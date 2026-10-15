Die UEFA Nations League ist zurück: Schottland bereitet sich auf ein wichtiges Duell mit Nordmazedonien in Gruppe E vor. Beide Teams wollen sich in der Gruppe einen Vorteil verschaffen. Für Fans in ganz Europa ist diese Partie damit ein Pflichttermin.

Die bisherigen Begegnungen der beiden Nationen waren hart umkämpft. Entsprechend elektrisierend dürfte die Atmosphäre im Stadion werden. Die Fans können ein körperbetontes Spiel mit Angriffen auf beiden Seiten erwarten, in dem wichtige Aufstiegs- und Ranglistenpunkte auf dem Spiel stehen.

GOAL hat alle offiziellen Spielinformationen, Ticketpreise und Hinweise dazu, wie Ihr Euch noch heute einen Platz sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Schottland gegen Nordmazedonien in der UEFA Nations League B?

Schottland gegen Nordmazedonien findet im Hampden Park in Glasgow statt. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Hampden Park

Wo gibt es Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien?

Der offizielle Ticketverkauf für diese Partie der UEFA Nations League läuft direkt über das Onlineportal des gastgebenden Fußballverbands. Dort sind Karten im regulären Verkauf erhältlich. Fans sollten sich frühzeitig auf der offiziellen Plattform registrieren, um sich Tickets zu sichern, bevor das reguläre Kontingent ausverkauft ist.

Wenn der reguläre Verkauf endet oder auf der offiziellen Plattform alle Plätze ausgebucht sind, kommen Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo infrage.

Wie viel kosten Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien?

Reguläre Einzeltickets kosten im offiziellen Ticketportal je nach Stadionbereich und gewählter Kategorie ab etwa 35 €.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei etwa 90 € pro Platz, wenn die regulären Tickets im Erstverkauf ausverkauft sind.

Schottland gegen Nordmazedonien in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Schottland und Nordmazedonien

Schottland hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, zweimal verloren und keines unentschieden gespielt. Die jüngsten Ergebnisse stammen von der Weltmeisterschaft: Dort verlor das Team mit 0:3 gegen Brasilien und mit 0:1 gegen Marokko. Zuvor hatte Schottland Haiti mit 1:0 und Curaçao mit 4:1 besiegt und damit gezeigt, wie gefährlich das Team offensiv sein kann. In diesen fünf Partien erzielte Schottland sechs Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Nordmazedonien hat zuletzt um Konstanz gerungen: Von den vergangenen fünf Spielen gewann das Team nur eines, spielte zweimal unentschieden und verlor zweimal. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:4-Niederlage gegen die Türkei. Auch gegen Dänemark setzte es in der WM-Qualifikation ein 0:4. Das 1:7 gegen Wales zu einem früheren Zeitpunkt der Kampagne war die deutlichste Niederlage in dieser Serie. In den fünf Spielen erzielte Nordmazedonien nur ein Tor und kassierte 15 Gegentreffer.

Schottland gegen Nordmazedonien: Die jüngsten direkten Duelle

Die bislang letzte Begegnung der beiden Teams fand im September 2013 statt. Schottland gewann damals in der WM-Qualifikation auswärts in Nordmazedonien mit 2:1. In den letzten vier erfassten direkten Duellen hat Schottland mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg Nordmazedoniens die bessere Bilanz. Eine Partie endete unentschieden. Der 2:0-Heimsieg von 2009 ist Schottlands deutlichster Erfolg in dieser Duellserie.







