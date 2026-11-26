Al Qadsiah empfängt Al Fateh am Donnerstag, 26. November 2026, im Prince Saud bin Jalawi Stadium in Khobar.

Das jüngste Ligaduell fand im Februar 2026 im Prince Saud bin Jalawi Stadium statt und endete nach einem umkämpften Spiel 1:1. Vor diesem Unentschieden hatte Al Qadsiah im September 2025 auswärts bei Al Fateh knapp mit 1:0 gewonnen.

Hier erfahrt ihr von GOAL alles, was ihr über Tickets für Al Qadsiah gegen Al Fateh wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Al Qadsiah gegen Al Fateh FC in der Saudi Pro League?

Al Qadsiah gegen Al Fateh findet am Donnerstag, 26. November 2026, im Prince Saud bin Jalawi Stadium in Khobar statt.

1. Liga - Spielwoche 15 11. Dez. 2026 - 06:40 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Wie kauft man Tickets für Al Qadsiah gegen Al Fateh FC in der Saudi Pro League?

Nach den Ticketinformationen für das anstehende Spiel gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets für Al Qadsiah gegen Al Fateh FC zu kaufen:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Auf dem offiziellen Portal von Al Qadsiah oder über die Mitgliedskanäle des Klubs könnt ihr nach Tickets schauen. Darüber werden Tickets und Spieltagspakete für Heimspiele angeboten.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Tickets des Klubs vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent vergriffen ist.

Wie viel kosten Tickets für Al Qadsiah gegen Al Fateh FC in der Saudi Pro League?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Ittihad und Al Ahli gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Reguläre Eintrittskarten: Ab etwa 30 bis 90 SAR .

Ab etwa . Premium- und Seitenlinienplätze: In der Regel zwischen 250 und 600 SAR .

In der Regel zwischen . VIP- und Hospitality-Angebote: Ab etwa 1.500 SAR.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Reguläre Zweitmarktangebote: Ab etwa 2.000 SAR .

Ab etwa . Premiumplätze auf dem Zweitmarkt: Weiter oben gelegene Plätze oder besonders gefragte Hospitality-Tickets können auf dem Zweitmarkt je nach zeitlicher Nähe zum Spieltag und allgemeiner Nachfrage deutlich teurer sein.

Al Qadsiah gegen Al Fateh FC in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Qadsiah und Al Fateh FC

Al Qadsiah hat wettbewerbsübergreifend drei der letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt gab es in der Saudi Pro League eine 2:3-Heimniederlage gegen Al Hilal. Zuvor gewann Al Qadsiah auswärts gegen Al-Taawoun mit 1:0 und zu Hause gegen Abha mit 2:1. In diese Serie fiel auch ein 1:1 gegen Pakhtakor Tashkent in der AFC Champions League Elite. In den fünf Spielen erzielte Al Qadsiah neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Al Fateh ist derzeit deutlich außer Form: Von den letzten fünf Spielen gewann der Klub nur eines und verlor vier. Die jüngste Partie endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Al Shabab. In diesem Zeitraum verlor Al Fateh außerdem mit 2:3 gegen Al Khaleej und mit 0:4 gegen Al Ahli. In den fünf Spielen erzielte der Klub acht Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Al Qadsiah gegen Al Fateh FC: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Saudi Pro League endete im Februar 2026 im Prince Saud bin Jalawi Stadium mit 1:1. In den letzten fünf direkten Duellen hat Al Qadsiah mit zwei Siegen gegenüber einem Erfolg von Al Fateh die bessere Bilanz. Zweimal trennten sich die Teams unentschieden. Im August 2024 gewann Al Qadsiah zu Hause zudem mit 3:0.