AEK Athen empfängt Galatasaray am Dienstag, dem 8. Dezember 2026, in der Allwyn Arena in Athen.

AEK Athen und Galatasaray sind bislang nur selten aufeinandergetroffen. Ihr einziges nennenswertes Duell war ein Testspiel im Juli 2018, das AEK Athen knapp mit 3:2 gewann. Die anstehende Partie im Dezember in der Allwyn Arena ist das erste Pflichtspiel der beiden Klubs gegeneinander in UEFA-Wettbewerben.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für AEK Athen gegen Galatasaray wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei AEK Athen gegen Galatasaray in der Champions League?

AEK Athen gegen Galatasaray findet am Dienstag, dem 8. Dezember 2026, in der Allwyn Arena in Athen statt.

Champions League - Spielwoche 6 8. Dez. 2026 - 15:00 Allwyn Arena

Wie kann man Tickets für AEK Athen gegen Galatasaray in der Champions League kaufen?

Für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen AEK Athen und Galatasaray gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketplattformen von AEK Athen oder Galatasaray gekauft werden. Diese sind in der Regel über die jeweiligen offiziellen Vereinswebsites erreichbar.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für AEK Athen gegen Galatasaray in der Champions League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen AEK Athen und Galatasaray:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets und Standardkategorien: Die Preise liegen üblicherweise bei etwa 30 bis 120 Euro .

Die Preise liegen üblicherweise bei etwa . VIP- und Hospitality-Pakete: Die Preise liegen im Allgemeinen zwischen 250 und mehr als 600 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Plätze auf dem Oberrang: Angebote für den Weiterverkauf beginnen üblicherweise bei etwa 400 bis 460 Euro .

Angebote für den Weiterverkauf beginnen üblicherweise bei etwa . Unterrang und Premiumbereiche: Die Preise liegen häufig zwischen 480 und mehr als 1.500 Euro.

AEK Athen gegen Galatasaray in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von AEK Athen und Galatasaray

AEK Athen hat wettbewerbsübergreifend zwei der letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Dabei erzielte das Team zwölf Tore und kassierte neun Gegentreffer. Zuletzt gewann AEK in der Super League mit 2:1 gegen Levadiakos. Zuvor hatte es allerdings zwei Niederlagen in Folge gegeben, gegen Real Madrid in der Champions League und gegen Panathinaikos in der Liga. Das 2:3 gegen Real Madrid offenbarte in einer entscheidenden Phase defensive Schwächen. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein deutlicher 5:0-Sieg gegen Panetolikos, insgesamt zeigt die Bilanz aber mangelnde Konstanz.

Galatasaray hat alle fünf letzten Spiele gewonnen, dabei 13 Tore erzielt und nur vier Gegentreffer kassiert. Zuletzt gab es einen 4:3-Sieg gegen Amed Sportif in der Süper Lig. In diesem Zeitraum gewann Galatasaray in der Champions League zudem gegen den VfB Stuttgart und Lille. Besonders hervorzuheben ist der 2:1-Sieg gegen Fenerbahce in der Süper Lig. Galatasaray hat in den letzten fünf Pflichtspielen keine Niederlage kassiert.

AEK Athen gegen Galatasaray: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das einzige in diesem Datensatz erfasste Duell zwischen AEK Athen und Galatasaray fand am 31. Juli 2018 statt. AEK Athen gewann das Testspiel mit 3:2. Dieses Ergebnis ist der einzige verfügbare Anhaltspunkt aus dem direkten Vergleich, sodass sich aus der bisherigen Geschichte der beiden Teams kaum Muster ableiten lassen.