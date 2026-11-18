Brann empfängt Braga am Donnerstag, dem 10. Dezember 2026, im Brann Stadion in Bergen.

SK Brann und SC Braga sind bislang noch nie in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Das anstehende Spiel in der UEFA Conference League ist somit ihr erstes direktes Duell. Die beiden Klubs treffen in der Ligaphase der UEFA Conference League 2026/27 aufeinander und kämpfen um wichtige Punkte für den Einzug in die K.-o.-Runde.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Brann gegen Braga wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Brann gegen Braga in der Conference League?

Brann gegen Braga beginnt am Donnerstag, dem 10. Dezember 2026, im Brann Stadion in Bergen.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 12:45 Brann Stadion

Wie kauft man Tickets für Brann gegen Braga in der Conference League?

Für das anstehende Conference-League-Spiel zwischen Brann und Braga gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der wichtigste und zuverlässigste Weg führt über die offiziellen Websites und Ticketportale des Gastgebers SK Brann. Dort werden Tickets für den freien Verkauf und Kontingente für Mitglieder zuerst angeboten.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Ticket-Zweitmarkt: Sind die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft, lassen sich Tickets für den freien Verkauf häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Brann gegen Braga in der Conference League?

Hier sind die Ticketpreise für das Conference-League-Spiel zwischen Brann und Braga:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für Erwachsene: 30 bis 60 Euro.

30 bis 60 Euro. Ermäßigte Tickets (Kinder, Studierende, Senioren): 15 bis 25 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die offiziellen Tickets über den Verein ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Standardplätze/Oberrang: 50 bis 80 Euro.

50 bis 80 Euro. Premiumplätze/Plätze mit bevorzugter Lage: 100 bis über 250 Euro.

Brann gegen Braga in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von Brann und Braga

Brann hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zu dieser Serie gehört auch ein Pokalsieg gegen Grorud. In den fünf Partien erzielte Brann neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zuletzt gab es in der Eliteserien ein 2:2 gegen Fredrikstad, davor ein 1:1 gegen St. Truiden in der Conference League. Ein 3:2-Sieg gegen Molde Anfang November zeigt, dass Brann gewinnen kann. Die defensive Konstanz bereitet allerdings Sorgen.

Braga hat aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Am 8. November besiegte Braga Rio Ave in der Liga Portugal mit 1:0 und gewann zuvor mit 3:0 gegen Famalicao. In der Conference League steht unter anderem ein 0:0 gegen Aarhus GF zu Buche. Eine der beiden Niederlagen kam im Elfmeterschießen zustande: Das Ligapokalspiel gegen Famalicao wurde trotz eines Spielstands von 2:2 als Niederlage gewertet.

Brann gegen Braga: Die bisherigen direkten Duelle

Zu früheren Begegnungen zwischen Brann und Braga liegen keine Daten vor. Das anstehende Spiel könnte das erste Pflichtspielduell der beiden Klubs sein.