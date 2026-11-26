Al-Ettifaq empfängt Al Hazem am Donnerstag, 26. November 2026, im Prince Mohamed bin Fahd Stadium in Dammam.

Das jüngste Aufeinandertreffen im Februar 2026 endete mit einem 3:1-Sieg für Al Hazem und zeigte, dass das Team durchaus für eine Überraschung sorgen kann. Zuvor hatten sich die beiden Mannschaften im Oktober 2025 beim letzten Heimspiel von Al-Ettifaq gegen Al Hazem ein umkämpftes 2:2 geliefert.

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Wann beginnt Al-Ettifaq gegen Al Hazem in der Saudi Pro League?

Al-Ettifaq gegen Al Hazem findet am Donnerstag, 26. November 2026, im Prince Mohamed bin Fahd Stadium in Dammam statt.

1. Liga - Spielwoche 15 12. Dez. 2026 - 09:25 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Wie kann man Tickets für Al-Ettifaq gegen Al Hazem kaufen?

Nach den Ticketinformationen für das anstehende Spiel gibt es folgende Möglichkeiten, Karten für Al-Ettifaq gegen Al Hazem zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets für Heimspiele im Prince Mohammed Bin Fahd Stadium sind in der Regel direkt über das offizielle Ticketportal oder die Vereinskanäle von Al-Ettifaq erhältlich.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich Karten für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Was kosten Tickets für Al-Ettifaq gegen Al Hazem?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al-Ettifaq und Al Hazem gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Günstigste Sitzplätze: 10 bis 30 SAR

10 bis 30 SAR Reguläre Plätze: 50 bis 125 SAR

50 bis 125 SAR Kategorie 1 / Premiumplätze an der Seitenlinie: 250 bis 700 SAR

250 bis 700 SAR VIP- und Hospitality-Lounge-Pakete: 1.500 bis über 2.500 SAR

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub Karten zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Reguläre Sitzplätze: 220 bis 560 SAR

220 bis 560 SAR Plätze auf Höhe der Mittellinie / an der Seitenlinie: 560 bis über 1.200 SAR

560 bis über 1.200 SAR VIP-Plätze: ab 1.800 SAR

Al-Ettifaq gegen Al Hazem in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Al-Ettifaq gegen Al Hazem: Die Form

Al-Ettifaq hat in den vergangenen fünf Spielen der Saudi Pro League zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann das Team auswärts bei Al Kholood mit 3:0, zuvor in diesem Zeitraum auch gegen Neom SC mit 1:0. Der einzige Rückschlag war eine 1:4-Heimniederlage gegen Al Ittihad. In diesen fünf Partien erzielte Al-Ettifaq acht Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das Team kann also Tore schießen, steht defensiv aber nicht immer sicher.

Al Hazem hat aus den vergangenen fünf Spielen nur ein Unentschieden geholt und vier Niederlagen kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Al-Fayha, davor verlor das Team mit 0:1 gegen Al Hilal. Hinzu kamen ein 1:3 gegen Al Ahli und ein 2:3 gegen Al Fateh. Die Mannschaft von Kadri erzielte in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte zehn Gegentreffer. In den vergangenen vier Anläufen blieb sie ohne Sieg.

Al-Ettifaq gegen Al Hazem: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt. Al Hazem gewann damals sein Heimspiel in der Saudi Pro League gegen Al-Ettifaq mit 3:1. Zuvor trennten sich die Vereine im Oktober 2025 bei Al-Ettifaq mit 2:2. In den vergangenen fünf direkten Duellen weist Al-Ettifaq insgesamt die bessere Bilanz auf, darunter ein 5:2 und ein 2:0. Die Ergebnisse fielen jedoch unterschiedlich aus, und beide Mannschaften konnten Siege verbuchen.