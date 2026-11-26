Al Diriyah empfängt Al-Fayha am Donnerstag, 26. November 2026, im Al-Awwal Park in Riad.

Al-Fayha geht als der etabliertere Erstligist in dieses Duell. Der Klub hat seine Stellung in der Saudi Pro League in den vergangenen Jahren gefestigt. Da Al Diriyah den Großteil seiner Geschichte außerhalb der höchsten Spielklasse verbracht hat, sind Pflichtspielduelle zwischen den beiden Klubs äußerst selten.

Hier liefert euch GOAL alle Informationen, die ihr für den Ticketkauf zum Spiel Al Diriyah gegen Al-Fayha braucht: wo ihr die Karten bekommt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Al Diriyah gegen Al-Fayha in der Saudi Pro League?

Das Spiel zwischen Al Diriyah und Al-Fayha findet am Donnerstag, 26. November 2026, im Al-Awwal Park in Riad statt.

Wie kann man Tickets für Al Diriyah gegen Al-Fayha in der Saudi Pro League kaufen?

Nach den Ticketinformationen für die anstehende Partie gibt es folgende Möglichkeiten, Karten für Al Diriyah gegen Al-Fayha zu kaufen:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Offizieller Ticketverkauf der Klubs: Seht auf den offiziellen Websites oder Ticketportalen von Al Diriyah und Al-Fayha nach. Klubs verkaufen Karten für ihre Heimspiele üblicherweise direkt über ihre offiziellen Ticketpartner oder vereinseigenen Portale.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle der Klubs vollständig ausverkauft sind, sind Karten für den allgemeinen Einlass häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Al Diriyah gegen Al-Fayha in der Saudi Pro League?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Diriyah und Al-Fayha gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Allgemeiner Einlass / Standard-Sitzplätze: 10–30 SAR.

10–30 SAR. Sitzplätze der mittleren Kategorie und an der Längsseite: 30–80 SAR.

30–80 SAR. Premiumplätze und VIP-Hospitality: 100–250+ SAR.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets bei den Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub Karten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Standardplätze / Plätze der Kategorie 3: 150–400 SAR.

150–400 SAR. Plätze an der Längsseite / Premiumplätze: 400–1.800+ SAR.

Al Diriyah gegen Al-Fayha in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Diriyah und Al-Fayha

Al Diriyah geht mit einer durchwachsenen Bilanz in die Partie: In den letzten fünf Spielen der Saudi Pro League gab es zwei Niederlagen, zwei Unentschieden und einen Sieg. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Al Ittihad. In diesem Zeitraum verlor Al Diriyah zudem mit 0:3 gegen Al Nassr. Der einzige Sieg, ein 1:0 gegen Al Riyadh, bleibt der Lichtblick. Hinzu kommen Unentschieden gegen Al-Taawoun und Abha. Die Serie zeigt eine Mannschaft, die Punkte holen kann, der das aber nicht regelmäßig gelingt.

Al-Fayhas Form ist ähnlich wechselhaft. In den letzten fünf Spielen gab es zunächst ein Unentschieden, zwei Niederlagen und anschließend zwei weitere Unentschieden, aber keinen Sieg. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Al Hazem. Das Ligaspiel gegen Al Ahli verlor Al-Fayha mit 2:3. In vier der letzten fünf Partien erzielte die Mannschaft ein Tor, kassierte aber auch in vier dieser Spiele mindestens einen Gegentreffer. Das deutet auf defensive Anfälligkeiten hin, die Carille beheben muss.

Al Diriyah gegen Al-Fayha: Die jüngsten direkten Duelle

Zu den letzten fünf direkten Duellen zwischen Al Diriyah und Al-Fayha liegen derzeit keine Daten vor. Eine Übersicht über die bisherigen Begegnungen kann deshalb nicht gegeben werden.