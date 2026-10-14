Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Argentinien Primera Division
team-logoSan Lorenzo
team-logoNewell's Old Boys
Book San Lorenzo vs Newell's Tickets
Unterstützt von

So kommt man an Tickets für San Lorenzo gegen Newell's Old Boys: Preise in der Liga Profesional, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
San Lorenzo
Newell's Old Boys

San Lorenzo trifft in der Liga Profesional auf Newell's Old Boys. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

San Lorenzo de Almagro empfängt Newell's Old Boys am Samstag, 24. Oktober 2026, im Estadio Pedro Bidegain, das in ganz Argentinien als El Nuevo Gasómetro bekannt ist. Anstoß ist um 19.15 Uhr ART (Ortszeit).

Wann beginnt San Lorenzo gegen Newell's Old Boys in der Liga Profesional?

So kauft Ihr Tickets für San Lorenzo gegen Newell's Old Boys

  • Offizieller Online-Verkauf (San-Lorenzo-App): Vereinsmitglieder (socios) können sich zuerst Stehplätze (populares) sichern oder ermäßigte Tribünenplätze (plateas) kaufen. Verbleibende Plätze werden 48 bis 72 Stunden vor Anpfiff online für die Öffentlichkeit (invitados) freigegeben.
  • Verkauf an den Kassen: Eintrittskarten können an den Tagen vor dem Spiel in der Vereinszentrale in Boedo (Avenida La Plata 1782) oder ab etwa vier Stunden vor Anpfiff direkt an den Stadionkassen an der Avenida Varela und Perito Moreno gekauft werden.
  • Spieltagspakete und Zweitmarkt: Internationale Besucher können bei Fußballreiseveranstaltern organisierte Pakete mit Sitzplätzen, Begleitung am Spieltag und Hin- und Rücktransport buchen oder über verifizierte Zweitmarkt-Plattformen Tickets aus dem Weiterverkauf erwerben.

San Lorenzo gegen Newell's Old Boys in der Liga Profesional: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von San Lorenzo und Newell's Old Boys

San Lorenzo geht mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in der Liga Profesional in diese Partie. Zuletzt gelang ein 1:0-Heimsieg gegen Deportivo Riestra, der nach zwei deutlichen Niederlagen in Folge gegen Defensa y Justicia und Boca Juniors für etwas Erleichterung sorgte. Bei diesen beiden Niederlagen kassierte San Lorenzo fünf Gegentore, ohne selbst zu treffen. Die defensiven Schwächen wird Insua beheben wollen. In den fünf Partien erzielte San Lorenzo fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Diese Bilanz zeigt, dass es der Mannschaft sowohl offensiv als auch defensiv noch an Konstanz fehlt.

Newell's Old Boys kommt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Die jüngste Partie endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Gimnasia Mendoza. Damit blieb die Mannschaft erneut ohne Sieg und verlor weiter an Schwung. Ein torloses Unentschieden gegen Lanus und ein 1:1 gegen Velez Sarsfield in diesem Zeitraum zeigen, dass sie sich offensiv schwertat. Kudelkas Mannschaft muss zu der Form zurückfinden, die ihr den 1:0-Sieg bei Platense einbrachte, wenn sie aus dieser Begegnung etwas mitnehmen will.

SAN

SAN - Form

TAL
S1-0
IND
U1-1
BOC
N0-2
DEY
N3-0
DER
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
3/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
NEW

NEW - Form

ROS
U1-1
SAR
U1-1
CAP
S0-1
LAN
U0-0
GIM
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
3/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

San Lorenzo gegen Newell's Old Boys: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngste Begegnung der beiden Klubs fand im April 2026 statt: Als Newell's San Lorenzo in Rosario empfing, endete die Partie in der Liga Profesional torlos. Die letzten fünf Duelle waren insgesamt ausgeglichen. Newell's liegt mit zwei Siegen gegenüber einem von San Lorenzo vorn, zwei Spiele endeten unentschieden. Der 3:0-Sieg von Newell's im Oktober 2023 war das deutlichste Ergebnis der jüngeren Vergangenheit. Beim Aufeinandertreffen im Juli 2024 holte San Lorenzo allerdings ein 1:1.

Head to Head

San LorenzoUnentschiedenNewell's Old Boys
0
3
2
Argentinien Primera Division
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
0
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
END
Argentinien Primera Division
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
1
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
1
END
Copa de la Liga Profesional
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
2
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
2
END
Copa de la Liga Profesional
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
3
END
Argentinien Primera Division
Newell's Old Boys badge
Newell's Old Boys
NEW
1
San Lorenzo badge
San Lorenzo
SAN
0
END
3Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

San Lorenzo gegen Newell's Old Boys: Die Tabelle

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen