Cardiff City empfängt Southampton am Samstag, dem 12. Dezember 2026, im Cardiff City Stadium in Cardiff.

In ihren Championship-Duellen der Saison 2023/24 gewann Southampton zunächst zu Hause im St Mary's mit 2:0, ehe Cardiff City in der walisischen Hauptstadt nach einem Rückstand noch mit 2:1 siegte. Zuletzt trafen beide in der zweiten Runde des EFL Cup 2024/25 aufeinander. Dabei setzte sich Southampton im Cardiff City Stadium in einem packenden Spiel mit 5:3 durch.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Cardiff City gegen Southampton wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Championship-Spiel Cardiff City gegen Southampton?

Cardiff City gegen Southampton beginnt am Samstag, dem 12. Dezember 2026, im Cardiff City Stadium in Cardiff.

England Championship - Spielwoche 21 12. Dez. 2026 - 10:00 Cardiff City Stadium

Wie kauft man Championship-Tickets für Cardiff City gegen Southampton?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen Cardiff City und Southampton gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Kanäle von Cardiff City: Wer das Spiel im Cardiff City Stadium als Heimfan besuchen möchte, kann Tickets direkt über das offizielle Ticketportal oder die offizielle Vereins-App von Cardiff City kaufen.

Wer das Spiel im Cardiff City Stadium als Heimfan besuchen möchte, kann Tickets direkt über das offizielle Ticketportal oder die offizielle Vereins-App von Cardiff City kaufen. Auswärtskontingent des Southampton FC: Für mitreisende Southampton-Fans erhält der Klub ein eigenes Auswärtskontingent von üblicherweise rund 3.200 Tickets. Diese werden direkt über die offizielle Ticketwebsite von Southampton oder telefonisch über die Ticketstelle verkauft. Die Vorverkaufsphasen richten sich nach Treuepunkten für Auswärtsspiele und dem Dauerkartenstatus.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft, finden sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Championship-Tickets für Cardiff City gegen Southampton?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Cardiff City und Southampton:

1. Offizielle Vereinskanäle

Auswärtskontingent von Southampton (Cardiff City Stadium): Offizielle Tickets für mitreisende Southampton-Fans kosten für Erwachsene 32 £ , für Personen über 60 Jahre 24 £ , für Fans zwischen 16 und 21 Jahren 20,50 £ und für Kinder unter 16 Jahren 16 £ . Rollstuhlplätze für Erwachsene kosten 27 £ .

Offizielle Tickets für mitreisende Southampton-Fans kosten für Erwachsene , für Personen über 60 Jahre , für Fans zwischen 16 und 21 Jahren und für Kinder unter 16 Jahren . Rollstuhlplätze für Erwachsene kosten . Heimtickets von Cardiff City und regulärer Eintritt: Je nach Tribüne und Altersermäßigung liegen die Preise üblicherweise zwischen 20 und 50 £ . Stark nachgefragte Kategorien oder Angebote mit exklusivem Service kosten mehr.

Je nach Tribüne und Altersermäßigung liegen die Preise üblicherweise zwischen . Stark nachgefragte Kategorien oder Angebote mit exklusivem Service kosten mehr. Hospitality-Pakete: Kosten zwischen 90 und 150 £ oder mehr.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets im Vereinsverkauf ausverkauft, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo nach der Nachfrage:

Reguläre Plätze im Weiterverkauf: Beginnen in der Regel bei etwa 50 bis 78 £ .

Beginnen in der Regel bei etwa . Zentrale Plätze und Premium-Plätze im Weiterverkauf: Kosten üblicherweise 90 bis 145 £ oder mehr .

Kosten üblicherweise . VIP- und Hospitality-Upgrades auf dem Zweitmarkt: Die Preise reichen von 150 bis 250 £ oder mehr.

Cardiff City gegen Southampton in der Championship: Alles Wichtige

Die Form von Cardiff City und Southampton

Cardiff City hat in seinen letzten vier abgeschlossenen Championship-Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann der Klub am 7. November mit 5:4 gegen Burnley. Zuvor spielte Cardiff 3:3 gegen West Ham United und verlor 0:3 gegen die Wolverhampton Wanderers. In den letzten fünf Partien erzielte Cardiff elf Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Die Spiele waren damit zuletzt offen und torreich.

Southampton hat von seinen letzten fünf Championship-Spielen zwei gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt unterlag der Klub am 7. November Preston North End mit 0:1. Damit endete eine Serie, zu der Siege gegen Queens Park Rangers (4:1) und auswärts gegen West Ham United (3:2) gehörten. In diesen fünf Spielen erzielte Southampton acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Cardiff City gegen Southampton: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell zwischen Cardiff City und Southampton fand am 28. August 2024 im Carabao Cup statt. Southampton gewann im Cardiff City Stadium mit 5:3. In der Championship feierte Cardiff im April 2024 einen 2:1-Heimsieg, während Southampton im Dezember 2023 im St Mary's mit 2:0 gewann. Von den fünf zuletzt erfassten Duellen in allen Wettbewerben gewann Southampton drei und Cardiff eines. Zudem ist ein Ergebnis aus einem Freundschaftsspiel 2021 verzeichnet, das Southampton mit 4:0 gewann.