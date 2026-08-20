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Premier League
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Book Tottenham Hotspur vs Newcastle United Tickets
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So kommt man an Tickets für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Alles, was ihr über die Buchung von Tickets für Tottenhams Premier-League-Heimauftakt gegen Newcastle wissen müsst

Tottenham will den Abstiegsschreck der vergangenen Saison hinter sich lassen und unter der Führung von Roberto De Zerbi in der Premier-League-Tabelle nach oben klettern. Verbesserte Heimleistungen sind dabei ein Muss, und Tottenham bestreitet am Samstag, den 29. August, sein erstes Ligaspiel im Tottenham Hotspur Stadium, wenn Newcastle United zu Gast ist.

Erstaunlicherweise musste Tottenham bis zum allerletzten Saisonspiel warten, um 2026 den ersten Heimsieg einzufahren, doch der 1:0-Erfolg gegen Everton erwies sich als entscheidend. Die Fans von Tottenham werden die vergangenen zwei problematischen Spielzeiten schnell vergessen, wenn De Zerbis Team stark startet und die hochpreisigen Neuzugänge Sandro Tonali und Mateus Fernandes sofort einschlagen.

Kann Tottenham gegen Newcastle erstmals seit 2023 wieder einen Sieg feiern? Das können Sie vor Ort erleben, indem Sie noch heute Tickets buchen. GOAL liefert Ihnen alles, was Sie über den Ticketkauf für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Tottenham Hotspur gegen Newcastle United statt?

Tottenham Hotspur gegen Newcastle United wird am Samstag, den 29. August, um 17.30 Uhr BST im Tottenham Hotspur Stadium in London angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 2
Tottenham Hotspur Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum einige Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Tottenham Hotspur gegen Newcastle United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark je nach Gastgeberklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten abgestufte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich die Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer über eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft verfügt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verbindliche Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

TOT

TOT - Form

GET
U1-1
TSG
S3-0
TSG
U2-2
BRE
N3-0
CHA
S5-1
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
NEW

NEW - Form

EVE
N3-1
B04
N1-2
STR
N1-1
LIV
U2-2
WBA
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
8/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

TottenhamUnentschiedenNewcastle United
0
2
3
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
END
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
END
England EFL Cup
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
END
5Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Teamnews & Kader

Tottenham vs Newcastle United Aufstellungen

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Aufstellung
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
4-2-3-1
A. KinskyA. KinskyJ. van HeckeJ. van HeckeM. van de VenM. van de VenA. GrayA. GrayA. RobertsonA. RobertsonM. TelM. TelS. TonaliS. TonaliP. PorroP. PorroM. FernandesM. FernandesR. BentancurR. BentancurO. MarmoushO. MarmoushL. HornicekL. HornicekM. ThiawM. ThiawL. HallL. HallS. BotmanS. BotmanA. DedicA. DedicH. BarnesH. BarnesL. MileyL. MileyJ. WillockJ. WillockA. ElangaA. ElangaNico GonzálezNico GonzálezY. WissaY. Wissa
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
4-2-3-1
Tottenham

Startelf

Newcastle United

Ersatzspieler

Trainer

  • R. De Zerbi
  • M. Jaissle
Tottenham

Verletzungen und Sperren

Newcastle United

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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