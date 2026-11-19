Brighton empfängt Everton am Sonntag, 13. Dezember 2026, im American Express Community Stadium in Brighton.

Das jüngste Duell im Januar 2026 setzte die Serie enger, dramatischer Begegnungen im Amex fort: Beto erzielte in der 97. Minute den Ausgleich zum 1:1, nachdem Pascal Groß Brighton in Führung gebracht hatte. Bemerkenswert ist, dass die Auswärtsteams in diesem Duell häufig erfolgreich waren. Dazu zählen Evertons beeindruckender 5:1-Sieg im Amex Stadium im Mai 2023 und Brightons souveräner 3:0-Erfolg im Goodison Park im August 2024.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Brighton gegen Everton wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Brighton & Hove Albion gegen Everton?

Brighton gegen Everton findet am Sonntag, 13. Dezember 2026, im American Express Community Stadium in Brighton statt.

Wie kauft man Premier-League-Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Everton?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Everton gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinskanäle von Brighton & Hove Albion: Für Heimfans sind Dauerkarteninhaber und Mitglieder des 1901 Club die vorrangigen Bezugsgruppen. Plätze werden oft weit im Voraus gesichert.

Für Heimfans sind Dauerkarteninhaber und Mitglieder des 1901 Club die vorrangigen Bezugsgruppen. Plätze werden oft weit im Voraus gesichert. Offizielle Kanäle des Everton FC (Gästebereich): Die Tickets werden über Evertons Ticketsystem vergeben. Dauerkartenmitglieder erhalten je nach Treuepunkten und bisheriger Teilnahme an Auswärtsspielen Vorrang.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Brighton & Hove Albion gegen Everton?

Das sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Brighton & Hove Albion und Everton:

1. Offizielle Vereinskanäle

Blöcke hinter den Toren, Ober- und Unterrang: Von 36 £ bis 55 £ .

Von bis . Premiumplätze auf der Längsseite im Unterrang: Zwischen 75 £ und 88 £ .

Zwischen und . Exklusive VIP- und Premiumpakete: Von 240 £ bis über 445 £

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft, werden Karten auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu Preisen angeboten, die sich nach der Nachfrage richten:

Einstiegs- und Mindestpreise beim Weiterverkauf: Beginnen in der Regel bei etwa 83 £ bis 96 £ .

Beginnen in der Regel bei etwa bis . Durchschnittliche Weiterverkaufspreise: Schwanken üblicherweise zwischen etwa 150 £ und 288 £.

Brighton & Hove Albion gegen Everton in der Premier League: Alles Wissenswerte

Brighton & Hove Albion gegen Everton: Die Form

Brighton geht mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt in der Premier League endete mit einem 2:0-Sieg gegen Brentford. Zudem gewann Brighton auswärts bei Manchester City mit 1:0. Die beiden Niederlagen in diesem Zeitraum gab es gegen Liverpool in der Liga und gegen Manchester City im Carabao Cup. Letztere Partie endete vor dem Ausscheiden aus dem Pokal mit 2:2. Hurzelers Mannschaft hat gezeigt, dass sie sich sowohl auswärts als auch zu Hause Ergebnisse erkämpfen kann.

Everton hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es in der Premier League einen 3:1-Sieg gegen Coventry City, nachdem Everton auswärts bei Newcastle United mit 1:0 gewonnen hatte. Zuvor hatte das Team Newcastle im Carabao Cup mit 3:1 besiegt. Die Niederlagen gegen Arsenal und Chelsea zeigen allerdings, dass zu den Spitzenteams der Liga noch ein Abstand besteht. Moyes’ Mannschaft hat in ihren letzten fünf Spielen acht Tore erzielt und fünf kassiert.

Brighton & Hove Albion gegen Everton: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams im Januar 2026 endete im American Express Community Stadium mit 1:1. In den letzten fünf direkten Duellen liegt Everton mit zwei Siegen gegenüber einem von Brighton knapp vorn. Hinzu kommen zwei Unentschieden. Zu Evertons Erfolgen zählen ein 2:0-Heimsieg im August 2025 und ein 1:0-Auswärtssieg bei Brighton im Januar 2025.