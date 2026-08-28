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So kommt man an Tickets für Valencia gegen Real Sociedad: LaLiga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Valencia trifft in La Liga auf Real Sociedad. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Valencia trifft am Mittwoch, 20. September 2026, im Estadio Mestalla in Valencia auf Real Sociedad.

Im jüngsten Aufeinandertreffen im Mai 2026 sicherte sich Valencia in einem packenden Spiel einen dramatischen 4:3-Auswärtssieg gegen Real Sociedad. Historisch gesehen waren die jüngsten direkten Duelle zwischen den beiden Klubs hart umkämpft, mit einer Mischung aus knappen Siegen und Unentschieden.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Valencia gegen Real Sociedad wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Valencia gegen Real Sociedad in LaLiga?

Valencia gegen Real Sociedad findet im Estadio Mestalla in Valencia statt, die Anstoßzeit wird von Ihrem lokalen Sender noch bestätigt.

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La Liga - Spielwoche 7
Estadio Mestalla

Wie kann man Tickets für Valencia gegen Real Sociedad in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel Valencia gegen Real Sociedad am 20. September 2026 im Estadio Mestalla zu kaufen, können Sie diese offiziellen und sekundären Kanäle nutzen:

  • Offizielle Website des Valencia CF: Die wichtigste und sicherste Quelle ist direkt das offizielle Ticketportal des Valencia CF. Tickets werden in der Regel einige Wochen vor dem Spieltag für die Allgemeinheit verfügbar gemacht, nachdem Dauerkarteninhaber (socis) ihre Plätze in Anspruch genommen haben.
  • Kasse des Estadio Mestalla: Sie können Tickets in den Tagen vor dem Spiel oder am Spieltag persönlich an der Stadionkasse in Valencia kaufen, sofern die Partie nicht vollständig ausverkauft ist.
  • Sekundärmarktplätze & Aggregatoren: Falls Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, listen sekundäre Plattformen wie StubHub Tickets von Wiederverkäufern für Spiele im Mestalla.

Wie viel kosten Tickets für Valencia gegen Real Sociedad in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Valencia gegen Real Sociedad im Estadio Mestalla hängen vom Kaufkanal und von der Sitzplatzkategorie ab:

  • Offizieller freier Verkauf (Nennwert): Direkt beim Valencia CF kosten reguläre Spieltagstickets für Standardplätze auf den oberen und unteren Rängen je nach Tribünenlage in der Regel zwischen 25 £ und 75 £ (30 € bis 85 €).
  • Sekundärmarkt & Wiederverkäufer: Bei Ticket-Aggregatoren und Wiederverkaufsplattformen wie StubHub beginnen Einstiegskarten in der Regel bei etwa 45 £ bis 60 £ (59 $ bis 76 $), während durchschnittliche Standardtickets rund 180 £ bis 200 £ kosten. VIP- oder Hospitality-Optionen können ab 600 £+ erhältlich sein.

Valencia gegen Real Sociedad in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Valencia gegen Real Sociedad

Valencia hat aus den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen geholt. Der jüngste Auftritt endete am 25. August mit einer 0:1-Niederlage in LaLiga gegen Real Betis, nachdem es drei Tage zuvor ein 0:0 gegen Celta Vigo gegeben hatte. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Hercules mit 2:0. Valencia blieb in drei dieser fünf Spiele ohne Torerfolg, und die beiden Pflichtspiele in dieser Saison brachten vorne noch keine Tore ein.

Real Sociedad hat die vergangenen fünf Spiele allesamt verloren. Der letzte Auftritt war eine 0:1-Niederlage in LaLiga gegen Real Betis am 21. August, davor gab es ein 1:3 gegen Chelsea sowie aufeinanderfolgende Niederlagen gegen den FC Koeln in der Saisonvorbereitung. Zwei Niederlagen gegen Koeln und eine 1:2-Niederlage gegen Toulouse komplettieren eine Serie von fünf Niederlagen in Folge. Die Mannschaft von Matarazzo hat in diesen fünf Spielen drei Tore erzielt und zehn kassiert.

VAL

VAL - Form

BET
N0-1
COR
N3-1
BAR
N0-5
SEV
N1-0
ALA
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
2/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
RSO

RSO - Form

ESP
S2-1
CEL
U0-0
ELC
S2-3
ATM
N0-3
BOU
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Valencia gegen Real Sociedad: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams gab es am 17. Mai 2026 in LaLiga, als Valencia auswärts bei Real Sociedad mit 4:3 gewann. Davor trennten sich die beiden Klubs im August 2025 im Estadio Mestalla 1:1. In den vergangenen fünf LaLiga-Duellen kommt Valencia auf zwei Siege, Real Sociedad ebenfalls auf zwei, dazu kommt ein Unentschieden. Das jüngste Heimspiel im Mestalla endete im Januar 2025 mit einem 1:0 für Valencia.

Head to Head

ValenciaUnentschiedenReal Sociedad
2
1
2
La Liga
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Real Sociedad
RSO
3
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Valencia
VAL
4
END
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VAL
1
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RSO
1
END
La Liga
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Valencia
VAL
1
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Real Sociedad
RSO
0
END
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Real Sociedad
RSO
3
Valencia badge
Valencia
VAL
0
END
La Liga
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Real Sociedad
RSO
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
END
6Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Valencia gegen Real Sociedad: Tabellenstand

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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