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So kommt man an Tickets für Rayo Vallecano gegen Elche: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Ticketverkauf und mehr

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Rayo Vallecano trifft in LaLiga auf Elche. So sichert ihr euch eure Tickets.

Rayo Vallecano empfängt Elche am Samstag, 24. Oktober 2026, im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid.

Rayo Vallecano will seinen Heimvorteil nutzen, nachdem die Mannschaft ihr jüngstes Heimspiel gegen Elche im April 2026 mit 1:0 gewonnen hat. In der Gesamtbilanz der 19 Pflichtspiele zwischen beiden Teams liegt Elche mit zehn Siegen gegenüber fünf Erfolgen von Rayo Vallecano vorn.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Rayo Vallecano gegen Elche wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim LaLiga-Spiel Rayo Vallecano gegen Elche?

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La Liga - Spielwoche 10
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Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel Rayo Vallecano gegen Elche kaufen?

Für das LaLiga-Spiel Rayo Vallecano gegen Elche im Campo de Fútbol de Vallecas in Madrid gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Klubkasse und Website

  • Offizielles Ticketportal: Rayo Vallecano verkauft offizielle Tickets für seine Heimspiele kurz vor der Spielwoche online über die Klubwebsite (rayovallecano.es).
  • Stadionkasse (Taquillas): Tickets können am Spieltag oder in den Tagen davor direkt an den Kassen des Estadio de Vallecas gekauft werden, sofern noch Plätze verfügbar sind.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Tickets des Klubs vollständig ausverkauft, gibt es reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel Rayo Vallecano gegen Elche?

Die Ticketpreise für Rayo Vallecano gegen Elche variieren je nach Verkaufsweg und Sitzplatzkategorie:

1. Offizielle Preise beim Direktkauf über den Klub

Offizielle Heimspieltickets, die Rayo Vallecano direkt an der Kasse des Estadio de Vallecas oder über die Klubwebsite verkauft, liegen üblicherweise in diesen Preisspannen für LaLiga-Spiele:

  • Hinter den Toren (Gol Norte / Gol Sur): 25 bis 35 Euro
  • Seitentribünen (Lateral Preferente / Cover): 40 bis 60 Euro
  • Haupttribüne / Premium-Sitzplätze (Tribuna Central): 65 bis 90 Euro

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die offiziellen Tickets beim Klub ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

  • Günstige Plätze / Einstiegspreise: 35 bis 65 Euro
  • Seitliche Plätze der mittleren Preisklasse: 70 bis 130 Euro
  • Kategorie 1 / zentrale Plätze im Unterrang: 140 bis über 220 Euro

Rayo Vallecano gegen Elche in LaLiga: Alles Wissenswerte

Rayo Vallecano gegen Elche: Die Form

Rayo Vallecano hat von seinen letzten fünf LaLiga-Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gab es ein 1:1 bei Osasuna, nachdem die Mannschaft zu Hause Espanyol mit 2:1 besiegt hatte. Zuvor verlor Rayo mit 1:4 bei Real Madrid und mit 2:5 gegen Barcelona. Der andere Sieg gelang mit einem 3:2 gegen Racing Santander. Die Mannschaft von San Jose erzielte in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Elche verbuchte in seinen letzten fünf Ligaspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 1:3 bei Espanyol und beendete damit eine Serie von vier Spielen ohne Sieg. Davor verlor Elche mit 2:3 gegen Real Madrid, spielte 1:1 gegen Athletic Bilbao und unterlag Real Sociedad mit 2:3. Die Mannschaft von Anselmi erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte elf Gegentreffer.

RAY

RAY - Form

BAR
N5-2
SAN
S3-2
RMA
N4-1
ESP
S2-1
OSA
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
ELC

ELC - Form

RSO
N2-3
ATH
U1-1
RMA
N2-3
ESP
S1-3
CEL
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Rayo Vallecano gegen Elche: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im April 2026 in Vallecas statt. Rayo gewann das LaLiga-Spiel mit 1:0. Davor siegte Elche im Dezember 2025 zu Hause mit 4:0. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Elche drei und Rayo zwei. Insgesamt fielen in diesen Begegnungen zwölf Tore.

Head to Head

Rayo VallecanoUnentschiedenElche
2
0
3
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RAY
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Elche
ELC
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END
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ELC
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RAY
0
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ELC
4
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RAY
0
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ELC
1
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Elche
ELC
2
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RAY
1
END
4Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

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