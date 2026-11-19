Cagliari empfängt Venezia am Samstag, 12. Desember 2026, in der Unipol Domus in Cagliari.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen in der Serie A am 18. Mai 2025 feierte Cagliari in der Unipol Domus einen deutlichen 3:0-Sieg und machte damit den Klassenerhalt souverän perfekt. Zuvor hatte sich Venezia im Dezember 2024 in der ersten Hälfte der Erstligasaison 2024–25 knapp mit 2:1 gegen Cagliari durchgesetzt.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Cagliari gegen Venezia wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Cagliari gegen Venezia in der Serie A?

Cagliari gegen Venezia beginnt am Samstag, 12. Desember 2026, in der Unipol Domus in Cagliari.

Italien Serie A - Spielwoche 15 12. Dez. 2026 - 09:00 Unipol Domus

Wie kauft man Serie-A-Tickets für Cagliari gegen Venezia?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel Cagliari gegen Venezia gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website von Cagliari Calcio (cagliaricalcio.com): Sie ist der offizielle, sicherste und direkteste Weg, Spieltickets zu kaufen. Der Verkauf beginnt in der Regel ein bis zwei Wochen vor dem Spiel, häufig zunächst mit einem Vorverkauf für Inhaber der Kundenkarte Passione Cagliari, bevor der freie Verkauf startet.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Serie-A-Tickets für Cagliari gegen Venezia?

So setzen sich die Ticketpreise für das Serie-A-Spiel Cagliari gegen Venezia zusammen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Curva (Nord / Sud): Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 25 € bis 30 € .

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa bis . Distinti (Centrali / Alti): Die Preise reichen von 40 € (für ermäßigte oder eingeschränkte Kategorien) bis zu 60 € für reguläre Sitzplätze zum vollen Preis.

Die Preise reichen von (für ermäßigte oder eingeschränkte Kategorien) bis zu für reguläre Sitzplätze zum vollen Preis. Tribuna Blu: Die Preise reichen von 60 € (ermäßigt) bis zu 90 € für reguläre Erwachsenentickets.

Die Preise reichen von (ermäßigt) bis zu für reguläre Erwachsenentickets. Tribuna Rossa: Die Preise reichen von 80 € (ermäßigt) bis zu 120 € als regulärem Nennpreis für Erwachsene.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Vereins ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Curva / Bereiche hinter den Toren: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 65 € bis 80 € .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Distinti / Unter- und Oberrang an den Längsseiten: Die Preise liegen üblicherweise zwischen 90 € und 140 € .

Die Preise liegen üblicherweise zwischen . Tribuna-Bereiche / Premium-Sitzplätze: Die Preise reichen von 150 € bis über 220 €.

Cagliari gegen Venezia in der Serie A: Alles Wissenswerte

Die Form von Cagliari und Venezia

Cagliari hat von seinen letzten fünf Serie-A-Spielen eines gewonnen und vier verloren. Ein Unentschieden gab es nicht. Der einzige Sieg war ein 1:0 gegen Frosinone am 7. November. Zuvor hatte Cagliari gegen Lazio (2:1), Roma (4:2), Bologna (0:2) und Monza (4:0) verloren. Diese Serie offenbarte defensive Schwächen. In den fünf Spielen erzielte Cagliari vier Tore und kassierte neun. Gegen Frosinone blieb das Team in diesem Zeitraum erstmals ohne Gegentor.

Venezia hat von seinen letzten fünf Ligaspielen zwei gewonnen und drei verloren. Ein Unentschieden gab es nicht. Zuletzt gewann Venezia am 6. November mit 2:1 gegen Udinese, nachdem das Team zuvor Como mit 0:1 unterlegen war. Davor standen Niederlagen gegen Inter (0:2) und Genoa (1:0) sowie ein 1:0-Sieg gegen Napoli. In diesen fünf Partien erzielte Venezia vier Tore und kassierte vier.

Cagliari gegen Venezia: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 18. Mai 2025 in der Serie A statt. Cagliari gewann zu Hause mit 3:0. Zuvor hatte Venezia im Dezember 2024 auf eigenem Platz mit 2:1 gewonnen. Von den letzten fünf direkten Duellen in der Serie A und Serie B gewann Cagliari drei und Venezia eines. Eine Partie endete unentschieden.