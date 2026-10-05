Strasbourg trifft am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Stade de la Meinau in Straßburg auf Paris Saint-Germain.

Im jüngsten Ligaduell im Februar 2026 sicherte sich PSG trotz eines späten Platzverweises gegen Achraf Hakimi einen knappen 2:1-Auswärtssieg im Stade de la Meinau. Der einzige jüngere Erfolg Straßburgs gegen die Pariser gelang mit einem denkwürdigen 2:1-Heimsieg in der Meinau im Dezember 2017.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wichtige dazu liefern, wie Sie Tickets für Strasbourg gegen Paris Saint-Germain sichern können, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Strasbourg gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1?

Strasbourg empfängt Paris Saint-Germain am Samstag, den 17. Oktober 2026, im Stade de la Meinau in Straßburg.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 7 17. Okt. 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Wie kann man Tickets für Strasbourg gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1 kaufen?

Um sich Tickets für ein Ligue-1-Spiel zwischen RC Strasbourg und Paris Saint-Germain zu sichern, können Sie mehrere offizielle und autorisierte Kanäle nutzen:

1. Offizielle Ticketing-Plattform des Heimklubs (primäre Quelle)

Im Stade de la Meinau (Heimspiel von Strasbourg): Besuchen Sie das offizielle Ticketportal von RC Strasbourg ( billetterie.rcstrasbourgalsace.fr ). Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, um verfügbare Plätze im freien Verkauf anzusehen.

Allgemeiner Verkauf: Spiele gegen PSG mit hoher Nachfrage sind oft schnell ausverkauft oder werden stufenweise freigegeben, zunächst für Dauerkarteninhaber, dann für Mitglieder/Abonnenten und schließlich für die breite Öffentlichkeit. Sie können sich direkt auf der Website des Klubs für Ticket-Benachrichtigungen anmelden, um informiert zu werden, sobald der allgemeine Verkauf startet.

2. Offizielle Wiederverkaufsplattformen

PSG Ticketplace: Wenn ein Heimspiel im Parc des Princes im allgemeinen Verkauf vollständig ausverkauft ist, betreibt PSG einen offiziellen, sicheren Wiederverkaufsmarktplatz namens Ticketplace , der direkt in die Ticketing-Website integriert ist. Dauerkarteninhaber stellen dort ihre Plätze zu verifizierten Preisen ein.

Wiederverkaufsservice von Strasbourg: Auch Strasbourg verwaltet über seine zentrale Ticketplattform ein offizielles Wiederverkaufssystem für ausverkaufte Heimspiele.

3. VIP- und Hospitality-Pakete

Für garantierten Zugang ohne Warten auf den allgemeinen Verkauf bieten beide Klubs Hospitality- oder VIP-Lounge-Optionen am Spieltag an. Diese Pakete beinhalten in der Regel Premium-Sitzplätze in zentraler Lage, Zugang zur Lounge sowie Speisen oder Getränke vor und nach dem Spiel. Sie können über die Corporate- oder VIP-Bereiche auf den offiziellen Websites der jeweiligen Klubs angefragt werden.

4. Sekundäre Ticket-Aggregatoren

Wenn die offiziellen Tickets aus dem Erstverkauf ausverkauft sind, finden sich auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub häufig Angebote von Wiederverkäufern, wobei die Preise über dem Nennwert liegen können.

Wie viel kosten Tickets für Strasbourg gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen RC Strasbourg und Paris Saint-Germain variieren erheblich, je nachdem, wo Sie sie kaufen, welche Sitzplatzkategorie Sie wählen und um welche Art von Verkäufer es sich handelt:

1. Offizieller Erstverkauf (Nennwert)

Sitzplätze in Standardkategorien: Tickets aus dem allgemeinen Verkauf, die direkt über das offizielle Ticketportal des Klubs verkauft werden, beginnen in der Regel bei 30 € bis 60 € für Standardplätze hinter dem Tor. Zentrale Plätze oder Plätze an der Seitenlinie kosten in der Regel zwischen 70 € und 120 € .

Hospitality & VIP: Offizielle Premium-Hospitality-Pakete für den Spieltag beginnen bei etwa 200 € bis 350 €+ pro Person, inklusive Speisen, Getränkeoptionen und erstklassigen Lounge-Plätzen.

2. Sekundär- und Wiederverkaufsplattformen

Da Spiele mit Beteiligung von PSG über die offiziellen primären Kanäle regelmäßig schnell ausverkauft sind, gibt es auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub dynamische Preise, die von der Nachfrage bestimmt werden:

Einstiegs- / Basissitze: Wiederverkaufspreise für Standardplätze beginnen in der Regel bei etwa 120 € bis 130 € pro Ticket, einschließlich Plattformgebühren.

Durchschnittlicher Ticketpreis: Der durchschnittliche Preis für ein Standardticket auf den sekundären Wiederverkaufsmärkten liegt bei etwa 180 € bis 220 € .

Premium-Plätze im Wiederverkauf: Zentrale Plätze im Unterrang oder Kategorien mit besonders hoher Nachfrage liegen häufig zwischen 230 € und 300 €+ pro Ticket.

Strasbourg gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Strasbourg gegen Paris Saint-Germain

Strasbourg hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, eine Niederlage und zwei weitere Resultate verzeichnet, bei einer Bilanz, die drei Pflichtspiele umfasst. Das jüngste Spiel endete mit einem 6:2-Sieg gegen Troyes in der Ligue 1, nachdem zuvor ein 2:1-Ligasieg gegen Lens gelungen war. Das deutlichste jüngste Resultat war eine 0:4-Niederlage gegen Marseille. In diesen fünf Spielen erzielte Strasbourg acht Tore und kassierte zehn.

Die letzten fünf Spiele von PSG brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war der 6:1-Sieg in der Champions League gegen Slovan Bratislava, nachdem es zuvor in der Ligue 1 eine 1:2-Heimniederlage gegen Monaco gegeben hatte. Zu den vorherigen Ergebnissen gehörten zwei aufeinanderfolgende 2:2-Unentschieden gegen Lille und Rennes. PSG erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte acht.

Strasbourg gegen Paris Saint-Germain: Jüngste Direktvergleichs-Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als PSG im Stade de la Meinau in der Ligue 1 mit 2:1 gewann. In den letzten fünf Duellen ist die Bilanz geteilt: PSG holte zwei Siege, Strasbourg gewann einmal, und zwei Spiele endeten unentschieden. In den fünf Spielen fielen insgesamt 22 Tore.