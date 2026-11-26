Abha empfängt Al Riyadh am Donnerstag, 26. November 2026, im Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium in Abha.

Das jüngste Duell endete im März 2024 mit einem 1:1, als Al Riyadh Abha empfing. Vor diesem Unentschieden hatte Al Riyadh im September 2023 auswärts in Abha einen knappen 1:0-Sieg gefeiert.

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Wann beginnt Abha gegen Al Riyadh in der Saudi Pro League?

Abha gegen Al Riyadh findet am Donnerstag, 26. November 2026, im Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium in Abha statt.

1. Liga - Spielwoche 15 10. Dez. 2026 - 07:30 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Wie kann man Tickets für Abha gegen Al Riyadh kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Abha und Al Riyadh gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets sind häufig direkt über die offizielle Website oder das Ticketportal des Heimteams Abha Club sowie bei autorisierten regionalen Ticketanbietern in Saudi-Arabien erhältlich.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent vergriffen ist.

Wie viel kosten Tickets für Abha gegen Al Riyadh?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Abha und Al Riyadh gibt es folgende Ticketpreis-Kategorien:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardtickets und reguläre Sitzplätze: Die Preise liegen üblicherweise zwischen 10 und 50 SAR .

Die Preise liegen üblicherweise zwischen . Premium- und Seitenlinienplätze: Die Preise liegen in der Regel zwischen 50 und 150 SAR .

Die Preise liegen in der Regel zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Die Preise reichen von 500 bis über 1.500 SAR.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Weiterverkauf regulärer Sitzplätze: Die Preise beginnen bei etwa 150 bis 400 SAR .

Die Preise beginnen bei etwa . Weiterverkauf von Längsseiten- und Premiumplätzen: Die Preise liegen zwischen 600 und über 1.500 SAR.

Abha gegen Al Riyadh: Alles Wissenswerte zum Saudi-Pro-League-Spiel

Die Form von Abha und Al Riyadh

Abhas jüngste Form ist wenig erfreulich. Das Team hat vier seiner letzten fünf Ligaspiele verloren. Die einzige Ausnahme war ein torloses Unentschieden gegen Al Diriyah im September. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Neom SC. In diesen fünf Partien erzielte Abha nur drei Tore und kassierte sechs Gegentreffer. In dieser Serie deutet kaum etwas darauf hin, dass das Team seine Ergebnisse schnell verbessern kann.

Al Riyadh hat sich widerstandsfähiger gezeigt, zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei weitere unentschieden gespielt. Der 2:1-Erfolg gegen Al-Taawoun war der jüngste dieser Siege. Zuvor hatte Al Riyadh in derselben Phase auch Al Kholood mit 2:0 geschlagen. Die 0:1-Niederlage gegen Al Diriyah war der Tiefpunkt dieses Zeitraums. Insgesamt hat Dulacs Team aber genug gezeigt, um als stabile Mannschaft im Tabellenmittelfeld zu gelten, die gegen schwächelnde Gegner Punkte holen kann.

Abha gegen Al Riyadh: Die jüngsten direkten Duelle

In der jüngeren Geschichte der Saudi Pro League trafen die beiden Vereine zweimal aufeinander. Das jüngste Duell im März 2024 endete mit einem 1:1, als Al Riyadh Abha empfing. Davor gewann Al Riyadh im September 2023 in Abha mit 1:0. Mit einem Sieg und einem Unentschieden hat Al Riyadh in diesen beiden Begegnungen leicht die Nase vorn. Die Bilanz ist allerdings zu knapp, um daraus sichere Schlüsse für das kommende Spiel zu ziehen.