Al Ahli empfängt Shabab Al Ahli zu einem wichtigen Gruppenspiel der AFC Champions League Elite in der spektakulären King Abdullah Sports City in Dschidda.

GOAL hat alle Informationen zum Spiel und zu den Ticketpreisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Karten sichern und Euer Lieblingsteam vor Ort unterstützen könnt.

Wann beginnt Al Ahli gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Übertragungsinformationen für Al Ahli gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor Anpfiff noch einmal nach, um bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo gibt es Tickets für Al Ahli gegen Shabab Al Ahli?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale des Klubs und des Wettbewerbs, etwa über die Plattform Webook. Fans sollten zunächst immer die offiziellen Kanäle prüfen, sobald im Vorfeld des Spieltags Kartenkontingente verfügbar werden.

Wenn die Tickets auf der offiziellen Seite ausverkauft sind, bietet sich die Zweitmarktplattform Grintahub an. Auf der entsprechenden Ticketseite von Grintahub könnt Ihr verfügbare Plätze für dieses Spiel der AFC Champions League Elite ansehen und Karten kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Al Ahli gegen Shabab Al Ahli?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft das wichtigste Ziel. Über die offiziellen Kanäle des Klubs sind reguläre Tickets für dieses Spiel bereits ab erschwinglichen 20 SAR erhältlich. Sitzplätze auf dem Unterrang kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei Grintahub, beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei etwa 60 SAR. Wer sich den niedrigsten Preis sichern möchte, sollte schnell handeln, bevor die Nachfrage zum Spieltag hin steigt.

Al Ahli gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Ahli und Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ahli hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gab es in der AFC Champions League Elite ein 0:0 gegen Al-Sadd, nachdem Al Ahli in der Saudi Pro League mit 1:6 gegen Al Shabab verloren hatte. Vor dieser schwierigen Phase gewann das Team im internationalen Wettbewerb mit 2:1 gegen Al-Gharafa und in der Liga mit 4:1 gegen Al Khaleej. In diesen fünf Partien erzielte Al Ahli acht Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Shabab Al-Ahli Dubai kommt in den vergangenen fünf Spielen auf drei Siege und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor das Team in der ADNOC Pro League mit 0:2 gegen Sharjah, nachdem es in der AFC Champions League Elite eine 0:2-Niederlage gegen Al Hilal gegeben hatte. Vor diesen beiden Niederlagen in Folge gelangen drei Siege hintereinander, darunter ein 2:0 gegen Esteghlal und ein 3:2 gegen Al-Ain. In diesen fünf Spielen erzielte Shabab Al-Ahli Dubai neun Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Al Ahli gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 16. Februar 2026 in der AFC Champions League Elite statt. Al Ahli gewann zu Hause mit 4:3. In den vergangenen fünf direkten Duellen, die allesamt in der AFC Champions League Elite ausgetragen wurden, siegte Al Ahli dreimal. Hinzu kamen ein Unentschieden und ein Heimsieg von Shabab Al-Ahli Dubai. In diesem internationalen Duell hatte Al Ahli bislang die Oberhand.