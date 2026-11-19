Borussia Dortmund empfängt Augsburg am Samstag, 12. Dezember 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund.

In den jüngsten Duellen der Saison 2025/26 behauptete Dortmund seine Überlegenheit erneut: Auf einen hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg folgte im März 2026 ein souveräner 2:0-Heimerfolg. Trotz Dortmunds insgesamt positiver Bilanz erwies sich Augsburg in der Spielzeit 2024/25 als schwieriger Gegner und gewann mit einem 2:1 zu Hause und einem überraschenden 1:0 in Dortmund ausnahmsweise beide Ligaduelle.

Alle Informationen zu Tickets für Borussia Dortmund gegen Augsburg, Kaufmöglichkeiten und Preisen hat GOAL für Euch zusammengestellt.

Wann beginnt das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen Augsburg?

Borussia Dortmund gegen Augsburg wird am Samstag, 12. Dezember 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 13 12. Dez. 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Borussia Dortmund gegen Augsburg kaufen?

Für den Ticketkauf zum Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen Augsburg gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller BVB-Online-Ticketshop (Erstverkauf): Tickets könnt Ihr direkt über das offizielle Online-Ticketportal von Borussia Dortmund kaufen. Der Verkauf erfolgt in der Regel in mehreren Phasen: Zunächst kommen Vereinsmitglieder zum Zug. Ein freier Verkauf findet nur selten statt, falls noch Karten verfügbar sind.

Tickets könnt Ihr direkt über das offizielle Online-Ticketportal von Borussia Dortmund kaufen. Der Verkauf erfolgt in der Regel in mehreren Phasen: Zunächst kommen Vereinsmitglieder zum Zug. Ein freier Verkauf findet nur selten statt, falls noch Karten verfügbar sind. Offizieller Ticketshop des FC Augsburg (Gästebereich): Wenn Ihr Augsburg unterstützt oder Karten für den Gästebereich sucht, könnt Ihr im offiziellen Ticketportal des FC Augsburg nachsehen. Das Kontingent für mitreisende Fans wird dort etwa vier Wochen vor dem Spiel freigegeben.

2. Ticket-Zweitmärkte

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Karten über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Ticket-Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Borussia Dortmund gegen Augsburg?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen Augsburg:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplatz (Südtribüne/Gelbe Wand und Gästestehplätze): 18,50 €.

18,50 €. Kategorie 6 (obere Ecken/Sitzplätze hinter dem Tor): 35 €.

35 €. Kategorie 5 (Ecken/Sitzplätze auf dem Oberrang): 50 €.

50 €. Kategorie 4 (Familienbereich und Ecken auf dem Unter- und Mittelrang): 57 €.

57 €. Kategorie 3 (Seitenlinie auf dem Mittelrang/untere Kurve): 65 €.

65 €. Kategorie 2 (zentrale Sitzplätze an der Seitenlinie): 70 €.

70 €. Kategorie 1 (bevorzugte zentrale Sitzplätze an der Seitenlinie auf dem Unter- und Mittelrang): 85 €.

85 €. Kategorie 15 (gepolsterte Premiumplätze im bevorzugten zentralen Rangbereich): 95 €.

2. Ticket-Zweitmärkte

Sind die Karten im Erstverkauf der Vereine ausverkauft, bieten Ticket-Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Stehplätze/obere Eckbereiche: Ab etwa 40 bis 55 € .

Ab etwa . Reguläre Sitzplätze an der Seitenlinie und auf dem Mittelrang: Etwa 150 bis 315 €.

Etwa VIP- und Hospitality-Pakete: Ab etwa 695 bis 900 € und mehr.

Borussia Dortmund gegen Augsburg in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von Borussia Dortmund und Augsburg

Borussia Dortmund hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. In vier dieser Partien kassierte der BVB Gegentore, traf aber selbst regelmäßig. Zuletzt gewann Dortmund in der Bundesliga mit 2:1 gegen Elversberg. In diesem Zeitraum gelang außerdem ein 2:1-Sieg gegen Real Betis in der Champions League. Beim 2:2 gegen Bayern München ließ Dortmund in diesen fünf Spielen als einzigem Punkte liegen.

Augsburg hat in den letzten fünf Pflichtspielen nur einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Im jüngsten Bundesliga-Spiel unterlag Augsburg RB Leipzig mit 2:5. In diesem Zeitraum gab es außerdem Niederlagen mit 1:2 gegen Freiburg und 3:4 gegen Elversberg. Der einzige Sieg gelang im DFB-Pokal beim 4:2 auswärts gegen Sonnenhof Grossaspach.

Borussia Dortmund gegen Augsburg: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im März 2026 statt: Borussia Dortmund gewann das Bundesliga-Heimspiel mit 2:0. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Dortmund drei und Augsburg zwei. Zu Augsburgs Erfolgen zählen ein 1:0 im Signal Iduna Park im März 2025 und ein 2:1-Heimsieg im Oktober 2024.