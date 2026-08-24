PSG trifft am Freitag, den 4. September 2026, im Parc des Princes in Paris auf Monaco.

Beide französischen Schwergewichte gehen in dieses frühe Duell der Saison mit dem Ziel, wichtige Punkte im Titelrennen zu sichern. Monaco will den Erfolg vom vergangenen Gastspiel im Parc des Princes wiederholen, als das Team im März 2026 einen 3:1-Sieg gegen PSG feierte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für PSG gegen Monaco wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Paris Saint-Germain gegen Monaco in der Ligue 1?

PSG gegen Monaco wird im Parc des Princes in Paris angepfiffen, wobei die Partie der Ligue 1 zur oben bestätigten Uhrzeit beginnen soll.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 3 4. Sept. 2026 - 15:05 Parc des Princes

Wie kann man Tickets für Paris Saint-Germain gegen Monaco in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel Paris Saint-Germain gegen AS Monaco am Freitag, den 4. September 2026 zu kaufen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Offizielle PSG-Ticketplattform

Primärer Verkauf: Besuchen Sie die offizielle PSG-Ticketstelle, um nach direkten Verkäufen zu suchen. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten in der Regel bevorzugten Zugang, bevor der allgemeine Verkauf beginnt.

Offizieller Weiterverkauf (Ticketplace): Wenn reguläre Plätze ausverkauft sind, nutzen Sie PSG Ticketplace , den offiziellen Zweitmarkt des Klubs, auf dem Dauerkarteninhaber verifizierte Tickets zum Nennwert oder zu regulierten Marktpreisen weiterverkaufen.

2. Zweitmärkte & Wiederverkäufer

Wenn offizielle Tickets nicht verfügbar sind, können Sie Tickets auf dem Zweitmarkt über Aggregator-Plattformen wie StubHub.

Wie viel kosten Tickets für Paris Saint-Germain gegen Monaco in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für Paris Saint-Germain gegen AS Monaco im Parc des Princes am 4. September 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

Offizielle PSG-Ticketstelle: Kaufen Sie Primärtickets direkt zum Nennwert ab 75 £ oder greifen Sie auf PSG Ticketplace (den offiziellen Zweitmarkt) für Weiterverkäufe zum Nennwert bzw. zu regulierten Preisen zurück.

Zweitmärkte & Aggregatoren: Vergleichen Sie Ticketoptionen auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub (Angebote ab 75 £ / 95 $ USD )

Offizielle Reiseanbieter: Buchen Sie kombinierte Pakete aus Spielticket und Unterkunft in Paris über autorisierte Partner ab 239 £ .

Paris Saint-Germain gegen Monaco in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paris Saint-Germain gegen Monaco

PSG hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Lens in der Trophee des Champions, während das beste Ergebnis in diesem Lauf ein 2:1-Sieg gegen Aston Villa im UEFA Super Cup war. Zudem spielte das Team in einem Freundschaftsspiel 1:1 gegen Manchester United und kassierte eine 0:3-Niederlage gegen Mallorca. In diesen fünf Spielen erzielte PSG sechs Tore und kassierte sechs.

Monaco hat drei seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Auswärtssieg bei Gornik Zabrze in der Qualifikation zur Conference League, zudem wurden Liverpool mit 3:2 und Getafe mit 1:0 in der Vorbereitung besiegt. Die einzige Niederlage gab es gegen Coventry City, mit 0:2. Monaco erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte sieben.

Paris Saint-Germain gegen Monaco: Jüngster direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 6. März 2026 in der Ligue 1 statt, als Monaco im Parc des Princes mit 3:1 gewann. In den vergangenen fünf Duellen kommt Monaco auf zwei Siege, PSG ebenfalls auf zwei, bei einem Unentschieden, darunter ein 2:2 in der Champions League am selben Ort im Februar 2026. PSGs deutlichstes jüngeres Ergebnis in diesem Duell war ein 4:1-Heimsieg in der Ligue 1 im Februar 2025.

Paris Saint-Germain gegen Monaco: Tabellenstand

In der Tabelle der Ligue 1 steht PSG derzeit auf Platz 14, während Monaco auf Rang 11 liegt.