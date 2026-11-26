Al-Wasl trifft in einem mit Spannung erwarteten Gruppenspiel der AFC Champions League Elite auf Al Ittihad. Die Begegnung findet im Zabeel Stadium in Dubai statt und bringt Spitzenfußball auf kontinentaler Ebene in die Vereinigten Arabischen Emirate.

GOAL hat alle Informationen zum Spiel und zu den Ticketpreisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Karten sichern und Euer Lieblingsteam vor Ort unterstützen könnt.

Wann beginnt Al-Wasl gegen Al Ittihad in der AFC Champions League Elite?

Al-Wasl gegen Al Ittihad beginnt am Montag, 7. Dezember 2026, um 20:00 Uhr saudischer Zeit im Zabeel Stadium in Dubai.

Wo gibt es Tickets für Al-Wasl gegen Al Ittihad?

Am besten sichert Ihr Euch Plätze über die offiziellen Ticketportale der Vereine und des Wettbewerbs, etwa über die Plattform Platinumlist. Fans sollten zunächst die offiziellen Kanäle prüfen, um sich über Kontingente im Vorverkauf und im regulären Verkauf bis zum Spieltag zu informieren.

Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, könnt Ihr auf die Zweitmarktplattform Grintahub ausweichen. Auf der entsprechenden Ticketseite von Grintahub könnt Ihr verfügbare Plätze für dieses Spiel der AFC Champions League Elite ansehen und Karten kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Al-Wasl gegen Al Ittihad?

Für anreisende und einheimische Fans ist ein möglichst günstiges Ticket oft das wichtigste Ziel. Über die offiziellen Vereinskanäle sind reguläre Tickets für dieses Spiel bereits ab erschwinglichen 30 SAR erhältlich. Plätze im unteren Rang kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf Zweitmarktplattformen wie Grintahub beginnen die Preise für reguläre Tickets bei etwa 60 SAR. Wer schnell handelt, hat die besten Chancen, sich einen günstigen Preis zu sichern, bevor die Nachfrage zum Spieltag steigt.

Al-Wasl gegen Al Ittihad in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Al-Wasl und Al Ittihad

Al-Wasl hat in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden verbucht. Zuletzt verlor die Mannschaft in der ADNOC Pro League mit 1:2 gegen Al-Jazira. Im Spiel davor besiegte sie Al Quwa Al Jawiya in der AFC Champions League Elite mit 4:3. Außerdem gewann Al-Wasl auswärts bei Baniyas mit 2:0. In den fünf Spielen erzielte Al-Wasl neun Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Al Ittihad hat von den letzten fünf Pflichtspielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt unterlag die Mannschaft Al-Ain in der AFC Champions League Elite zu Hause mit 1:4. Davor besiegte sie Al-Ettifaq in der Saudi Pro League mit 4:1 und Al Diriyah mit 2:0. Im kontinentalen Wettbewerb gewann Al Ittihad auswärts bei Neftchi Fargona mit 2:1. In den fünf Spielen erzielte Al Ittihad neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Al-Wasl gegen Al Ittihad: Die jüngsten direkten Duelle

Zu den letzten fünf direkten Duellen zwischen Al-Wasl und Al Ittihad liegen derzeit keine Daten vor. Weitere Angaben werden ergänzt, sobald die Spielberichte bestätigt sind.