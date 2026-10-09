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So kommt man an Tickets für Tottenham Hotspur gegen Coventry City: Preise in der Premier League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Tottenham Hotspur trifft in der Premier League auf Coventry City. So könnt ihr euch Tickets sichern

Tottenham Hotspur trifft am Montag, den 19. Oktober 2026, im Tottenham Hotspur Stadium in London auf Coventry City.

Das jüngste Pflichtspiel zwischen beiden Teams fand im September 2024 in der dritten Runde des Carabao Cup statt, als Spurs Coventry dank später Tore von Djed Spence und Brennan Johnson knapp mit 2:1 besiegte. Vor dem aktuellen Duell hat Tottenham in den jüngsten direkten Aufeinandertreffen eine starke Bilanz vorzuweisen und alle letzten fünf Duelle gegen Coventry in allen Wettbewerben gewonnen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Tottenham Hotspur gegen Coventry City wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Tottenham Hotspur gegen Coventry City in der Premier League?

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Premier League - Spielwoche 7
Tottenham Hotspur Stadium

Wie kann man Premier-League-Tickets für Tottenham Hotspur gegen Coventry City kaufen?

Um Tickets für Tottenham Hotspur gegen Coventry City im Tottenham Hotspur Stadium zu kaufen, stehen Ihnen einige offizielle und Drittanbieter-Optionen zur Verfügung.

1. Offizielle Vereinskanäle (primäre Quelle)

Da Premier-League-Spiele nur selten in den freien Verkauf gehen, ist für den direkten Kauf über die offiziellen Vereinskanäle in der Regel eine Vereinsmitgliedschaft erforderlich.

  • One Hotspur / One Hotspur+ Mitgliedschaft:
    • Vorrangiger Zugang: Mitglieder von One Hotspur+ erhalten ein 24-stündiges Zeitfenster vor regulären One-Hotspur-Mitgliedern, um Tickets zu kaufen.
    • So kaufen Sie: Melden Sie sich während Ihres vorgesehenen Zeitfensters mit Ihren Mitgliedsdaten auf der offiziellen eTicketing-Plattform von Tottenham Hotspur an.
  • Tottenham Ticket Exchange:
    • Wenn das Spiel über den regulären Verkauf ausverkauft ist, verkaufen offizielle Dauerkarteninhaber ihre Plätze über die Tottenham Hotspur Ticket Exchange direkt an Mitglieder zum Nennwert weiter.
  • Matchday-Hospitality:
    • Wenn Sie keine Mitgliedschaft haben, sind Premium- und Hospitality-Pakete, darunter Sitzplätze, Lounge-Zugang sowie Speisen und Getränke, in der Regel direkt auf der offiziellen Website ohne Vereinsmitgliedschaft verfügbar.

2. Sekundärmarkt/Wiederverkauf & Drittanbieter-Plattformen

  • Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub haben oft Plätze von Wiederverkäufern gelistet, wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, wobei die Preise vom Nennwert abweichen können.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Tottenham Hotspur gegen Coventry City?

Die Ticketpreise für Tottenham Hotspur gegen Coventry City im Tottenham Hotspur Stadium variieren je nachdem, ob Sie offizielle Tickets zum Nennwert oder Wiederverkaufstickets von Drittanbietern kaufen.

1. Offizielle Tickets zum Nennwert (direkt von Spurs)

Tottenham ordnet Heimspiele in der Premier League je nach Nachfrage des Gegners in die Kategorien A, B und C ein. Spiele gegen Aufsteiger oder Klubs, die nicht zu den traditionellen Rivalen gehören, werden in der Regel als Kategorie C oder Kategorie B eingestuft.

  • Spiele der Kategorie C (niedrigste Kategorie):
    • Erwachsene: ~37 £ bis 65 £
    • Ermäßigungen (Senioren ab 65 & junge Erwachsene von 18 bis 21): ~19 £ bis 33 £
    • Junioren (unter 18): ~19 £ bis 33 £
  • Spiele der Kategorie B (Standardkategorie):
    • Erwachsene: ~49 £ bis 85 £
    • Ermäßigungen: ~25 £ bis 43 £
    • Junioren: ~25 £ bis 43 £

2. Offizielle Mitgliedschaft & Hospitality

  • Kosten der One-Hotspur-Mitgliedschaft:
    • One Hotspur: 45 £
    • One Hotspur+: 55 £ (einschließlich eines 24 Stunden früheren Ticket-Vorrangsfensters)
  • Matchday-Hospitality-Pakete:
    • Die Pakete beginnen in der Regel bei 145 £ + MwSt. pro Person und reichen je nach Lounge-Zugang, Verpflegung und Sitzplatzlage bis zu 400 £+.

3. Wiederverkauf & Drittanbieter-Plattformen

Beim Kauf auf sekundären Ticket-Marktplätzen wie StubHub werden die Preise durch Marktnachfrage und Verfügbarkeit bestimmt:

  • Einstiegs-/Mindestpreise: Beginnen für reguläre Oberrang-Sitzplätze in der Regel bei etwa 65 £ bis 80 £.
  • Durchschnittliche Wiederverkaufsspanne: Plätze in den mittleren und unteren Rängen kosten in der Regel 90 £ bis 160 £+ pro Ticket.

Tottenham Hotspur gegen Coventry City in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Tottenham Hotspur gegen Coventry City

Tottenham hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 0:0 gegen Nottingham Forest in der Premier League, davor verlor das Team mit 0:2 gegen Newcastle United. Der Carabao Cup brachte mit einem 5:1-Sieg gegen Charlton Athletic etwas Erleichterung, doch die Ligaform war schwach, was auch die 0:3-Niederlage gegen Brentford zeigt. Spurs erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben.

Coventry hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen verzeichnet. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Manchester City in der Premier League, zudem verlor das Team in der Liga mit 0:1 gegen Hull City. Ein 4:2-Auswärtssieg im Carabao Cup bei Plymouth Argyle und ein 2:0-Erfolg in einem Freundschaftsspiel gegen Monaco waren die positiveren Momente. In den fünf Partien erzielte Coventry fünf Tore und kassierte acht.

TOT

TOT - Form

NEW
N0-2
NFO
U0-0
EVE
U0-0
LIV
N3-1
AVL
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
3/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
COV

COV - Form

HUL
N0-1
MCI
N1-0
BHA
N0-5
AVL
N1-3
NFO
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
2/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Tottenham Hotspur gegen Coventry City: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im September 2024 im Carabao Cup statt, als Tottenham mit 2:1 bei Coventry City gewann. In den letzten fünf erfassten Duellen hat Spurs alle fünf gewonnen, dabei 13 Tore erzielt und nur zwei kassiert. Coventry hat Tottenham in keinem der fünf Spiele in diesem Datensatz geschlagen.

Head to Head

TottenhamUnentschiedenCoventry
5
0
0
England EFL Cup
Coventry badge
Coventry
COV
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
END
England FA Cup
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
END
England EFL Cup
Coventry badge
Coventry
COV
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
END
England FA Cup
Coventry badge
Coventry
COV
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
END
13Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

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