Aston Villa empfängt Paris Saint-Germain am Dienstag, 8. Dezember 2026, im Villa Park in Birmingham.

Das jüngste Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs fand im August 2026 im UEFA-Superpokal statt. Paris Saint-Germain setzte sich dabei knapp mit 2:1 gegen Aston Villa durch. Zuvor waren die Teams im April 2025 in einem dramatischen Champions-League-Duell mit Hin- und Rückspiel aufeinandergetroffen: Aston Villa gewann das Heimspiel mit 3:2, ehe PSG das Rückspiel mit 3:1 für sich entschied.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Aston Villa gegen Paris Saint-Germain wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und was sie kosten.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel Aston Villa gegen Paris Saint-Germain?

Aston Villa gegen Paris Saint-Germain findet am Dienstag, 8. Dezember 2026, im Villa Park in Birmingham statt.

Champions League - Spielwoche 6 8. Dez. 2026 - 15:00 Villa Park

Wie kauft man Champions-League-Tickets für Aston Villa gegen Paris Saint-Germain?

Für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen Aston Villa und Paris Saint-Germain gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets können direkt über die offiziellen Verkaufsplattformen des gastgebenden Klubs Aston Villa erworben werden, sofern sie verfügbar sind. Dabei gelten Vorverkaufsfristen für Mitglieder und Dauerkarteninhaber.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für Aston Villa gegen Paris Saint-Germain?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Aston Villa und Paris Saint-Germain:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten in der Regel etwa 55 bis 130 € .

Kosten in der Regel etwa . Offizielle Hospitality-Pakete: Beginnen üblicherweise bei etwa 300 bis über 500 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang und Eckbereiche: Beginnen üblicherweise bei etwa 140 bis 210 € .

Beginnen üblicherweise bei etwa . Reguläre Plätze an den Längsseiten: Kosten in der Regel 170 bis 280 € .

Kosten in der Regel . Unterrang und zentrale Bereiche: Kosten 250 bis über 350 € .

Kosten . VIP- und Business-Hospitality: Kostet 400 bis über 1.100 €.

Aston Villa gegen Paris Saint-Germain in der Champions League: Alles Wissenswerte

Aston Villa gegen Paris Saint-Germain: Die Form

Aston Villa geht mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt spielte der Klub in der Premier League 4:4 gegen Manchester United, nachdem er bereits mit 4:2 geführt hatte und das Spiel entschieden schien. Davor verlor Villa in der Champions League mit 0:3 beim FC Barcelona. Ein Höhepunkt der jüngsten Spiele war jedoch der 2:1-Sieg gegen Manchester City in der Premier League im Oktober. Villa erzielte in diesen fünf Partien acht Tore, kassierte aber zehn Gegentreffer. Diese Unbeständigkeit wird Emery abstellen wollen.

PSG reist in herausragender Form an und hat seine letzten fünf Spiele in der Ligue 1 und der Champions League allesamt gewonnen. Zuletzt gab es einen 1:0-Sieg gegen Troyes in der Ligue 1. In den vergangenen fünf Partien erzielte PSG 14 Tore und kassierte nur drei Gegentreffer. Ein 4:2-Erfolg gegen Barcelona in der Champions League und ein 6:0-Kantersieg gegen Villarreal verdeutlichen, wie gefährlich PSG derzeit ist.

Aston Villa gegen Paris Saint-Germain: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams im August 2026 im UEFA-Superpokal aufeinander, als PSG Aston Villa mit 2:1 besiegte. Davor begegneten sich die Klubs im April 2025 in der Champions League. Villa gewann das Heimspiel mit 3:2, ehe PSG das Auswärtsspiel mit 3:1 für sich entschied. In den letzten drei direkten Duellen stehen damit zwei Siege für PSG und einer für Villa zu Buche.