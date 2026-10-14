San Lorenzo de Almagro empfängt Newell's Old Boys am Samstag, 24. Oktober 2026, im Estadio Pedro Bidegain, das in ganz Argentinien als El Nuevo Gasómetro bekannt ist. Anstoß ist um 19.15 Uhr ART (Ortszeit).

Wann beginnt San Lorenzo gegen Newell's Old Boys in der Liga Profesional?

So kauft Ihr Tickets für San Lorenzo gegen Newell's Old Boys

Offizieller Online-Verkauf ( San-Lorenzo-App ): Vereinsmitglieder ( socios ) können sich zuerst Stehplätze ( populares ) sichern oder ermäßigte Tribünenplätze ( plateas ) kaufen. Verbleibende Plätze werden 48 bis 72 Stunden vor Anpfiff online für die Öffentlichkeit ( invitados ) freigegeben.

Verkauf an den Kassen: Eintrittskarten können an den Tagen vor dem Spiel in der Vereinszentrale in Boedo (Avenida La Plata 1782) oder ab etwa vier Stunden vor Anpfiff direkt an den Stadionkassen an der Avenida Varela und Perito Moreno gekauft werden.

Spieltagspakete und Zweitmarkt: Internationale Besucher können bei Fußballreiseveranstaltern organisierte Pakete mit Sitzplätzen, Begleitung am Spieltag und Hin- und Rücktransport buchen oder über verifizierte Zweitmarkt-Plattformen Tickets aus dem Weiterverkauf erwerben.

San Lorenzo gegen Newell's Old Boys in der Liga Profesional: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von San Lorenzo und Newell's Old Boys

San Lorenzo geht mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in der Liga Profesional in diese Partie. Zuletzt gelang ein 1:0-Heimsieg gegen Deportivo Riestra, der nach zwei deutlichen Niederlagen in Folge gegen Defensa y Justicia und Boca Juniors für etwas Erleichterung sorgte. Bei diesen beiden Niederlagen kassierte San Lorenzo fünf Gegentore, ohne selbst zu treffen. Die defensiven Schwächen wird Insua beheben wollen. In den fünf Partien erzielte San Lorenzo fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Diese Bilanz zeigt, dass es der Mannschaft sowohl offensiv als auch defensiv noch an Konstanz fehlt.

Newell's Old Boys kommt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Die jüngste Partie endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Gimnasia Mendoza. Damit blieb die Mannschaft erneut ohne Sieg und verlor weiter an Schwung. Ein torloses Unentschieden gegen Lanus und ein 1:1 gegen Velez Sarsfield in diesem Zeitraum zeigen, dass sie sich offensiv schwertat. Kudelkas Mannschaft muss zu der Form zurückfinden, die ihr den 1:0-Sieg bei Platense einbrachte, wenn sie aus dieser Begegnung etwas mitnehmen will.

San Lorenzo gegen Newell's Old Boys: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngste Begegnung der beiden Klubs fand im April 2026 statt: Als Newell's San Lorenzo in Rosario empfing, endete die Partie in der Liga Profesional torlos. Die letzten fünf Duelle waren insgesamt ausgeglichen. Newell's liegt mit zwei Siegen gegenüber einem von San Lorenzo vorn, zwei Spiele endeten unentschieden. Der 3:0-Sieg von Newell's im Oktober 2023 war das deutlichste Ergebnis der jüngeren Vergangenheit. Beim Aufeinandertreffen im Juli 2024 holte San Lorenzo allerdings ein 1:1.