Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoMalaga
Estadio La Rosaleda
team-logoLevante
Book Malaga vs Levante Tickets
GOAL-e
Unterstützt von

So kommt man an Tickets für Malaga gegen Levante: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
Malaga
Levante
La Liga

Malaga trifft in LaLiga auf Levante. So könnt ihr euch Tickets sichern

Malaga trifft am Sonntag, dem 6. September 2026, im Estadio La Rosaleda in Malaga auf Levante.

Beide Teams gehen nach schwierigen Auftaktrunden in der Liga auf der Suche nach Momentum in dieses frühe Saisonduell. Levante hat in den jüngsten direkten Duellen gegen Málaga die bessere Bilanz, darunter zwei Siege und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Malaga gegen Levante zu sichern, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Malaga gegen Levante in LaLiga?

Malaga gegen Levante wird im Estadio La Rosaleda in Malaga angepfiffen, die genaue Uhrzeit wird noch in den TV-Listen für Ihre Region bestätigt.

crest
La Liga - Spielwoche 4
Estadio La Rosaleda

Wie kann man Tickets für Malaga gegen Levante in LaLiga kaufen?

Um sich Tickets für das LaLiga-Spieltag-4-Duell zwischen Málaga CF und Levante UD am Sonntag, dem 6. September 2026, im Estadio La Rosaleda zu sichern, folgen Sie diesen Schritten:

1. Offizielle Vereinswebsite

Der wichtigste und sicherste Weg, Tickets zum Originalpreis zu kaufen, ist direkt über das offizielle Online-Portal des Málaga CF.

  • Ablauf: Registrieren Sie ein Konto auf der Ticketing-Seite des Vereins. Nichtansässige und internationale Touristen können Tickets einfach kaufen, indem sie beim Bezahlvorgang eine gültige Reisepassnummer angeben.
  • Veröffentlichungszeitpunkt: Tickets werden in der Regel zunächst für Vereinsmitglieder (socios) freigeschaltet, bevor sie näher am Spieltermin für die breite Öffentlichkeit erhältlich sind.

2. Kasse im Estadio La Rosaleda (Taquillas)

Wenn die Tickets online nicht im Voraus ausverkauft sind, können Sie sie persönlich an der Stadionkasse kaufen:

  • Ort: Äußere Ticketschalter am Estadio La Rosaleda (Paseo de Martiricos).
  • Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten der Kasse werden in der Spielwoche ausgeweitet und sie öffnet am Spieltag. Kommen Sie früh, um lange Schlangen vor dem Anpfiff zu vermeiden.

3. Sekundäre Ticketmärkte

Wenn Tickets für den allgemeinen Verkauf über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, bieten sekundäre Marktplätze Wiederverkaufsoptionen:

  • Plattformen wie StubHub listen Wiederverkaufssitze auf.
  • Die Preise auf Wiederverkaufsplattformen variieren je nach Sitzplatzlage und Nachfrage.

Wie viel kosten Tickets für Malaga gegen Levante in LaLiga?

Für das Spieltag-4-Duell zwischen Málaga CF und Levante UD am 6. September 2026 im Estadio La Rosaleda variieren die Ticketpreise erheblich, je nachdem, ob Sie reguläre Tickets zum Originalpreis über offizielle Kanäle oder auf sekundären Wiederverkaufsplattformen kaufen.

  • Offizielle Tickets: Standardtickets für Ligaspiele in La Rosaleda beginnen in der Regel bei etwa 21–25 £ für Plätze hinter den Toren (Fondo) und reichen bis zu 45–51 £ für zentrale Plätze auf der Haupttribüne (Tribuna/Preferencia).
  • Wiederverkaufsmarkt: Aufgrund der hohen Nachfrage und der frühen Verfügbarkeit beginnen Einstiegsangebote auf dem Sekundärmarkt wie bei StubHub derzeit bei etwa 100–115 £ vor Service- oder Liefergebühren.  

Malaga gegen Levante in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Malaga gegen Levante

Malagas letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das einzige LaLiga-Ergebnis in diesem Lauf war die 0:2-Niederlage gegen Atletico Madrid am 19. August, die zugleich den jüngsten Auftritt darstellt. Davor spielte das Team in einem Freundschaftsspiel 2:2 gegen Fulham und verlor 1:2 gegen AD Ceuta FC. Der einzige Sieg gelang gegen Al-Arabi, ein 4:2-Erfolg am 6. August. In diesen fünf Spielen erzielte Malaga elf Tore und kassierte neun.

Levante kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war eine 0:3-Niederlage in LaLiga gegen Espanyol am 16. August. Zuvor verlor das Team in einem Freundschaftsspiel 0:1 gegen Villarreal und besiegte Albacete mit 2:1. Zu dieser Serie gehören auch ein 1:0-Sieg gegen Al Qadsiah und eine 1:2-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Sheffield United. Levante erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sieben.

MAL

MAL - Form

CAC
N2-1
FUL
U2-2
ATM
N2-0
COR
U1-1
RMA
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
4/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
LEV

LEV - Form

ALB
S2-1
VIL
N1-0
ESP
N3-0
OSA
U0-0
BET
S5-2
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Malaga gegen Levante: Jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand im Februar 2025 statt, als sie sich in der Segunda Division in La Rosaleda 1:1 trennten. Davor besiegte Levante Malaga im November 2024 zu Hause mit 4:2, ebenfalls in der zweiten Liga. In den letzten fünf direkten Duellen hat Levante mit zwei Siegen gegenüber null von Malaga die bessere Bilanz, dazu kommen zwei Unentschieden und ein weiteres Ergebnis. Die fünf Begegnungen umfassen die Segunda Division und ein einzelnes LaLiga-Spiel aus dem April 2018, das Levante mit 1:0 gewann.

Head to Head

MalagaUnentschiedenLevante
0
2
3
Spanien LaLiga 2
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Levante badge
Levante
LEV
1
END
Spanien LaLiga 2
Levante badge
Levante
LEV
4
Malaga badge
Malaga
MAL
2
END
Spanien LaLiga 2
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Levante badge
Levante
LEV
0
END
Spanien LaLiga 2
Levante badge
Levante
LEV
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
END
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
END
3Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle von Malaga gegen Levante

In der frühen LaLiga-Tabelle 2026/27 liegt Malaga nach der Auftaktrunde auf Platz 18, Levante ist 20.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen