Brighton & Hove Albion empfängt Monaco am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im American Express Community Stadium in Brighton.

Die anstehende Partie in der UEFA Conference League ist das erste Pflichtspiel zwischen Brighton & Hove Albion und AS Monaco in einem europäischen Wettbewerb. Brighton will gegen den erfahrenen Gegner aus Frankreich zeigen, was es auf internationaler Bühne kann.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Monaco wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Brighton & Hove Albion gegen Monaco in der Conference League angepfiffen?

Brighton & Hove Albion gegen Monaco findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im American Express Community Stadium in Brighton statt.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 15:00 The American Express Community Stadium

Wie kauft man Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Monaco in der Conference League?

Für die anstehende Conference-League-Partie zwischen Brighton & Hove Albion und Monaco gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Fans können Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von Brighton & Hove Albion kaufen, sofern noch welche verfügbar sind und die Voraussetzungen hinsichtlich Mitgliedschaft und Erstzuteilung erfüllt werden.

2. Zweitmarkt für Tickets

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Monaco in der Conference League?

Hier findet Ihr die geschätzten Ticketpreise für die Conference-League-Partie zwischen Brighton & Hove Albion und Monaco:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für Erwachsene: Etwa 35 bis 75 Euro .

Etwa . Ermäßigte Tickets für Kinder und Senioren: Die ermäßigten Preise liegen üblicherweise bei 20 bis 45 Euro.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Reguläre Sitzplätze: Ab etwa 90 bis 150 Euro .

Ab etwa . Premiumplätze und Plätze an der Längsseite: Häufig ab 200 bis über 350 Euro.

Brighton & Hove Albion gegen Monaco in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von Brighton & Hove Albion und Monaco

Brighton kommt in den letzten fünf Pflichtspielen auf drei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann Brighton in der Premier League mit 2:0 gegen Brentford. Außerdem gelang ein 1:0-Auswärtssieg bei Manchester City. Die beiden Niederlagen gab es gegen Liverpool, mit 0:2 in der Premier League, und gegen Manchester City, mit 2:2 im Carabao Cup. In diesen fünf Spielen erzielte Brighton fünf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Monaco holte aus den letzten fünf Partien zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage. Zuletzt spielte Monaco in der Ligue 1 gegen Le Mans 1:1. Der jüngste Sieg war ein 2:0 gegen den FC Nordsjaelland in der Conference League. In diesem Zeitraum gewann Monaco in der Conference League außerdem mit 3:0 gegen Freiburg, verlor in der Ligue 1 allerdings mit 1:3 gegen Paris FC. In den fünf Spielen erzielte Monaco acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Brighton & Hove Albion gegen Monaco: Die jüngsten direkten Duelle

Für die letzten fünf Begegnungen zwischen Brighton & Hove Albion und Monaco liegen keine Daten zu direkten Duellen vor. Die Angaben werden aktualisiert, sobald entsprechende Daten verfügbar sind.