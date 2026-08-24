Rennes trifft am Freitag, den 11. September 2026, im Roazhon Park in Rennes auf Marseille.

Die Gäste haben in den jüngsten direkten Duellen die Oberhand, darunter ein 3:1-Sieg gegen Rennes im vorherigen Ligue-1-Aufeinandertreffen im Mai 2026. Dieses wichtige Spiel bietet beiden Klubs eine große Chance, wichtige Punkte zu holen, während die Ligue-1-Saison Form annimmt.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Rennes gegen Marseille wissen müssen, darunter, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Rennes gegen Marseille in der Ligue 1?

Rennes gegen Marseille wird im Roazhon Park in Rennes angepfiffen, offizielle Übertragungsinformationen sind für dieses Spiel derzeit nicht verfügbar.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4 11. Sept. 2026 - 14:45 Roazhon Park

Wie kann man Tickets für Rennes gegen Marseille in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel Rennes gegen Marseille im Roazhon Park zu kaufen, nutzen Sie diese gängigen Kaufoptionen:

Offizielle Klub-Website: Besuchen Sie das offizielle Ticketportal von Stade Rennais (billetterie.staderennais.com), um ein Konto zu erstellen, das Spiel am 11. September auszuwählen, Ihren bevorzugten Block über den interaktiven Stadionplan zu wählen und Ihren Kauf sicher abzuschließen.

Offizieller Teamshop: Kaufen Sie Tickets persönlich direkt im offiziellen Fanshop des Roazhon Park (Boutique Officielle unten an der Tribune Groupe Rose) in Rennes vor dem Spieltag, je nach Verfügbarkeit.

Ticketschalter im Stadion: Kaufen Sie verbleibende Sitzplätze für den allgemeinen Einlass an den Ticketschaltern des Roazhon Park am Spieltag, die in der Regel 1,5 Stunden vor dem Anstoß öffnen.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Falls die offiziellen Klubtickets ausverkauft sind, suchen Sie auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub nach Tickets, um Plätze auf dem Zweitmarkt zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Rennes gegen Marseille in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel Rennes gegen Marseille im Roazhon Park variieren je nach Sitzkategorie, Vertriebskanal und Marktnachfrage:

Offizielle Klubtickets: Reguläre Tickets zum Nennwert für den allgemeinen Einlass über den offiziellen Kartenverkauf von Stade Rennais liegen in der Regel zwischen 25 £ und 85 £ (30 € bis 100 €), abhängig davon, ob Sie Plätze im Oberrang hinter den Toren oder zentrale Plätze im Unterrang wählen.

Sekundärer Wiederverkaufsmarkt: Auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub beginnen Plätze für den allgemeinen Einlass in der Regel bei etwa 90 £ bis 115 £ (115 $ bis 145 $ / 105 € bis 135 €) für den Standardeintritt, während Plätze der mittleren Kategorie und Premium-Sitze zwischen 150 £ und 210 £ liegen.

VIP- & Hospitality-Pakete: Offizielle Hospitality-Angebote am Spieltag, Zugang zu Lounges und Premium-Sitzpakete mit Blick auf das Spielfeld kosten pro Ticket zwischen 250 £ und 500 £+ .

Rennes gegen Marseille in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Rennes gegen Marseille

Rennes hat in den letzten fünf Spielen, einschließlich Vorbereitung und Pflichtspielen, ein Unentschieden und vier Niederlagen verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1, nachdem die Mannschaft zur Halbzeit noch mit 0:2 zurückgelegen hatte. Zuvor verlor Rennes in der Vorbereitung mit 2:4 gegen Brentford und 1:2 gegen Sunderland und spielte 3:3 gegen Galatasaray. Keines der letzten fünf Spiele wurde gewonnen.

Die jüngste Form von Marseille bildet dazu einen starken Kontrast. Marseille hat vier der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Die einzige Niederlage gab es in einem Testspiel der Vorbereitung gegen Atletico Madrid. Zum Ligue-1-Auftakt gewann Marseille mit 4:0 gegen Strasbourg, setzte sich mit 3:1 gegen Athletic Bilbao durch und besiegte in früheren Vorbereitungsspielen Al-Shahaniya mit 3:0. Die Mannschaft von Genesio hat in diesen fünf Spielen 13 Tore erzielt.

Rennes gegen Marseille: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Duell zwischen diesen Klubs fand am 17. Mai 2026 statt, als Marseille Rennes im Velodrome in der Ligue 1 mit 3:1 besiegte. In den letzten fünf Aufeinandertreffen hat Marseille die bessere Bilanz mit drei Siegen gegenüber einem von Rennes, dazu kommt ein weiterer Sieg von Marseille im Coupe de France. Das jüngste Spiel im Roazhon Park in diesem Datensatz war ein 1:0-Sieg von Rennes im August 2025, doch ansonsten hat Marseille die jüngsten Duelle dominiert, darunter ein 4:2-Sieg im Velodrome im Mai 2025.

Tabellenstand von Rennes gegen Marseille

In der Tabelle der Ligue 1 steht Marseille derzeit an der Spitze, während Rennes auf dem neunten Platz liegt.