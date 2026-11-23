Borac Banja Luka empfängt Riga FC am Donnerstag, 17. Dezember 2026, im Banja-Luka-Stadion in Banja Luka.

Die beiden Mannschaften sind bislang nur einmal aufeinandergetroffen: in einem internationalen Vereinsfreundschaftsspiel am 5. Februar 2025. Dieses einzige bisherige Duell gewann Riga FC knapp mit 2:1 gegen die Mannschaft aus Bosnien.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Borac Banja Luka gegen Riga FC wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Borac Banja Luka gegen Riga FC in der Conference League angepfiffen?

Borac Banja Luka gegen Riga FC wird am Donnerstag, 17. Dezember 2026, im Banja-Luka-Stadion in Banja Luka angepfiffen.

Wie kann man Tickets für Borac Banja Luka gegen Riga FC in der Conference League kaufen?

Für das anstehende Conference-League-Spiel zwischen Borac Banja Luka und Riga FC gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Kanäle von FK Borac Banja Luka: Der direkteste und günstigste Weg zu regulären Sitzplätzen führt über die offizielle Website von FK Borac Banja Luka und die Ankündigungen des Vereins in den sozialen Medien.

Der direkteste und günstigste Weg zu regulären Sitzplätzen führt über die offizielle Website von FK Borac Banja Luka und die Ankündigungen des Vereins in den sozialen Medien. Gästetickets für Riga FC: Wer im ausgewiesenen Gästebereich sitzen möchte, sollte sich direkt auf der offiziellen Website von Riga FC oder über dessen Anlaufstellen für Fans informieren. Das Gästekontingent für UEFA-Spiele wird ausschließlich über den Gastverein verwaltet.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Borac Banja Luka gegen Riga FC in der Conference League?

Hier findet Ihr die geschätzten Ticketpreise für das Conference-League-Spiel zwischen Borac Banja Luka und Riga FC:

1. Offizielle Vereinskanäle

Osttribüne (Istočna tribina): ca. 10,20 € .

ca. . Westtribüne, äußere Sektoren A und D (Zapadna tribina): ca. 15,30 € .

ca. . Westtribüne, mittlere Sektoren B und C (Zapadna tribina): ca. 20,45 €.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Eintrittskarten / günstigste Angebote: Ab 68 bis 70 €

Ab Sitzplätze an der Längsseite: Etwa 75 bis 95 €

Etwa Mittige Sitzplätze an der Längsseite: Etwa 85 bis 105 €

Etwa VIP / Hospitality und besonders teure Zweitmarktangebote: Bis zu 1.150 € und mehr

Borac Banja Luka gegen Riga FC in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von Borac Banja Luka und Riga FC

Borac Banja Luka hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es in der Premier League einen 4:1-Sieg gegen Radnik Bijeljina. In diesem Zeitraum gelang zudem ein 2:0-Erfolg gegen KuPS in der Conference League. Die einzigen Niederlagen gab es gegen Mjällby, das Borac in Europa mit 2:0 besiegte. In den fünf Spielen erzielte Borac zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Riga FC kommt in den letzten fünf Spielen auf zwei Siege und drei Unentschieden und blieb in diesem Zeitraum ungeschlagen. Zuletzt spielte Riga in der Conference League 1:1 gegen Jablonec. Beim 2:5-Sieg gegen Grobina in der Virsliga am 26. Oktober erzielte die Mannschaft fünf Tore. In diesen fünf Partien schoss Riga zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Borac Banja Luka gegen Riga FC: Die bisherige Bilanz

Zu früheren Begegnungen zwischen Borac Banja Luka und Riga FC liegen keine Daten vor.