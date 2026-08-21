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So kommt man an Tickets für Manchester City gegen Sunderland: Hospitality-Pakete, Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos und mehr

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A. Bouaddi

So kaufen Sie Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Sunderland, einschließlich Spielinformationen

Manchester City in dieser Saison noch nicht live gesehen? Kein Grund zur Sorge, im September bietet sich vor der Länderspielpause eine weitere Gelegenheit. City trifft am Samstag, den 19. September, in der Premier League im Etihad Stadium auf Sunderland.

Wer Tickets für das Duell mit Sunderland bucht, bekommt die Chance, einige der glänzenden neuen Sommerzugänge von Manchester City aus nächster Nähe zu sehen, darunter Ayyoub Bouaddi. City hat kürzlich mehr als 80 Millionen £ für das hoch gehandelte marokkanische Nachwuchstalent ausgegeben, das bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 auf der globalen Bühne beeindruckte.

Sunderland kassierte in der Saison 2025/26 eine der höchsten Auswärtsniederlagen, als das Team in der vergangenen Spielzeit das Etihad besuchte. Nach 65 Minuten lag Sunderland mit 0:3 zurück, City steuerte mit Toren von Ruben Dias, Josko Gvardiol und Phil Foden souverän auf den Sieg zu.

Wird Manchester City erneut eine dominante Leistung zeigen? GOAL liefert euch alles, was ihr über Tickets für Manchester City gegen Sunderland wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Sunderland statt?

Manchester City gegen Sunderland findet am Samstag, den 19. September, im Etihad Stadium (Manchester) statt. Anstoß ist planmäßig um 15 Uhr BST.

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Premier League - Spielwoche 5
Etihad Stadium

So könnt ihr Premier-League-Tickets für Manchester City gegen Sunderland kaufen

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner angeboten werden.

Wegen der überwältigenden globalen Nachfrage, Gesetzen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitalen Drehkreuzen vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Auslosungen ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticketbörse des Klubs zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen so gut wie nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester City gegen Sunderland?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Kategorisierung des Spiels:

  • Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Spielkategorisierung: Klubs ordnen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Preise zum Nennwert.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Seitenlinie und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

MCI

MCI - Form

CRY
S1-4
COV
S1-0
POR
S0-2
MUN
S0-1
NOR
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
13/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SUN

SUN - Form

FUL
S1-0
BRE
U1-1
HUL
S1-0
ARS
N0-2
AZ
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
4/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Letzte direkte Duelle

Head to Head

Manchester CityUnentschiedenSunderland
4
1
0
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
8Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Team-News & Kader

Manchester City vs Sunderland Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aufstellung
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaM. GuehiM. GuehiM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasI. NdiayeI. NdiayeA. SemenyoA. SemenyoE. AndersonE. AndersonEnzo FernándezEnzo FernándezR. CherkiR. CherkiE. HaalandE. HaalandR. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleD. BallardD. Ballardteam-logoD. MethalieK. DansoK. DansoN. AnguloN. AnguloT. MeunierT. MeunierN. SadikiN. SadikiG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Manchester City

Startelf

Sunderland

Ersatzspieler

Trainer

  • E. Maresca
  • R. Le Bris
Manchester City

Verletzungen und Sperren

Sunderland

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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