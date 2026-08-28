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So kommt man an Tickets für Werder Bremen gegen Augsburg: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Werder Bremen trifft in der Bundesliga auf Augsburg. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Werder Bremen trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Wohninvest Weserstadion in Bremen auf Augsburg.

Der SV Werder Bremen will den Heimvorteil nutzen und sich früh in der Saison vor heimischer Kulisse wichtige Punkte sichern. Der FC Augsburg reist in den Norden und ist auf eine starke Auswärtsleistung aus, wobei das Team den 3:1-Sieg gegen Bremen im Weserstadion aus dem Mai 2026 wiederholen möchte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Werder Bremen gegen Augsburg wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Werder Bremen gegen Augsburg in der Bundesliga?

Werder Bremen gegen Augsburg wird im Wohninvest Weserstadion in Bremen angepfiffen.

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Bundesliga - Spielwoche 4
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Wie kann man Bundesliga-Tickets für Werder Bremen gegen Augsburg kaufen?

Um Tickets für das Bundesligaspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Augsburg im Weserstadion zu kaufen, gibt es zwei Hauptmöglichkeiten:

Offizielle Kanäle des SV Werder Bremen

  • Ticketshop des Klubs: Besuchen Sie online das offizielle Ticketportal des SV Werder Bremen.
  • Vorrang für Mitglieder: Vereinsmitglieder erhalten bevorzugten Zugang zum Ticketverkauf, bevor dieser für die breite Öffentlichkeit geöffnet wird.
  • Freier Verkauf: Verbleibende Tickets werden kurz nach dem Ende des Vorverkaufsfensters für Mitglieder für die Öffentlichkeit freigegeben.
  • Offizielle Ticketbörse (Zweitmarkt): Falls das Spiel ausverkauft ist, schauen Sie auf Werders offiziellem Zweitmarkt auf der Website nach, wo Dauerkarteninhaber ihre Plätze zum Nennwert weiterverkaufen.

Sekundäre Ticketplattformen

  • Wenn Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, listen sekundäre Plattformen wie StubHub verfügbare Weiterverkäufe. Die Preise auf diesen Plattformen variieren je nach Nachfrage und Sitzplatzlage.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Werder Bremen gegen Augsburg?

Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für Heimspiele des SV Werder Bremen im Weserstadion hängen von der Sitzplatzkategorie und der Preisstufe des Spiels ab:

Offizielle Ticketpreise zum Nennwert

  • Stehplätze (Ostkurve / Fanblock): 17 € bis 20 € (ermäßigte Preise: 11 € bis 15 €)  
  • Kategorie 4 (obere Ecken / hinter den Toren): 30 € bis 38 €  
  • Kategorie 2–3 (Seiten- und Oberränge): 40 € bis 55 €  
  • Kategorie 1 (zentrale Unter- und Hauptränge): 60 € bis 75 €  

Preise auf dem Zweitmarkt

  • Beim Kauf über die offizielle Ticketbörse (Zweitmarkt) von Werder Bremen werden Tickets zum ursprünglichen Nennwert zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10 % weiterverkauft.  
  • Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Wiederverkaufspreise für dieses konkrete Spiel in der Regel bei etwa 40 € bis 67 € für einfache Sitzplätze, während Plätze in höheren Kategorien je nach Nachfrage bis zu 100 €+ kosten können.  

Werder Bremen gegen Augsburg in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Werder Bremen gegen Augsburg

Werder Bremen geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 3:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den SK Hansa Lueneburg am 22. August. Davor spielte Bremen zweimal 2:2 gegen Paderborn und kassierte zudem eine 0:1-Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen Auxerre. Außerdem gewann Bremen in der Vorbereitung auswärts mit 4:2 gegen Energie Cottbus. Bremen erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sechs.

Augsburg kommt mit drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Spiel war ein 2:0-Sieg im DFB-Pokal bei Energie Cottbus am 22. August. Außerdem gewann das Team in Testspielen der Vorbereitung mit 3:2 gegen Sassuolo und fegte Schwaz mit 15:0 vom Platz. Die Niederlagen gab es gegen Leeds United, das mit 4:0 gewann, und Bournemouth, das sich mit 5:2 durchsetzte. Augsburg erzielte in diesen fünf Partien 20 Tore und kassierte sieben.

SVW

SVW - Form

AJA
N0-1
LSK
S0-3
SCF
N4-1
RBL
S3-1
KÖL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCA

FCA - Form

LEE
N4-0
COT
S0-2
S04
S3-0
SGE
S1-4
B04
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Werder Bremen gegen Augsburg: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 2. Mai 2026 statt, als Augsburg Werder Bremen in einem Bundesligaspiel im Wohninvest Weserstadion mit 3:1 besiegte. Davor trennten sich die Teams 0:0, als Augsburg Bremen im Dezember 2025 empfing. In den letzten fünf Bundesliga-Duellen hat Augsburg mit drei Siegen gegenüber einem von Bremen bei einem Unentschieden die bessere Bilanz. Augsburg erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, Bremen kam auf fünf.

Head to Head

Werder BremenUnentschiedenAugsburg
1
2
2
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
3
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
3
END
6Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabellenstand von Werder Bremen gegen Augsburg

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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