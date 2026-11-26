Al Hilal trifft am Dienstag, 24. November 2026, in einem hochkarätigen Gruppenspiel der AFC Champions League Elite auf Al-Ain. Die Partie findet in der hochmodernen Kingdom Arena in Riad statt.

GOAL hat alle Informationen zum Spiel und zu den Ticketpreisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichern und Eure Lieblingsmannschaft vor Ort unterstützen könnt.

Wann beginnt Al Hilal gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al Hilal gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite liegen derzeit nicht vor. Kurz vor dem Anpfiff findet Ihr hier bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream.

Wo kann man Tickets für Al Hilal gegen Al-Ain kaufen?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale des Klubs und des Wettbewerbs, etwa über die Plattform Blu Store. Fans sollten zuerst die offiziellen Kanäle prüfen, sobald im Vorverkauf und im freien Verkauf Tickets für den Spieltag verfügbar werden.

Wenn die Tickets auf der offiziellen Seite ausverkauft sind, ist die Zweitmarktplattform Grintahub eine Alternative. Auf der Ticketseite für dieses Spiel der AFC Champions League Elite könnt Ihr verfügbare Plätze ansehen und Euren Kauf abschließen.

Wie viel kosten Tickets für Al Hilal gegen Al-Ain?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft das wichtigste Ziel. Über die offiziellen Kanäle des Klubs beginnen reguläre Eintrittskarten für dieses Spiel bei erschwinglichen 35 SAR. Plätze auf den unteren Rängen kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei Grintahub, beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei etwa 85 SAR. Wer sich den niedrigsten Preis sichern will, sollte schnell zugreifen, bevor die Nachfrage bis zum Spieltag steigt.

Al Hilal gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Hilal und Al-Ain

Al Hilal hat in seinen letzten fünf Spielen in der Saudi Pro League und der AFC Champions League Elite vier Siege und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann das Team am 3. November im internationalen Wettbewerb mit 2:0 gegen Shabab Al Ahli Dubai. Zuvor hatte es einen 2:0-Ligasieg gegen Al Fateh und einen 3:2-Auswärtssieg bei Al Qadsiah gegeben. Der einzige Rückschlag in dieser Serie war die 1:3-Niederlage gegen Al-Shamal in der AFC Champions League Elite am 27. Oktober. In diesen fünf Spielen erzielte Al Hilal acht Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Al-Ain holte aus seinen letzten fünf Spielen zwei Siege und ein Unentschieden bei zwei Niederlagen. Das herausragende Ergebnis war ein 4:1 gegen Al Ittihad in der AFC Champions League Elite am 2. November. Auch gegen Tractor gewann Al-Ain im internationalen Wettbewerb mit 2:1, musste aber sowohl im President's Cup als auch in der ADNOC Pro League Niederlagen gegen Shabab Al Ahli Dubai hinnehmen. Die jüngste Partie endete am 8. November mit einem 0:0 gegen Al-Wahda.

Al Hilal gegen Al-Ain: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams im Oktober 2024 in der AFC Champions League Elite aufeinander. Al-Ain hatte Heimrecht und verlor mit 4:5 gegen Al Hilal. Davor gewann Al Hilal im April 2024 zu Hause mit 2:1 gegen Al-Ain, während Al-Ain das Hinspiel desselben Duells auf eigenem Platz mit 4:2 gewonnen hatte. In den fünf erfassten direkten Duellen in diesem Wettbewerb siegte Al Hilal dreimal und Al-Ain zweimal. Insgesamt fielen in diesen Partien 19 Tore.