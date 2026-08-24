Malaga trifft am Sonntag, dem 6. September 2026, im Estadio La Rosaleda in Malaga auf Levante.

Beide Teams gehen nach schwierigen Auftaktrunden in der Liga auf der Suche nach Momentum in dieses frühe Saisonduell. Levante hat in den jüngsten direkten Duellen gegen Málaga die bessere Bilanz, darunter zwei Siege und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Malaga gegen Levante zu sichern, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Malaga gegen Levante in LaLiga?

Malaga gegen Levante wird im Estadio La Rosaleda in Malaga angepfiffen, die genaue Uhrzeit wird noch in den TV-Listen für Ihre Region bestätigt.

La Liga - Spielwoche 4 6. Sept. 2026 - 12:30 Estadio La Rosaleda

Wie kann man Tickets für Malaga gegen Levante in LaLiga kaufen?

Um sich Tickets für das LaLiga-Spieltag-4-Duell zwischen Málaga CF und Levante UD am Sonntag, dem 6. September 2026, im Estadio La Rosaleda zu sichern, folgen Sie diesen Schritten:

1. Offizielle Vereinswebsite

Der wichtigste und sicherste Weg, Tickets zum Originalpreis zu kaufen, ist direkt über das offizielle Online-Portal des Málaga CF.

Ablauf: Registrieren Sie ein Konto auf der Ticketing-Seite des Vereins. Nichtansässige und internationale Touristen können Tickets einfach kaufen, indem sie beim Bezahlvorgang eine gültige Reisepassnummer angeben.

Veröffentlichungszeitpunkt: Tickets werden in der Regel zunächst für Vereinsmitglieder ( socios ) freigeschaltet, bevor sie näher am Spieltermin für die breite Öffentlichkeit erhältlich sind.

2. Kasse im Estadio La Rosaleda (Taquillas)

Wenn die Tickets online nicht im Voraus ausverkauft sind, können Sie sie persönlich an der Stadionkasse kaufen:

Ort: Äußere Ticketschalter am Estadio La Rosaleda (Paseo de Martiricos).

Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten der Kasse werden in der Spielwoche ausgeweitet und sie öffnet am Spieltag. Kommen Sie früh, um lange Schlangen vor dem Anpfiff zu vermeiden.

3. Sekundäre Ticketmärkte

Wenn Tickets für den allgemeinen Verkauf über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, bieten sekundäre Marktplätze Wiederverkaufsoptionen:

Plattformen wie StubHub listen Wiederverkaufssitze auf.

Die Preise auf Wiederverkaufsplattformen variieren je nach Sitzplatzlage und Nachfrage.

Wie viel kosten Tickets für Malaga gegen Levante in LaLiga?

Für das Spieltag-4-Duell zwischen Málaga CF und Levante UD am 6. September 2026 im Estadio La Rosaleda variieren die Ticketpreise erheblich, je nachdem, ob Sie reguläre Tickets zum Originalpreis über offizielle Kanäle oder auf sekundären Wiederverkaufsplattformen kaufen.

Offizielle Tickets: Standardtickets für Ligaspiele in La Rosaleda beginnen in der Regel bei etwa 21–25 £ für Plätze hinter den Toren ( Fondo ) und reichen bis zu 45–51 £ für zentrale Plätze auf der Haupttribüne ( Tribuna/Preferencia ).

Wiederverkaufsmarkt: Aufgrund der hohen Nachfrage und der frühen Verfügbarkeit beginnen Einstiegsangebote auf dem Sekundärmarkt wie bei StubHub derzeit bei etwa 100–115 £ vor Service- oder Liefergebühren.

Malaga gegen Levante in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Malaga gegen Levante

Malagas letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das einzige LaLiga-Ergebnis in diesem Lauf war die 0:2-Niederlage gegen Atletico Madrid am 19. August, die zugleich den jüngsten Auftritt darstellt. Davor spielte das Team in einem Freundschaftsspiel 2:2 gegen Fulham und verlor 1:2 gegen AD Ceuta FC. Der einzige Sieg gelang gegen Al-Arabi, ein 4:2-Erfolg am 6. August. In diesen fünf Spielen erzielte Malaga elf Tore und kassierte neun.

Levante kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war eine 0:3-Niederlage in LaLiga gegen Espanyol am 16. August. Zuvor verlor das Team in einem Freundschaftsspiel 0:1 gegen Villarreal und besiegte Albacete mit 2:1. Zu dieser Serie gehören auch ein 1:0-Sieg gegen Al Qadsiah und eine 1:2-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Sheffield United. Levante erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sieben.

Malaga gegen Levante: Jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand im Februar 2025 statt, als sie sich in der Segunda Division in La Rosaleda 1:1 trennten. Davor besiegte Levante Malaga im November 2024 zu Hause mit 4:2, ebenfalls in der zweiten Liga. In den letzten fünf direkten Duellen hat Levante mit zwei Siegen gegenüber null von Malaga die bessere Bilanz, dazu kommen zwei Unentschieden und ein weiteres Ergebnis. Die fünf Begegnungen umfassen die Segunda Division und ein einzelnes LaLiga-Spiel aus dem April 2018, das Levante mit 1:0 gewann.

Tabelle von Malaga gegen Levante

In der frühen LaLiga-Tabelle 2026/27 liegt Malaga nach der Auftaktrunde auf Platz 18, Levante ist 20.