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So kommt man an Tickets für Malaga gegen Villarreal: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Malaga trifft in La Liga auf Villarreal. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Málaga trifft am Mittwoch, den 16. September 2026, im Estadio La Rosaleda in Málaga auf Villarreal.

Villarreal reist nach Andalusien und will wichtige Auswärtspunkte holen, um in der Tabelle einen Platz zu erreichen, der zur Europapokal-Qualifikation berechtigt. Dieses Duell lässt eine traditionsreiche Rivalität in der höchsten Spielklasse wieder aufleben. Das letzte Aufeinandertreffen in LaLiga gab es im April 2018, als Málaga zu Hause mit 1:0 gewann.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Málaga gegen Villarreal wissen müssen, einschließlich, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Málaga gegen Villarreal in LaLiga?

Málaga gegen Villarreal wird im Estadio La Rosaleda in Málaga angepfiffen.

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La Liga - Spielwoche 6
Estadio La Rosaleda

Wie kann man Tickets für Málaga gegen Villarreal in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Málaga CF vs. Villarreal CF am 16. September 2026 im Estadio La Rosaleda zu kaufen, haben Sie mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielles Ticketportal des Málaga CF

Offizielles Ticketportal des Málaga CF (entradas.malagacf.com) oder über die Hauptwebsite des Klubs (malagacf.com). Der offizielle freie Verkauf startet in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltermin. Wer direkt beim Heimklub kauft, hat eine garantierte Gültigkeit zum Originalpreis.

2. Physischer Ticketschalter am Stadion (vor Ort)

Verfügbare Restkarten können während der Spielwoche oder am Spieltag direkt an der Stadionkasse gekauft werden, je nach Verfügbarkeit.

3. Sekundäre Wiederverkaufsplattformen

Wenn die offiziellen Tickets für den allgemeinen Verkauf ausverkauft sind, bieten sekundäre Plattformen wie StubHub Wiederverkaufsoptionen an.

Auf Wiederverkaufsseiten werden Tickets oft früher von Dauerkarteninhabern oder Wiederverkäufern angeboten.

Die Preise richten sich nach der Nachfrage der Verkäufer und liegen in der Regel über dem Originalpreis.

Wie viel kosten Tickets für Málaga gegen Villarreal in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Málaga CF vs. Villarreal CF am 16. September 2026 im Estadio La Rosaleda variieren je nachdem, ob Sie direkt über offizielle Kanäle oder über sekundäre Plattformen kaufen:

  • Offizielle Klubtickets (Originalpreis): Normale Tickets für den allgemeinen Verkauf direkt über den Málaga CF liegen in der Regel zwischen 30 € und 75 €, abhängig von Tribüne und Sitzplatzkategorie, zum Beispiel hinter den Toren oder auf der Haupttribüne seitlich.
  • Offizielle Hospitality- / VIP-Pakete: Premium-Sitze und VIP-Lounge-Optionen im offiziellen Verkauf beginnen bei etwa 120 € bis 200 €.
  • Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Auf Ticketbörsen wie StubHub beginnen die Preise aktuell bei etwa 75 € bis 90 € für die günstigsten Plätze, während durchschnittlich angebotene Tickets bis zu 150 € bis 170 € oder mehr kosten, abhängig von der Nachfrage.

Málaga gegen Villarreal in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Málaga gegen Villarreal

Málaga hat aus den ersten beiden LaLiga-Spielen bislang einen Punkt geholt. In den vergangenen fünf Partien aus Pflicht- und Freundschaftsspielen gab es einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruna am 24. August. Davor verlor das Team zum LaLiga-Auftakt mit 0:2 gegen Atletico Madrid. In der Vorbereitung gab es ein 2:2 gegen Fulham und einen 4:2-Sieg gegen Al-Arabi, zudem gehört auch eine 1:2-Niederlage gegen AD Ceuta FC zu dieser Serie.

Villarreal reist mit zwei Unentschieden aus den ersten beiden LaLiga-Spielen an. In den vergangenen fünf Partien gab es zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 23. August mit einem 2:2 bei Atletico Madrid. Zum Auftakt spielte Villarreal außerdem 2:2 gegen Racing Santander. Freundschaftsspiel-Siege gegen Galatasaray und Levante rahmten eine 1:3-Niederlage in der Vorbereitung gegen Lens ein. In allen fünf Spielen zusammen erzielte Villarreal sieben Tore und kassierte sieben.

MAL

MAL - Form

ATM
N2-0
COR
U1-1
RMA
N4-0
LEV
U0-0
CEL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
2/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
VIL

VIL - Form

ATM
U2-2
ALA
N1-0
COR
N2-3
BVB
N3-2
BET
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Málaga gegen Villarreal: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Duell zwischen diesen Klubs fand am 1. April 2018 in LaLiga statt, als Málaga in La Rosaleda mit 1:0 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen kommt Málaga auf zwei Siege, Villarreal ebenfalls auf zwei, dazu kommt ein Unentschieden. Die beiden Teams trafen auch im August 2017 in einem Freundschaftsspiel aufeinander, das Málaga mit 1:0 gewann, während Villarreal im November 2017 zu Hause mit 2:0 siegte.

Head to Head

MalagaUnentschiedenFC Villarreal
2
1
2
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
END
La Liga
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
2
Malaga badge
Malaga
MAL
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
END
La Liga
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
1
Malaga badge
Malaga
MAL
1
END
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
2
END
3Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Málaga gegen Villarreal: Tabellenstand

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Villarreal auf Platz neun, Málaga steht auf Rang 16.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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