AC Mailand empfängt Sunderland am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im San Siro in Mailand.

Das Spiel findet im traditionsreichen San Siro statt und bietet beiden Klubs eine große europäische Bühne, während die Ligaphase etwa ihre Halbzeit erreicht. In der Geschichte des europäischen Fußballs sind die beiden Vereine noch nie in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für AC Mailand gegen Sunderland wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt AC Mailand gegen Sunderland in der Europa League?

AC Mailand gegen Sunderland findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im San Siro in Mailand statt.

Europa League - Spielwoche 6 10. Dez. 2026 - 15:00 San Siro

Wie kann man Tickets für AC Mailand gegen Sunderland in der Europa League kaufen?

Für das bevorstehende Europa-League-Spiel zwischen AC Mailand und Sunderland gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf: Tickets für die Heimbereiche können direkt über die offizielle Ticketplattform des AC Mailand gekauft werden.

Tickets für die Heimbereiche können direkt über die offizielle Ticketplattform des AC Mailand gekauft werden. Gästetickets: Auswärtstickets für Sunderland-Fans werden gemäß den Kontingentregeln und auf Grundlage von Treuepunkten direkt über die offizielle Ticketstelle von Sunderland AFC vergeben.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Ticket-Zweitmarkt: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Europa-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Tickets für AC Mailand gegen Sunderland in der Europa League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Europa-League-Spiel zwischen AC Mailand und Sunderland:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Beginnen in der Regel bei etwa 19 € .

Beginnen in der Regel bei etwa . Premiumplätze auf der Haupttribüne: Beginnen bei etwa 159 € .

Beginnen bei etwa . Ermäßigte Tickets: Beginnen bei etwa 14 € .

Beginnen bei etwa . Fans mit Behinderung: Kosten 25 € .

Kosten . Hospitality-Pakete (Club 1899): Beginnen bei 60 €.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / Plätze hinter dem Tor: 20 € bis 40 €

20 € bis 40 € Unterrang / Plätze an der Seitenlinie: 45 € bis 90 €

45 € bis 90 € Premiumplätze und weiterverkaufte Hospitality-Tickets: 100 € bis über 250 €

AC Mailand gegen Sunderland in der Europa League: Alles Wissenswerte

Die Form von AC Mailand und Sunderland

AC Mailand hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen verbucht, aber kein Unentschieden. Zuletzt gewann Mailand in der Serie A auswärts mit 2:1 bei Genoa, nachdem es zuvor in der Europa League eine 0:2-Niederlage gegen Ferencvaros gegeben hatte. In diesem Zeitraum siegte Mailand in der Serie A auch mit 3:1 gegen Inter. Die 2:4-Heimniederlage gegen Bologna war dagegen ein deutlicher Tiefpunkt. In den fünf Spielen erzielte Mailand sechs Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Sunderland hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gab es in der Premier League einen 1:0-Sieg gegen Chelsea, zuvor hatte Sunderland in der Europa League mit 0:2 gegen Dinamo Zagreb verloren. In diesen Zeitraum fallen auch ein 3:2-Sieg gegen Brentford im Carabao Cup und ein 0:0 gegen Leeds United. Sunderland erzielte in den fünf Spielen fünf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

AC Mailand gegen Sunderland: Die bisherigen Duelle

Für dieses Spiel liegen keine Daten zu bisherigen Duellen zwischen AC Mailand und Sunderland vor. Weitere Informationen zur Geschichte der Begegnung werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.