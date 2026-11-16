Swansea City empfängt Bolton Wanderers am Dienstag, 8. Dezember 2026, im Swansea.com Stadium in Swansea.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen im März 2019 feierte Swansea City dank später Tore von Oli McBurnie und Bersant Celina einen ungefährdeten 2:0-Heimsieg. In den letzten fünf Pflichtspielen zwischen den beiden Klubs vor ihrer aktuellen Saison hat Swansea mit drei Siegen gegenüber einem Erfolg von Bolton die Nase vorn. Hinzu kommt ein Unentschieden.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Swansea City gegen Bolton Wanderers wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Championship-Spiel zwischen Swansea City und Bolton Wanderers statt?

Swansea City gegen Bolton Wanderers findet am Dienstag, 8. Dezember 2026, im Swansea.com Stadium in Swansea statt.

England Championship - Spielwoche 20 8. Dez. 2026 - 14:45 Swansea.com Stadium

Wie kann man Tickets für Swansea City gegen Bolton Wanderers kaufen?

Für das Championship-Spiel zwischen Swansea City und Bolton Wanderers könnt Ihr Tickets über folgende Wege kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Reguläre Heimplätze könnt Ihr direkt an der offiziellen Ticketstelle oder über die Website von Swansea City kaufen. Gästefans sollten im offiziellen Ticketportal der Bolton Wanderers nach Karten für den Gästebereich schauen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Karten über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Tickets häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Swansea City gegen Bolton Wanderers?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Swansea City und Bolton Wanderers:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für Erwachsene: Kosten ab 20 bis 35 Pfund.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Oberrang der Hintertortribüne und reguläre Sitzplätze: Kosten in der Regel ab etwa 65 bis 70 Pfund .

Kosten in der Regel ab etwa . Sitzplätze der Premium-Kategorie: Kosten zwischen 100 und über 155 Pfund.

Swansea City gegen Bolton Wanderers in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form von Swansea City und Bolton Wanderers

Swansea hat in seinen letzten fünf Championship-Spielen einen Sieg, kein Unentschieden und vier Niederlagen verbucht. Dabei erzielte die Mannschaft acht Tore und kassierte neun Gegentreffer. Zuletzt verlor Swansea zu Hause mit 1:2 gegen Birmingham City. Ende Oktober gab es zudem eine deutliche 0:5-Niederlage gegen die Queens Park Rangers. Der 4:0-Sieg gegen Blackburn Rovers am 31. Oktober bleibt das herausragende Ergebnis in dieser Serie.

Bolton hat von seinen letzten fünf Ligaspielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt verlor die Mannschaft bei Derby County mit 1:3. Bereits Anfang Oktober hatte sie bei Middlesbrough eine 1:5-Niederlage hinnehmen müssen. Der Auswärtssieg bei Charlton Athletic am 3. November ist Boltons einziger Erfolg in diesem Zeitraum.

Swansea City gegen Bolton Wanderers: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im März 2019 statt, als Swansea City in der Championship zu Hause mit 2:0 gewann. Von den letzten fünf erfassten direkten Duellen gewann Swansea drei und Bolton eines. Eine Partie endete unentschieden.