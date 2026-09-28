So kommt man an Tickets für Schweiz gegen Slowenien: Preise für die UEFA Nations League B, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Die Schweiz trifft am 3. Oktober 2026 in einem wichtigen Gruppenspiel der UEFA Nations League in der Swissporarena in Luzern auf Slowenien. Dieses hochklassige Duell bringt zwei konkurrenzfähige europäische Nationen zusammen, die sich wichtige Punkte in der Tabelle des Wettbewerbs sichern wollen.

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Wann ist der Anstoß bei Schweiz gegen Slowenien in der UEFA Nations League B?

Schweiz gegen Slowenien findet in der Swissporarena in Luzern statt, wobei die offiziellen Details zur Anstoßzeit erst näher am Termin bestätigt werden.

UEFA Nations League B - Spielwoche 3 3. Okt. 2026 - 14:45 Swissporarena

Wo kann man Tickets für Schweiz gegen Slowenien kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Schweizerischen Fussballverbands (SFV/ASF) gekauft werden, das den Primärverkauf für Heimspiele der Schweizer Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist Ihre erste Anlaufstelle, um sich Tickets zum Nennwert während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen zu sichern.

Falls die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind sekundäre Plattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Schweiz gegen Slowenien?

Standardtickets im offiziellen SFV-Ticketportal beginnen in der Regel bei 35 € für Plätze der allgemeinen Kategorie hinter den Toren, wobei die Preise je nach Sitzkategorie und Lage innerhalb der Swissporarena steigen.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise auf dem Sekundärmarkt derzeit bei 67 € pro Platz, wobei die endgültigen Preise je nach Sitzbereich, Lage und Echtzeit-Nachfrage auf dem Markt schwanken.

Schweiz gegen Slowenien in der UEFA Nations League B: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Schweiz gegen Slowenien

Die Schweiz hat vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und einmal verloren, Unentschieden gab es in diesem Zeitraum keines. Das jüngste Ergebnis war eine 1:3-Niederlage gegen Argentinien, womit die WM-Kampagne im Viertelfinale endete. Davor setzte sich die Schweiz nach einem 0:0 gegen Kolumbien im Elfmeterschießen durch und besiegte in der Gruppenphase Algerien mit 2:0 sowie Kanada mit 2:1. Die Schweiz erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte fünf Gegentreffer, davor hatte sie vor der Niederlage gegen Argentinien vier Siege in Folge gefeiert.

Slowenien hat in den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Kroatien, davor gab es ein 1:1 gegen Zypern. Der einzige Sieg in dieser Serie gelang auswärts gegen Montenegro mit 3:2. Slowenien erzielte in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Schweiz gegen Slowenien: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete 0:0, ein Unentschieden in der WM-Qualifikation in Slowenien im Oktober 2025. Davor besiegte die Schweiz Slowenien im September 2025 im selben Qualifikationszyklus zu Hause mit 3:0. In den letzten fünf direkten Duellen weist die Schweiz die bessere Bilanz auf, mit drei Siegen gegenüber einem von Slowenien sowie einem Unentschieden.



