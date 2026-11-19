Borussia Mönchengladbach empfängt Eintracht Frankfurt am Samstag, 12. Desember 2026, im Ista-Borussia-Park in Mönchengladbach.

Das jüngste Bundesliga-Duell der beiden im Februar 2026 endete im Deutsche Bank Park mit einem souveränen 3:0-Sieg für Frankfurt. Davor lieferten sich die Teams im September 2025 ein außergewöhnliches Spiel mit zehn Toren, das Frankfurt knapp mit 6:4 gegen Mönchengladbach gewann.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und was sie kosten.

Wann beginnt das Bundesliga-Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt?

Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt findet am Samstag, 12. Desember 2026, im Ista-Borussia-Park in Mönchengladbach statt.

Wie kauft man Bundesliga-Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt?

Für das Bundesliga-Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Ticketshops der Vereine: Am sichersten und zuverlässigsten bekommt Ihr Tickets zum Originalpreis direkt über die offiziellen Online-Ticketshops von Borussia Mönchengladbach oder Eintracht Frankfurt. Üblicherweise werden Tickets zunächst in Verkaufsphasen mit Vorrang für Mitglieder angeboten, bevor bei entsprechender Verfügbarkeit der freie Verkauf beginnt.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Was kosten Bundesliga-Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt?

Das sind die geschätzten Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze (Fanblöcke): 15 bis 25 €.

15 bis 25 €. Reguläre Sitzplätze (Ober- und Unterrang/Ecken): 35 bis 75 €.

35 bis 75 €. Zentrale Sitzplätze an der Längsseite (bevorzugte Plätze): 70 bis 90 € und mehr.

70 bis 90 € und mehr. VIP- und Hospitality-Pakete: 250 bis 400 € und mehr.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang/reguläre Tickets im Wiederverkauf: Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 45 bis 60 €.

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa Sitzplätze an der Seitenlinie/im mittleren Rang im Wiederverkauf: Die Preise liegen meist zwischen 90 und 250 € oder darüber.

Die Preise liegen meist zwischen VIP- und Hospitality-Tickets im Wiederverkauf: Die Preise reichen häufig von 350 € bis über 900 €.

Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach hat in den letzten fünf Spielen über alle Wettbewerbe hinweg zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann Gladbach am 12. November ein Freundschaftsspiel gegen Standard Lüttich. Das letzte Pflichtspiel endete am 6. November mit einer 1:3-Niederlage in der Bundesliga gegen den Hamburger SV. In diesem Zeitraum gewann Gladbach außerdem mit 2:0 gegen den Karlsruher SC im DFB-Pokal und feierte einen 3:2-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart. Das letzte Ligaspiel vor der Niederlage gegen Hamburg endete für Gladbach mit einem 0:0 gegen Paderborn.

Eintracht Frankfurt hat von den letzten fünf Spielen über alle Wettbewerbe hinweg drei gewonnen und zwei unentschieden gespielt. Zuletzt gab es am 7. November in der Bundesliga ein 2:2 bei Paderborn. Davor schlug Frankfurt den Hamburger SV in der Liga mit 3:1. Auch im DFB-Pokal besiegte die Eintracht Hamburg mit 3:1 und gewann mit 1:0 beim FC Köln. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 0:1 bei Borussia Dortmund.

Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams am 14. Februar 2026 in der Bundesliga in Frankfurt aufeinander. Eintracht Frankfurt gewann mit 3:0. Das vorherige Duell im September 2025 endete in Mönchengladbach mit einem bemerkenswerten 6:4-Sieg für Frankfurt. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Frankfurt drei, eines endete unentschieden und eines gewann Gladbach. In diesen fünf Spielen fielen insgesamt 30 Tore.