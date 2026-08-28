Valencia trifft am Mittwoch, 20. September 2026, im Estadio Mestalla in Valencia auf Real Sociedad.

Im jüngsten Aufeinandertreffen im Mai 2026 sicherte sich Valencia in einem packenden Spiel einen dramatischen 4:3-Auswärtssieg gegen Real Sociedad. Historisch gesehen waren die jüngsten direkten Duelle zwischen den beiden Klubs hart umkämpft, mit einer Mischung aus knappen Siegen und Unentschieden.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Valencia gegen Real Sociedad wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Valencia gegen Real Sociedad in LaLiga?

Valencia gegen Real Sociedad findet im Estadio Mestalla in Valencia statt, die Anstoßzeit wird von Ihrem lokalen Sender noch bestätigt.

La Liga - Spielwoche 7 20. Sept. 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Wie kann man Tickets für Valencia gegen Real Sociedad in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel Valencia gegen Real Sociedad am 20. September 2026 im Estadio Mestalla zu kaufen, können Sie diese offiziellen und sekundären Kanäle nutzen:

Offizielle Website des Valencia CF: Die wichtigste und sicherste Quelle ist direkt das offizielle Ticketportal des Valencia CF. Tickets werden in der Regel einige Wochen vor dem Spieltag für die Allgemeinheit verfügbar gemacht, nachdem Dauerkarteninhaber ( socis ) ihre Plätze in Anspruch genommen haben.

Kasse des Estadio Mestalla: Sie können Tickets in den Tagen vor dem Spiel oder am Spieltag persönlich an der Stadionkasse in Valencia kaufen, sofern die Partie nicht vollständig ausverkauft ist.

Sekundärmarktplätze & Aggregatoren: Falls Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, listen sekundäre Plattformen wie StubHub Tickets von Wiederverkäufern für Spiele im Mestalla.

Wie viel kosten Tickets für Valencia gegen Real Sociedad in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Valencia gegen Real Sociedad im Estadio Mestalla hängen vom Kaufkanal und von der Sitzplatzkategorie ab:

Offizieller freier Verkauf (Nennwert): Direkt beim Valencia CF kosten reguläre Spieltagstickets für Standardplätze auf den oberen und unteren Rängen je nach Tribünenlage in der Regel zwischen 25 £ und 75 £ (30 € bis 85 €).

Sekundärmarkt & Wiederverkäufer: Bei Ticket-Aggregatoren und Wiederverkaufsplattformen wie StubHub beginnen Einstiegskarten in der Regel bei etwa 45 £ bis 60 £ (59 $ bis 76 $), während durchschnittliche Standardtickets rund 180 £ bis 200 £ kosten. VIP- oder Hospitality-Optionen können ab 600 £+ erhältlich sein.

Valencia gegen Real Sociedad in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Valencia gegen Real Sociedad

Valencia hat aus den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen geholt. Der jüngste Auftritt endete am 25. August mit einer 0:1-Niederlage in LaLiga gegen Real Betis, nachdem es drei Tage zuvor ein 0:0 gegen Celta Vigo gegeben hatte. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Hercules mit 2:0. Valencia blieb in drei dieser fünf Spiele ohne Torerfolg, und die beiden Pflichtspiele in dieser Saison brachten vorne noch keine Tore ein.

Real Sociedad hat die vergangenen fünf Spiele allesamt verloren. Der letzte Auftritt war eine 0:1-Niederlage in LaLiga gegen Real Betis am 21. August, davor gab es ein 1:3 gegen Chelsea sowie aufeinanderfolgende Niederlagen gegen den FC Koeln in der Saisonvorbereitung. Zwei Niederlagen gegen Koeln und eine 1:2-Niederlage gegen Toulouse komplettieren eine Serie von fünf Niederlagen in Folge. Die Mannschaft von Matarazzo hat in diesen fünf Spielen drei Tore erzielt und zehn kassiert.

Valencia gegen Real Sociedad: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams gab es am 17. Mai 2026 in LaLiga, als Valencia auswärts bei Real Sociedad mit 4:3 gewann. Davor trennten sich die beiden Klubs im August 2025 im Estadio Mestalla 1:1. In den vergangenen fünf LaLiga-Duellen kommt Valencia auf zwei Siege, Real Sociedad ebenfalls auf zwei, dazu kommt ein Unentschieden. Das jüngste Heimspiel im Mestalla endete im Januar 2025 mit einem 1:0 für Valencia.