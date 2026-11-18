Auxerre empfängt Toulouse am Freitag, 11. Dezember 2026, im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre.

In der Ligue-1-Saison 2025/26 feierte Auxerre im September 2025 dank eines Treffers von Danny Namaso einen 1:0-Heimsieg und erreichte im Rückspiel im Februar 2026 ein torloses Unentschieden gegen Toulouse. Vor dem 14. Spieltag liegen beide Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte dicht beieinander. Auxerre will seine jüngste Serie ohne Heimniederlage ausbauen, während Toulouse den ersten Sieg in Burgund seit 2023 anstrebt.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Auxerre gegen Toulouse wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel Auxerre gegen Toulouse?

Auxerre gegen Toulouse wird am Freitag, 11. Dezember 2026, im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre angepfiffen.

Wie kauft man Ligue-1-Tickets für Auxerre gegen Toulouse?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel Auxerre gegen Toulouse gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf von Auxerre (Billetterie AJ Auxerre): Der direkteste und sicherste Weg zu einem Platz führt über den offiziellen Online-Ticketshop von Auxerre, besonders wenn Ihr einen Platz in den Heimbereichen des Stade de l'Abbé-Deschamps sucht.

Der direkteste und sicherste Weg zu einem Platz führt über den offiziellen Online-Ticketshop von Auxerre, besonders wenn Ihr einen Platz in den Heimbereichen des Stade de l'Abbé-Deschamps sucht. Offizieller Ticketverkauf des Toulouse FC: Wenn Ihr Toulouse unterstützt oder Tickets für den Gästebereich sucht, ist das offizielle Ticketportal des Toulouse FC die beste Anlaufstelle für mitreisende Fans.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Ligue-1-Tickets für Auxerre gegen Toulouse?

Für das bevorstehende Ligue-1-Spiel Auxerre gegen Toulouse gelten folgende geschätzte Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Untere Ränge, Standardplätze: 15 bis 25 €.

15 bis 25 €. Zentrale Tribünen und Plätze an der Seitenlinie: 35 bis über 60 €.

35 bis über 60 €. Hospitality- und VIP-Pakete: 150 bis über 250 €.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Standardplätze / Plätze an der kurzen Seite: Ab etwa 50 bis 55 €.

Ab etwa Plätze an der Längsseite und Premiumplätze: Im Schnitt etwa 100 bis über 130 €.

Auxerre gegen Toulouse in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Auxerre und Toulouse

Auxerre hat von seinen letzten fünf Ligue-1-Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gab es eine 0:1-Niederlage gegen Paris FC, davor eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Straßburg. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang auswärts bei Le Havre mit 3:1. In den fünf Partien erzielte Auxerre sieben Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Diese Bilanz zeigt, dass es der Mannschaft in der Defensive an Konstanz fehlt.

Toulouse hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es einen 3:1-Sieg gegen Straßburg. Außerdem spielte Toulouse 0:0 gegen Troyes und gewann auswärts bei Le Mans mit 3:0. Die einzige Niederlage war ein 0:2 gegen Marseille. In diesen fünf Spielen erzielte Toulouse sieben Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Auxerre gegen Toulouse: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand am 1. Februar 2026 statt, als Toulouse und Auxerre in der Ligue 1 0:0 spielten. Davor gewann Auxerre im September 2025 zu Hause mit 1:0 gegen Toulouse. Im Februar 2025 trennten sich die beiden Teams in Auxerre 2:2. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen gab es je einen Sieg für Auxerre und Toulouse sowie drei Unentschieden. In mehreren dieser Partien trafen beide Mannschaften.