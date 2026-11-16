Tickets für Birmingham City gegen Watford: Preise, Spielinfos, Last-Minute-Angebote und mehr

Birmingham City empfängt Watford am Dienstag, dem 8. Dezember 2026, im St Andrew's Knighthead Park.

In den jüngsten Duellen hat Watford die Nase vorn: Der Klub gewann drei der letzten fünf Championship-Spiele gegen Birmingham City, darunter ein 3:0 im Vicarage Road im Januar 2026. Birminghams bemerkenswertester jüngerer Erfolg in diesem Duell war ein 2:1-Heimsieg im St Andrew's im Dezember 2025.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Birmingham City gegen Watford wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Birmingham City gegen Watford in der Championship?

Birmingham City gegen Watford findet am Dienstag, dem 8. Dezember 2026, im St Andrew's, Knighthead Park statt.

England Championship - Spielwoche 20 8. Dez. 2026 - 15:00 St Andrew's Knighthead Park

Wie kauft man Tickets für Birmingham City gegen Watford in der Championship?

Für Tickets zum Championship-Spiel Birmingham City gegen Watford habt Ihr folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der direkte Kauf über die offiziellen Ticketportale von Birmingham City FC oder Watford FC ist der wichtigste und zuverlässigste Weg, um reguläre Plätze im St Andrew's Knighthead Park zu sichern.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Kontingente der Vereine vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Birmingham City gegen Watford in der Championship?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel Birmingham City gegen Watford:

1. Offizielle Vereinskanäle

Tickets für Erwachsene: Kosten üblicherweise etwa 25 bis 35 £ .

Kosten üblicherweise etwa . Ermäßigte Tickets (Senioren und junge Erwachsene): Kosten in der Regel 20 bis 25 £ .

Kosten in der Regel . Tickets für Kinder und Jugendliche: Kosten häufig 5 bis 15 £.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Standardplätze auf der Hintertortribüne: Die Preise beginnen bei etwa 50 bis 65 £.

Die Preise beginnen bei etwa Plätze auf der Längstribüne oder mit besonders guter Sicht: Kosten in der Regel 75 bis über 110 £.

Birmingham City gegen Watford in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form von Birmingham City und Watford

Birmingham City geht in hervorragender Form in die Partie und hat vier seiner letzten fünf Championship-Spiele gewonnen. Zuletzt gab es am 7. November einen 2:1-Heimsieg gegen Swansea City. In diesem Zeitraum gelangen Birmingham außerdem ein 3:0 gegen Millwall und ein 3:1-Auswärtssieg bei Lincoln City. Der einzige Rückschlag war eine 0:1-Niederlage gegen Cardiff City am 24. Oktober. In diesen fünf Spielen erzielte Birmingham neun Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Watfords letzte fünf Ergebnisse zeichnen ein wechselhafteres Bild: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Am 7. November spielte Watford bei Middlesbrough 0:0 und gewann drei Tage zuvor mit 1:0 gegen Lincoln City. Die Niederlagen gegen Norwich City und Wolverhampton Wanderers zuvor in dieser Serie zeigen jedoch die fehlende Konstanz, wegen der Watford auf einem der letzten drei Tabellenplätze steht. In diesen fünf Partien erzielte Watford fünf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Birmingham City gegen Watford: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs gewann Watford im Januar 2026 im Vicarage Road mit 3:0. Zuvor hatte Birmingham im Dezember 2025 einen 2:1-Heimsieg gefeiert. Von den letzten fünf Championship-Duellen gewann Watford drei und Birmingham eines, wobei in diesem Zeitraum auch ein Spiel zu Hause zugunsten Birminghams ausging. Die Bilanz zeigt, dass Watford in diesem Duell zuletzt erfolgreicher war.