Bayer Leverkusen empfängt Besiktas am Donnerstag, dem 10. Dezember 2026, in der BayArena in Leverkusen.

Das bislang einzige Duell fand im Dezember 2006 in der UEFA Europa League statt. Leverkusen setzte sich damals zu Hause knapp mit 2:1 durch. Nun treffen beide Klubs in der Ligaphase der UEFA Europa League 2026/27 aufeinander und wollen wichtige Punkte für ihre Platzierung im Mittelfeld der Tabelle holen.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Bayer Leverkusen gegen Besiktas wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Bayer Leverkusen gegen Besiktas in der Europa League?

Bayer Leverkusen gegen Besiktas findet am Donnerstag, dem 10. Dezember 2026, in der BayArena in Leverkusen statt.

Europa League - Spielwoche 6 10. Dez. 2026 - 15:00 BayArena

Wie kann man Tickets für Bayer Leverkusen gegen Besiktas in der Europa League kaufen?

Für das anstehende Europa-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Besiktas gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Für Tickets im Heimbereich und die offiziellen Ticketkategorien ist der direkte Kauf über die offizielle Website oder die Vorverkaufsstelle von Bayer 04 Leverkusen weiterhin die verlässlichste erste Anlaufstelle.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Europa-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Tickets für Bayer Leverkusen gegen Besiktas in der Europa League?

Das sind die Ticketpreise für das Europa-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Besiktas:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze und Fan-Tickets: Kosten etwa 15 bis 20 Euro .

Kosten etwa . Reguläre Sitzplätze (Kategorien 3 und 4): Kosten in der Regel 40 bis 50 Euro .

Kosten in der Regel . Premium-Sitzplätze (Kategorien 1 und 2): Kosten üblicherweise 70 bis 80 Euro .

Kosten üblicherweise . Hospitality- und VIP-Pakete: Beginnen bei etwa 250 Euro aufwärts.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Wiederverkauf von Plätzen in unteren Kategorien und im Fanbereich: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 115 bis 145 Euro .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Wiederverkauf von Sitzplätzen in mittleren Kategorien: Die Preise liegen üblicherweise zwischen 150 und 250 Euro.

Die Preise liegen üblicherweise zwischen Wiederverkauf von Premium- und VIP-Tickets: Die Preise reichen von 250 bis über 500 Euro.

Bayer Leverkusen gegen Besiktas in der Europa League: Alles Wissenswerte

Bayer Leverkusen gegen Besiktas: Die Form

Bayer Leverkusen hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Bundesliga mit 2:1 beim 1. FC Köln, nachdem sie zuvor in der Europa League zu Hause mit 0:1 gegen Marseille verloren hatte. Im Oktober kassierte Leverkusen zudem eine deutliche 2:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart und unterlag Hoffenheim mit 0:3. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft elf Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Besiktas hat von seinen vergangenen fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Süper Lig mit 3:0 gegen Genclerbirligi. Im vorherigen Europapokalspiel unterlag sie Celtic in der Europa League mit 2:3. Zudem spielte Besiktas in diesem Zeitraum sowohl gegen Kasimpasa als auch gegen Crystal Palace 2:2. In den fünf Partien erzielte die Mannschaft neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Bayer Leverkusen gegen Besiktas: Der bisherige direkte Vergleich

Das einzige in den verfügbaren Daten erfasste Duell der beiden Mannschaften fand am 14. Dezember 2006 in der UEFA Europa League statt. Bayer Leverkusen gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen Besiktas. Es ist die einzige erfasste Begegnung im direkten Vergleich, die Leverkusen für sich entschied.