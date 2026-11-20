Blackburn Rovers empfängt Derby County am Samstag, dem 12. Desember 2026, im Ewood Park in Blackburn.

Im jüngsten Ligaduell am 28. Februar 2026 feierte Derby County im Pride Park Stadium einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen Blackburn. Zuvor hatte Derby im November 2025 bereits auswärts im Ewood Park knapp mit 2:1 gegen Blackburn gewonnen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles über Tickets für Blackburn Rovers gegen Derby County: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Blackburn Rovers gegen Derby County in der Championship?

Blackburn Rovers gegen Derby County wird am Samstag, dem 12. Desember 2026, im Ewood Park in Blackburn angepfiffen.

England Championship - Spielwoche 21 12. Dez. 2026 - 10:00 Ewood Park

Wie kann man Tickets für Blackburn Rovers gegen Derby County in der Championship kaufen?

Für das Championship-Spiel zwischen Blackburn Rovers und Derby County gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf von Blackburn Rovers: Heimfans können Tickets direkt über die offizielle eTicketing-Plattform von Blackburn Rovers oder über die Vereinswebsite (rovers.co.uk) kaufen. Beim Einlass in den Ewood Park werden digitale NFC-Tickets (Apple/Google Wallet) genutzt. Für Online-Buchungen fallen keine Gebühren an.

Heimfans können Tickets direkt über die offizielle eTicketing-Plattform von Blackburn Rovers oder über die Vereinswebsite (rovers.co.uk) kaufen. Beim Einlass in den Ewood Park werden digitale NFC-Tickets (Apple/Google Wallet) genutzt. Für Online-Buchungen fallen keine Gebühren an. Auswärtskontingent von Derby County: Mitreisende Derby-Fans können Tickets über das offizielle Portal von Derby County (dcfc.co.uk) im Bereich für Auswärtsspiele kaufen, sofern noch Karten verfügbar sind. Maßgeblich ist dabei die Größe des von Blackburn bereitgestellten Gästekontingents.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, finden sich reguläre Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Blackburn Rovers gegen Derby County in der Championship?

Die voraussichtlichen Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Blackburn Rovers und Derby County im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Heimtickets für Erwachsene (Ewood Park): Kosten üblicherweise 22 bis 36 Pfund

Kosten üblicherweise Ermäßigte Tickets und Jugendtickets (offiziell): Für Senioren ab 65 Jahren und junge Erwachsene zwischen 18 und 23 Jahren kosten Tickets in der Regel 15 bis 26 Pfund , für Jugendliche unter 18 beziehungsweise Kinder unter 12 Jahren 7 bis 15 Pfund .

Für Senioren ab 65 Jahren und junge Erwachsene zwischen 18 und 23 Jahren kosten Tickets in der Regel , für Jugendliche unter 18 beziehungsweise Kinder unter 12 Jahren . Auswärtskontingent (Derby County): Tickets für Erwachsene kosten üblicherweise 25 bis 30 Pfund.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die offiziellen Tickets über die Vereinskanäle ausverkauft, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo nach der Nachfrage:

Günstige Wiederverkaufsangebote: Beginnen bei 60 bis 65 Pfund .

Beginnen bei . Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Liegt bei etwa 72 bis 89 Pfund .

Liegt bei etwa . Premium- und Executive-Angebote im Wiederverkauf: Kosten 95 bis 135 Pfund und mehr.

Blackburn Rovers gegen Derby County in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form von Blackburn Rovers und Derby County

Blackburn Rovers hat zwei seiner letzten fünf Championship-Spiele gewonnen und drei verloren. Zuletzt gelang ein 2:1-Sieg gegen West Ham United. Davor gab es eine 1:2-Niederlage gegen Stoke City und ein deutliches 0:4 gegen Swansea City. In diesem Zeitraum gewann Blackburn außerdem mit 2:0 gegen Wrexham. In den fünf Partien erzielte Blackburn sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Derby County kommt in seinen letzten fünf Championship-Spielen auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Bolton Wanderers. Im selben Zeitraum verlor Derby auch mit 1:4 gegen Millwall. Derbys einziges positives Ergebnis war ein 1:1-Unentschieden gegen Sheffield United. In den fünf Spielen erzielte Derby fünf Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Blackburn Rovers gegen Derby County: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt, als Derby County Blackburn Rovers in der Championship zu Hause mit 3:1 besiegte. Die Bilanz der letzten fünf direkten Duelle ist knapp: Derby gewann dreimal, Blackburn zweimal. Blackburns jüngster Heimsieg gegen Derby gelang im August 2024 mit einem 4:2 im Ewood Park.