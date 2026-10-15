Die AFC Champions League Elite bietet das nächste spannende Duell auf kontinentaler Bühne: Der saudi-arabische Spitzenklub Al Ahli empfängt den katarischen Konkurrenten Al-Gharafa im renommierten King Abdullah Sports City Stadium in Dschidda. Beide Mannschaften verfügen über einen außergewöhnlich breiten Kader mit zahlreichen Stars. Damit gehört die Partie zu den am meisten erwarteten Begegnungen der Gruppenphase.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zu Spieltermin, Stadion und Ticketoptionen, damit ihr euch jetzt Plätze sichern und die Partie live erleben könnt.

Wann ist Anstoß bei Al Ahli gegen Al-Gharafa in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al Ahli gegen Al-Gharafa liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor dem Anstoß noch einmal vorbei, um zu erfahren, welcher TV-Sender und Livestream die Partie übertragen.

Wo gibt es Tickets für Al Ahli gegen Al-Gharafa?

Offizielle Tickets für Heimspiele von Al Ahli in der AFC Champions League Elite sind hauptsächlich über die offizielle Plattform Webook erhältlich, den wichtigsten Ticketanbieter für große Fußballveranstaltungen in Saudi-Arabien. Fans sollten zum Start des allgemeinen Verkaufs zunächst die offizielle Website prüfen.

Sind die Tickets beim offiziellen Erstanbieter vollständig ausverkauft, kommen Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub als Alternative infrage.

Wie viel kosten Tickets für Al Ahli gegen Al-Gharafa?

Die Ticketpreise für Spiele der AFC Champions League Elite variieren je nach Sitzplatz, Kategorie und Nachfrage in den verschiedenen Stadionbereichen.

Auf der offiziellen Ticketplattform beginnen reguläre Eintrittskarten für Plätze hinter den Toren und auf den oberen Rängen üblicherweise bei etwa 20 bis 35 SAR.

Sind die offiziellen Kontingente ausverkauft, hängt die Verfügbarkeit auf dem Zweitmarkt von der Nachfrage ab. Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub beginnen die Ticketangebote bei ungefähr 50 SAR für reguläre Eintrittskarten.

Wer möglichst günstig an Tickets kommen möchte, sollte zum Start des allgemeinen Verkaufs schnell sein oder die verfügbaren Angebote bei vertrauenswürdigen Zweitmarkt-Anbietern prüfen, bevor sich die Preise weiter verändern.

Al Ahli gegen Al-Gharafa in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Al Ahli gegen Al-Gharafa: Die Form

Al Ahli geht mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete im FIFA-Interkontinental-Pokal mit einer 1:2-Niederlage gegen Mamelodi Sundowns. Beim vorherigen Auftritt in der AFC Champions League Elite gab es ein 1:1 gegen Pakhtakor Tashkent. Positiv aus Sicht von Al Ahli: In der Saudi Pro League gelangen beim Sieg gegen Al Riyadh fünf Tore ohne Gegentreffer, zudem gewann die Mannschaft mit 3:1 gegen Al Hazem. In den fünf Partien erzielte Al Ahli zwölf Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Al-Gharafa reist in schwacher Form an: Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Zuletzt verlor Al-Gharafa in der AFC Champions League Elite mit 1:2 gegen Al Hilal. Auch in der Stars League setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Al-Sadd. Der einzige Sieg gelang gegen Al-Shahaniya. In diesen fünf Spielen erzielte die katarische Mannschaft fünf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Al Ahli gegen Al-Gharafa: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs am 20. Oktober 2025 in der AFC Champions League Elite aufeinander. Al Ahli gewann mit 4:0. Zuvor hatte Al Ahli Al-Gharafa im Februar 2025 im selben Wettbewerb mit 4:2 besiegt. Von den fünf erfassten direkten Duellen gewann Al Ahli zwei, die übrigen drei endeten unentschieden. In den jüngsten Begegnungen erzielte der saudi-arabische Klub zudem deutlich mehr Tore als sein katarischer Gegner.



