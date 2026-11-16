Napoli empfängt Club Brugge am Dienstag, 8. Dezember 2026, im Stadio Diego Armando Maradona in Neapel.

SSC Napoli und Club Brugge sind bislang nur selten aufeinandergetroffen. Ihre einzigen bisherigen Pflichtspiele fanden in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2015/16 statt. Damals dominierte Napoli gegen den belgischen Klub: Auf einen deutlichen 5:0-Heimsieg folgte ein knapper 1:0-Auswärtssieg in Brügge.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Napoli gegen Club Brugge wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt SSC Napoli gegen Club Brugge in der Champions League?

Napoli gegen Club Brugge findet am Dienstag, 8. Dezember 2026, im Stadio Diego Armando Maradona in Neapel statt.

Champions League - Spielwoche 6 8. Dez. 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Wie kauft man Champions-League-Tickets für SSC Napoli gegen Club Brugge?

Für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen SSC Napoli und Club Brugge gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Klubkanäle

Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Der Kauf direkt über die offizielle Website oder die Ticketstelle von SSC Napoli ist der wichtigste und sicherste Weg, Tickets zum Originalpreis für das Spiel im Stadio Diego Armando Maradona zu erwerben.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Kontingente des Klubs vollständig ausverkauft sind, finden sich Tickets für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für SSC Napoli gegen Club Brugge?

Das sind die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen SSC Napoli und Club Brugge:

1. Offizielle Klubkanäle

Standardplätze / reguläre Plätze: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 91 € bis 100 € .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa bis . Mittlere Preiskategorien (Kategorie 2 / obere Ränge): Die Preise liegen in der Regel zwischen 100 € und 170 € .

Die Preise liegen in der Regel zwischen und . Premiumplätze & Tribuna: Die Preise reichen von deutlich über 200 € bis zu über 400 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets beim Klub ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Weiterverkauf für Curva & untere Distinti-Ränge: Die Preise beginnen bei etwa 70 € bis 90 € .

Die Preise beginnen bei etwa . Obere Distinti-Ränge & bevorzugte Plätze an der Seitenlinie: Die Preise liegen in der Regel zwischen 95 € und 175 € .

Die Preise liegen in der Regel zwischen und . Weiterverkauf von VIP-Tickets & Premium-Hospitality-Angeboten: Die Preise können auf bis zu 400 € steigen.

SSC Napoli gegen Club Brugge in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von SSC Napoli und Club Brugge

Napoli hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Zuletzt gab es in der Serie A ein 1:1 gegen Lazio. Zuvor hatte Napoli in der Champions League bei Porto mit 1:4 und in der Liga gegen Juventus mit 0:2 verloren. In diesem Zeitraum gelang auch ein überzeugender 4:1-Sieg bei Monza. In den fünf Spielen erzielte Napoli zwölf Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Club Brugge hat von seinen letzten fünf Spielen drei gewonnen und zwei unentschieden gespielt. Zuletzt gab es in der First Division A ein 1:1 gegen Anderlecht. Davor besiegte der Klub PSV Eindhoven in der Champions League mit 2:1 und Zulte Waregem in der belgischen Liga mit 4:2. In diesem Zeitraum gelang Brügge zudem ein 3:0-Sieg gegen Lens in der Champions League. In den fünf Spielen erzielte Club Brugge elf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

SSC Napoli gegen Club Brugge: Die letzten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im November 2015 in der Europa League statt, als Napoli bei Club Brugge mit 1:0 gewann. Das einzige andere verzeichnete Aufeinandertreffen gab es in derselben Europa-League-Saison: Im September 2015 siegte Napoli zu Hause mit 5:0. Beide vorliegenden Duelle gewann Napoli. Club Brugge hat in dieser Begegnung bislang noch keinen Punkt geholt.