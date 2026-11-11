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So kommt man an Tickets für RB Leipzig gegen Mainz 05: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Bundesliga

RB Leipzig trifft in der Bundesliga auf Mainz 05. So sichert Ihr Euch Tickets für das Spiel.

RB Leipzig empfängt Mainz 05 am Sonntag, 6. Desember 2026, in der Red Bull Arena in Leipzig.

Die jüngsten Duelle mit Mainz waren für Leipzig in der Red Bull Arena schwierig. Beim letzten Aufeinandertreffen am 31. Januar 2026 gewann Mainz dort knapp mit 2:1. Auch bei den beiden Besuchen davor blieb Mainz in Leipzig ungeschlagen.

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Wann beginnt das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Mainz 05?

Das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Mainz 05 beginnt am Sonntag, 6. Desember 2026, in der Red Bull Arena in Leipzig.

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Bundesliga - Spielwoche 12
Red Bull Arena Leipzig

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Mainz 05 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Mainz 05 gibt es üblicherweise folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets sind zunächst direkt über das offizielle Ticketportal von RB Leipzig erhältlich. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber haben Vorrang, bevor ein möglicher freier Verkauf beginnt.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Mainz 05?

Die Ticketpreise für das Bundesligaspiel zwischen RB Leipzig und Mainz 05 hängen davon ab, ob die Karten über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt gekauft werden:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Stehplätze (Fanseite): Ab etwa 15 €.
  • Sitzplätze der Kategorie 5 (obere Eckbereiche / obere Ränge): Etwa 33 € bis 39 €.
  • Sitzplätze der Kategorie 4 (mittig auf der oberen Tribüne / seitliche Sicht): Etwa 39 € bis 47 €.
  • Sitzplätze der Kategorie 3 (untere / mittlere Ränge und Eckbereiche): Etwa 43 € bis 54 €.
  • Sitzplätze der Kategorie 1 & Premium-Sitzplätze (mittig im Unterrang / Haupttribünen): Von 60 € bis über 80 €.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

  • Stehplätze / günstige Sitzplätze auf dem Zweitmarkt: Beginnen üblicherweise bei etwa 55 € bis 75 €.
  • Sitzplätze der Kategorien 2 & 3 auf dem Zweitmarkt (obere Ränge und seitliche Sicht): Kosten in der Regel 80 € bis 150 €.
  • Sitzplätze der Kategorie 1 & besonders gefragte Plätze an der Längsseite auf dem Zweitmarkt: Kosten häufig 180 € bis über 300 €.
  • VIP- & Premium-Hospitality-Pakete auf dem Zweitmarkt: Können 300 € bis über 500 € kosten.

RB Leipzig gegen Mainz 05 in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von RB Leipzig und Mainz 05

Leipzig geht mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es in der Champions League eine 2:3-Niederlage gegen Manchester City. Zuvor hatte Leipzig in der Bundesliga auswärts bei Schalke 04 mit 2:0 und zu Hause gegen Elversberg mit 4:0 gewonnen. In diesen fünf Spielen erzielte Leipzig zwölf Tore und kassierte zwölf Gegentreffer.

Mainz hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Zuletzt verlor Mainz in der Bundesliga zu Hause mit 1:4 gegen Elversberg. In diesem Zeitraum gab es zudem Niederlagen gegen Werder Bremen (2:3) und Bayer Leverkusen (3:4). Der 1:0-Auswärtssieg bei Schalke 04 war das einzige Erfolgserlebnis. In diesen fünf Partien erzielte Mainz acht Tore und kassierte 14 Gegentreffer.

RBL

RBL - Form

ELV
S4-0
ESN
S1-2
S04
S0-2
MCI
N2-3
FCA
S5-2
Tor erzielt (kassiert)
15/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
M05

M05 - Form

S04
S0-1
SVW
N2-3
BOC
N2-0
ELV
N4-1
FCB
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

RB Leipzig gegen Mainz 05: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 31. Januar 2026 statt. Mainz gewann das Bundesligaspiel in der Red Bull Arena mit 2:1. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Mainz drei und Leipzig eines, eine Partie endete unentschieden. Leipzig konnte keines seiner letzten drei Heimspiele gegen Mainz in der Red Bull Arena gewinnen.

Head to Head

RB LeipzigUnentschiedenMainz 05
2
1
2
Bundesliga
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RBL
1
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Mainz 05
M05
2
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RBL
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RBL
1
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Mainz 05
M05
2
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Mainz 05
M05
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RBL
2
END
Bundesliga
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RBL
0
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Mainz 05
M05
0
END
5Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

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