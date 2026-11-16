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Tickets für AS Rom gegen Sporting CP: Champions-League-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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AS Rom trifft in der Champions League auf Sporting CP. So sichert Ihr Euch Tickets.

AS Rom empfängt Sporting CP am Dienstag, 8. Dezember 2026, im Stadio Olimpico in Rom.

Zu den Pflichtspielen zwischen AS Rom und Sporting CP zählen die Begegnungen in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2007/08: In Lissabon trennten sich die Teams 2:2, bevor Rom im Stadio Olimpico einen 2:1-Sieg feierte. Das jüngste Aufeinandertreffen vor diesem Champions-League-Spiel war ein Testspiel in der Saisonvorbereitung im Juli 2022, das Sporting CP knapp mit 3:2 gegen die italienische Mannschaft gewann.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für AS Rom gegen Sporting CP wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel AS Rom gegen Sporting CP?

AS Rom gegen Sporting CP wird am Dienstag, 8. Dezember 2026, im Stadio Olimpico in Rom angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 6
Stadio Olimpico, Rome

Wie kann man Champions-League-Tickets für AS Rom gegen Sporting CP kaufen?

Für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen AS Rom und Sporting CP gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkte Kauf über die offizielle Ticketstelle der AS Rom ist die wichtigste und sicherste Möglichkeit, verifizierte Plätze im Stadio Olimpico zu bekommen.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für AS Rom gegen Sporting CP?

Das sind die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen AS Rom und Sporting CP:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Curva-Bereiche (Hintertortribünen): Beginnen üblicherweise bei etwa 30 bis 50 Euro.
  • Distinti (Seitenbereiche): Kosten in der Regel 50 bis 90 Euro.
  • Tribuna Tevere / Monte Mario: Kosten zwischen 100 und 250 Euro oder mehr.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über den Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Marktnachfrage abhängen:

  • Oberränge / Curva / Block 48B: Beginnen bei etwa 71 bis 74 Euro.
  • Distinti-Bereiche: Beginnen bei etwa 133 Euro.
  • Tribuna Tevere / Premium-Blöcke: Kosten 200 bis 300 Euro oder mehr.

AS Rom gegen Sporting CP in der Champions League: Alles Wissenswerte

AS Rom gegen Sporting CP: Die Form

AS Rom geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Begegnung. Zuletzt gelang in der Serie A ein ungefährdeter 3:0-Sieg gegen Sassuolo. Davor verlor Rom in der Champions League mit 2:3 gegen Manchester United. Diese Niederlage lag zwischen zwei Serie-A-Siegen: einem 5:2 auswärts gegen Udinese und einem 4:2 gegen Cagliari. In diesen fünf Spielen erzielte Rom 15 Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das zeigt sowohl die Offensivstärke als auch eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive.

Sporting CP ist in ausgezeichneter Form und hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Zuletzt gab es in der Liga Portugal einen 1:0-Sieg gegen Moreirense, nachdem Sporting in der Champions League auswärts mit 1:0 gegen Shakhtar Donetsk gewonnen hatte. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 1:2 zu Hause gegen Academico Viseu in der Liga. In den letzten fünf Spielen erzielte Sporting fünf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

ROM

ROM - Form

NAP
U3-3
CGL
S4-2
UDI
S2-5
MUN
N3-2
SAS
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
17/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SCP

SCP - Form

VIS
N1-2
MAR
S2-1
CAP
S0-2
SHK
S0-1
MOR
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

AS Rom gegen Sporting CP: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine war ein Testspiel im Juli 2022, das Sporting CP mit 3:2 gegen Rom gewann. Zuvor trafen die Teams in der Gruppenphase der Champions League 2007/08 aufeinander. In Lissabon spielten sie 2:2, ehe Rom im Stadio Olimpico mit 2:1 gewann. In den vier erfassten Begegnungen feierte jede Mannschaft zwei Siege.

Head to Head

AS RomUnentschiedenSporting CP
1
1
2
Klub Freundschaftsspiele
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Sporting CP
SCP
3
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AS Rom
ROM
2
END
Klub Freundschaftsspiele
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Sporting CP
SCP
2
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AS Rom
ROM
0
END
Champions League
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Sporting CP
SCP
2
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AS Rom
ROM
2
END
Champions League
AS Rom badge
AS Rom
ROM
2
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
END
6Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/4

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