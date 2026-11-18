Brest empfängt Troyes am Samstag, dem 12. Dezember 2026, im Stade Francis le Blé in Brest.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen, einem Achtelfinalspiel im Coupe de France im Februar 2025, erzielte Abdallah Sima in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum dramatischen 2:1-Auswärtssieg für Brest. Auch aus den letzten Duellen in der Ligue 1 während der Saison 2022–23 holte Brest vier von sechs möglichen Punkten: Auf einen 2:1-Heimsieg im Stade Francis-Le Blé folgte ein 2:2 im Stade de l'Aube.

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Wann beginnt Brest gegen Troyes in der Ligue 1?

Brest gegen Troyes beginnt am Samstag, dem 12. Dezember 2026, im Stade Francis le Blé in Brest.

Wie kaufe ich Tickets für Brest gegen Troyes in der Ligue 1?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel Brest gegen Troyes gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Sowohl Stade Brestois 29 als auch ES Troyes AC verkaufen Einzeltickets direkt über ihre offiziellen Vereinswebsites. Auf dem Ticketportal des jeweiligen Vereins könnt Ihr ein Konto erstellen, eine Sitzplatzkategorie auswählen und digitale Tickets kaufen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Tickets für Brest gegen Troyes in der Ligue 1?

Für das anstehende Ligue-1-Spiel Brest gegen Troyes gelten voraussichtlich folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten und Eckplätze: Beginnen üblicherweise bei etwa 20 bis 35 Euro .

Beginnen üblicherweise bei etwa . Seitentribüne und Haupttribüne: Kosten in der Regel 45 bis 85 Euro .

Kosten in der Regel . VIP- und Hospitality-Pakete: Kosten 120 bis über 250 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets im Direktverkauf der Vereine ausverkauft sind, richten sich die Ticketpreise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Günstigste Tickets im Weiterverkauf: Beginnen üblicherweise bei etwa 40 bis 50 Euro .

Beginnen üblicherweise bei etwa . Plätze im mittleren Preissegment: Kosten im Weiterverkauf meist durchschnittlich 90 bis 170 Euro .

Kosten im Weiterverkauf meist durchschnittlich . Besonders gefragte Plätze und Premiumplätze: Kosten im Weiterverkauf 200 bis über 450 Euro.

Brest gegen Troyes in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Brest und Troyes

Brest hat von seinen letzten fünf Spielen in der Ligue 1 drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es am 8. November einen 2:0-Heimsieg gegen Lyon. Zuvor gewann Brest in dieser Serie auch auswärts mit 2:0 gegen Lorient. Die einzige Niederlage kassierte das Team beim 1:2 gegen Nizza. In den fünf Spielen erzielte Brest elf Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Damit gehört die Mannschaft in diesem Zeitraum zu den offensivstärkeren Teams.

Troyes hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt unterlag das Team am 7. November Paris Saint-Germain mit 0:1. Auch gegen Lens und Marseille gab es Niederlagen. Der einzige Sieg in dieser Phase war ein 2:0 gegen Le Mans am 31. Oktober. In den fünf Spielen erzielte Troyes vier Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Brest gegen Troyes: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand am 4. Februar 2025 im Coupe de France statt. Brest gewann auswärts bei Troyes mit 2:1. Davor trennten sich die Teams im März 2023 in einem Ligue-1-Spiel im Stade de l'Aube mit 2:2. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Brest drei, Troyes keines. Die übrigen beiden endeten unentschieden. In diesen fünf Spielen fielen insgesamt 14 Tore.