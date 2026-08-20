Tottenham will den Abstiegsschreck der vergangenen Saison hinter sich lassen und unter der Führung von Roberto De Zerbi in der Premier-League-Tabelle nach oben klettern. Verbesserte Heimleistungen sind dabei ein Muss, und Tottenham bestreitet am Samstag, den 29. August, sein erstes Ligaspiel im Tottenham Hotspur Stadium, wenn Newcastle United zu Gast ist.

Erstaunlicherweise musste Tottenham bis zum allerletzten Saisonspiel warten, um 2026 den ersten Heimsieg einzufahren, doch der 1:0-Erfolg gegen Everton erwies sich als entscheidend. Die Fans von Tottenham werden die vergangenen zwei problematischen Spielzeiten schnell vergessen, wenn De Zerbis Team stark startet und die hochpreisigen Neuzugänge Sandro Tonali und Mateus Fernandes sofort einschlagen.

Kann Tottenham gegen Newcastle erstmals seit 2023 wieder einen Sieg feiern? Das können Sie vor Ort erleben, indem Sie noch heute Tickets buchen. GOAL liefert Ihnen alles, was Sie über den Ticketkauf für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Tottenham Hotspur gegen Newcastle United statt?

Tottenham Hotspur gegen Newcastle United wird am Samstag, den 29. August, um 17.30 Uhr BST im Tottenham Hotspur Stadium in London angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 2 29. Aug. 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum einige Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark je nach Gastgeberklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten abgestufte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich die Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer über eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft verfügt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verbindliche Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

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