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So kommt man an Tickets für Newcastle United gegen Bournemouth: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Alles, was ihr wissen müsst, um Newcastles nächstes spannendes Premier-League-Heimspiel zu sehen

Newcastles Saisonauftakt gegen Liverpool in St James' war im Vorfeld als Pflichttermin für Fußballfans angepriesen worden, und die Einschätzungen der Experten vor dem Spiel trafen voll ins Schwarze. Obwohl Newcastle drei Punkte aus der Hand gab, als Liverpool spät vom Elfmeterpunkt aus zum Ausgleich traf, bekamen die Fans von Anfang bis Ende einen packenden Thriller geboten.

Als Nächstes empfängt Newcastle United an seinem nordostenglischen Heimatstadion am Samstag, 5. September, Bournemouth am 3. Spieltag.

Da in den letzten drei Duellen der beiden Teams in St James' 12 Tore gefallen sind, könnte Sie eine atemberaubende Begegnung erwarten, wenn Sie sich noch heute Plätze sichern. GOAL liefert Ihnen alles, was Sie über den Kauf von Tickets für Newcastle United gegen Bournemouth wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Newcastle United gegen Bournemouth statt?

Newcastle United trifft am Samstag, 5. September, im St James' Park in Newcastle auf Bournemouth. Anpfiff ist planmäßig um 12:30 Uhr BST.

crest
Premier League - Spielwoche 3
St James' Park

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Newcastle United gegen Bournemouth

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Partien an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer noch kurzfristig Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Newcastle United gegen Bournemouth?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark je nach Heimklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und in den unteren Rängen sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren budgetfreundlichere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und sie mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, zählen sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

Form

NEW

NEW - Form

B04
N1-2
STR
N1-1
LIV
U2-2
WBA
S3-2
TOT
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BOU

BOU - Form

GEN
S10-1
BET
U2-2
M05
N2-1
MCI
N2-1
EVE
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
15/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Letzte Duelle im direkten Vergleich

Head to Head

Newcastle UnitedUnentschiedenBournemouth
1
2
2
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
END
England FA Cup
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Newcastle United
NEW
3
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Bournemouth
BOU
3
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
END
Premier League
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Newcastle United
NEW
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
4
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
END
4Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Teamnews & Kader

Newcastle United vs Bournemouth Aufstellungen

4-2-3-1
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Aufstellung
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallS. BotmanS. BotmanM. ThiawM. ThiawA. DedicA. DedicJ. WillockJ. WillockA. ElangaA. ElangaNico GonzálezNico GonzálezH. BarnesH. BarnesL. MileyL. MileyY. WissaY. WissaD. PetrovicD. Petrovicteam-logoA. SilvaA. TruffertA. TruffertA. SmithA. SmithJ. HillJ. HillT. AdamsT. AdamsRayanRayanA. ScottA. ScottJ. KluivertJ. KluivertM. TavernierM. TavernierEvanilsonEvanilson
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
Newcastle United

Startelf

Bournemouth

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Jaissle
  • M. Rose
Newcastle United

Verletzungen und Sperren

Bournemouth

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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