Al Ahli empfängt Shabab Al Ahli zu einem wichtigen Gruppenspiel der AFC Champions League Elite in der eindrucksvollen King Abdullah Sports City in Dschidda.

GOAL hat alle Informationen zum Spiel und zu den Preisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichern und Euer Lieblingsteam vor Ort unterstützen könnt.

Wann ist Anstoß bei Al Ahli gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al Ahli gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor Anstoß noch einmal vorbei, wenn TV-Sender und Livestream bestätigt sind.

Wo gibt es Tickets für Al Ahli gegen Shabab Al Ahli?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale der Klubs und des Wettbewerbs, etwa über die Plattform Webook. Fans sollten immer zuerst die offiziellen Kanäle prüfen, sobald im Vorfeld des Spieltags Ticketkontingente verfügbar werden.

Sind die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft, ist die Zweitmarktplattform Grintahub eine Anlaufstelle. Auf der entsprechenden Ticketseite von Grintahub könnt Ihr verfügbare Plätze für dieses Spiel der AFC Champions League Elite finden und kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Al Ahli gegen Shabab Al Ahli?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft das wichtigste Ziel. Über die offiziellen Kanäle des Klubs sind reguläre Tickets für dieses Spiel bereits ab günstigen 20 SAR erhältlich. Plätze im Unterrang kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei Grintahub, beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei ungefähr 60 SAR. Wer sich vor dem Anstieg der Nachfrage am Spieltag einen möglichst niedrigen Preis sichern will, sollte schnell handeln.

Al Ahli gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Ahli und Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ahli kommt in den letzten fünf Spielen auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt spielte das Team in der AFC Champions League Elite 0:0 gegen Al-Sadd, nachdem es in der Saudi Pro League mit 1:6 gegen Al Shabab verloren hatte. Vor dieser schwierigen Phase besiegte Al Ahli Al-Gharafa im kontinentalen Wettbewerb mit 2:1 und Al Khaleej in der Liga mit 4:1. In diesen fünf Partien erzielte Al Ahli acht Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Shabab Al-Ahli Dubai verzeichnete in den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Niederlagen bei keinem Unentschieden. Zuletzt verlor das Team in der ADNOC Pro League mit 0:2 gegen Sharjah, nachdem es in der AFC Champions League Elite mit 0:2 gegen Al Hilal unterlegen war. Vor diesen beiden Niederlagen in Folge gewann es drei Spiele hintereinander, darunter ein 2:0 gegen Esteghlal und ein 3:2 gegen Al-Ain. In den fünf Partien erzielte Shabab Al-Ahli Dubai neun Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Al Ahli gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 16. Februar 2026 in der AFC Champions League Elite statt. Al Ahli gewann zu Hause mit 4:3. Von den letzten fünf direkten Duellen, die allesamt in der AFC Champions League Elite ausgetragen wurden, gewann Al Ahli drei. Hinzu kamen ein Unentschieden und ein Heimsieg von Shabab Al-Ahli Dubai. In diesem kontinentalen Duell hatte Al Ahli bislang meist die Oberhand.