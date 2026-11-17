Al Ittihad empfängt Pakhtakor am 23. November 2026 zu einem mit Spannung erwarteten Duell in der AFC Champions League Elite. Das Gruppenspiel findet in der King Abdullah Sports City in Dschidda statt.

GOAL hat alle Informationen zu den Spieldetails und Ticketpreisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Karten sichern und Eure Lieblingsmannschaft vor Ort unterstützen könnt.

Wann wird Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent in der AFC Champions League Elite angepfiffen?

Al Ittihad gegen Pakhtakor findet am Montag, 23. November 2026, in der King Abdullah Sports City in Dschidda statt. Anstoß ist um 22.15 Uhr saudischer Zeit.

Wo kann man Tickets für Al Ittihad gegen Pakhtakor kaufen?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale des Klubs und des Wettbewerbs, etwa über die Plattform Webook. Fans sollten zuerst die offiziellen Kanäle prüfen, sobald im Vorfeld des Spieltags Ticketkontingente verfügbar werden.

Wenn die Tickets auf der offiziellen Seite ausverkauft sind, bietet die Zweitmarktplattform Grintahub eine weitere Möglichkeit. Auf der entsprechenden Ticketseite von Grintahub könnt Ihr verfügbare Plätze für dieses Duell in der AFC Champions League Elite finden und den Kauf abschließen.

Wie viel kosten Tickets für Al Ittihad gegen Pakhtakor?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft das wichtigste Ziel. Über die offiziellen Kanäle des Klubs sind reguläre Eintrittskarten für diese Partie bereits ab 15 SAR erhältlich. Plätze im Unterrang kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei Grintahub, beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei etwa 75 SAR. Wer sich den niedrigsten Preis sichern will, sollte schnell sein, bevor die Nachfrage zum Spieltag steigt.

Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent: Die Form

Al Ittihad hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gab es in der AFC Champions League Elite eine 1:4-Heimniederlage gegen Al-Ain. Davor gewann das Team in der Saudi Pro League mit 4:1 gegen Al-Ettifaq und mit 2:0 gegen Al Diriyah. Im internationalen Wettbewerb setzte es sich auswärts bei Neftchi Fargona mit 2:1 durch. In den fünf Spielen erzielte Al Ittihad neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Pakhtakor hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zweimal gewonnen und dreimal verloren. Zuletzt feierte das Team in der usbekischen Liga einen 3:1-Sieg gegen Kokand 1912, zuvor kassierte es in der AFC Champions League Elite jedoch eine deutliche 2:6-Niederlage gegen Al Nassr. Auch gegen Al Quwa Al Jawiya verlor Pakhtakor im internationalen Wettbewerb mit 0:1. In den fünf Spielen erzielte die usbekische Mannschaft sieben Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand im Mai 2012 statt. Pakhtakor empfing Al Ittihad in der AFC Champions League Elite und verlor mit 1:2. Im Hinspiel zu Beginn jener Saison hatte Al Ittihad zu Hause mit 4:0 gewonnen. In den vier erfassten Duellen siegte Al Ittihad dreimal, eine Partie endete unentschieden. Pakhtakor wartet noch auf einen Sieg gegen die saudische Mannschaft.