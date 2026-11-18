Angers empfängt Straßburg am Samstag, 12. Dezember 2026, im Stade Raymond Kopa in Angers.

Obwohl die Gesamtbilanz ausgeglichen ist, boten die jüngsten Duelle reichlich Dramatik. Besonders deutlich war Straßburgs 5:0-Heimsieg im Oktober 2025. Beim letzten Aufeinandertreffen im Mai 2026 zeigte Angers Moral: Nach einem Elfmetertor von Julio Enciso erkämpfte sich das Team in Angers dank Goduine Koyalipous Ausgleich in der zweiten Halbzeit ein 1:1.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Angers gegen Straßburg wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Angers gegen Straßburg in der Ligue 1?

Angers gegen Straßburg wird am Samstag, 12. Dezember 2026, im Stade Raymond Kopa in Angers angepfiffen.

Wie kauft man Tickets für Angers gegen Straßburg in der Ligue 1?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Angers und Straßburg gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets für die Heimbereiche im Stade Raymond Kopa können direkt über die offizielle Ticketwebsite von Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr) gekauft werden. Wer im Gästebereich sitzen möchte, kann das offizielle Portal von RC Strasbourg Alsace nutzen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Kontingente der Vereine vollständig ausverkauft, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Angers gegen Straßburg in der Ligue 1?

Für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen Angers und Straßburg gelten folgende geschätzte Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Tribünen hinter den Toren (Schmalseite / Tribune Copain oder Poutet): In der Regel zwischen 15 und 25 € .

In der Regel zwischen . Seitliche oder zentrale Tribünen (Längsseite / Tribune Saint-Léonard oder Jean Bouin): In der Regel zwischen 30 und 60 € .

In der Regel zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Im Allgemeinen zwischen 120 und über 250 €.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Günstigste Plätze oder Plätze an der Schmalseite: Beginnen in der Regel bei etwa 28 bis 35 € .

Beginnen in der Regel bei etwa . Standardplätze in der Mitte und an der Längsseite: Werden häufig für 50 bis 90 € angeboten.

Werden häufig für angeboten. Premiumplätze oder besonders gefragte Plätze: Können 100 bis über 140 € kosten.

Angers gegen Straßburg in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Angers und Straßburg

Angers hat in seinen letzten fünf Ligue-1-Spielen keinen Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor das Team am 8. November mit 0:2 gegen Nizza. Zuvor musste es in dieser Serie auch eine 1:5-Niederlage gegen Brest hinnehmen. Das torlose Remis gegen Lorient brachte Angers den einzigen Punkt aus diesen fünf Partien. In diesem Zeitraum erzielte Angers drei Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Straßburg hat von seinen letzten fünf Ligue-1-Spielen eines gewonnen, keines unentschieden gespielt und vier verloren. Die jüngste Partie endete am 6. November mit einer 1:3-Niederlage gegen Toulouse, nachdem Straßburg am 1. November zu Hause mit 5:1 gegen Auxerre gewonnen hatte. In dieser Serie von fünf Spielen verlor das Team außerdem gegen Rennes, Paris Saint-Germain und Nizza. Straßburg erzielte dabei zehn Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Angers gegen Straßburg: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine am 10. Mai 2026 aufeinander, als Angers und Straßburg im Stade Raymond Kopa in der Ligue 1 1:1 spielten. Davor gewann Straßburg das Duell im Oktober 2025 zu Hause mit 5:0. In den letzten fünf direkten Duellen feierten beide Teams jeweils zwei Siege, hinzu kam ein Unentschieden. Insgesamt fielen in diesen Begegnungen elf Tore.