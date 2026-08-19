Andoni Iraola ist ein herzlicher Empfang garantiert, wenn er am Samstag, den 29. August, für sein erstes Pflicht-Heimspiel als Liverpool-Trainer den Rasen an der Anfield Road betritt. Sie können dabei sein, um diesen Anlass mitzuerleben und zu sehen, wie sich Liverpool gegen Nottingham Forest schlägt, indem Sie noch heute Tickets buchen.

Trotz Platz fünf und der Qualifikation für die Champions League in der vergangenen Saison war es für Liverpool eine unterdurchschnittliche Spielzeit, die Arne Slot den Job kostete. Nun übernimmt Iraola, der in seinen drei Jahren bei Bournemouth Großartiges geleistet hat und den Klub von der Südküste in der vergangenen Saison erstaunlicherweise auf Rang sechs und nach Europa führte.

Nottingham Forest dürfte jedoch gute Erinnerungen an die jüngsten Auswärtsspiele an der Anfield Road haben. Forest gewann dort bei den vergangenen beiden Auftritten, zum ersten Mal seit 1963 gelangen dem Klub damit zwei Siege in Folge an diesem ikonischen Spielort.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Liverpool gegen Nottingham Forest zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Nottingham Forest statt?

Liverpool gegen Nottingham Forest wird am Samstag, den 29. August, um 12:30 Uhr BST im Anfield in Liverpool angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 2 29. Aug. 2026 - 07:30 Anfield

Wie kann man Premier-League-Tickets für Liverpool gegen Nottingham Forest kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder über autorisierte Reisepartner verwaltet.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, der Anti-Touting-Gesetzgebung und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufallsbasierte Losverfahren ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich einige Wochen vor dem Spiel innerhalb eines festgelegten Zeitfensters, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticketbörse des Klubs zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft existiert bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Liverpool gegen Nottingham Forest?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Kategorie des Spiels:

Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, meist U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa A, B oder C. Topspiele gegen andere Top-Sechs-Teams oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und in den unteren Rängen sind teurer, während Plätze in den oberen Rängen hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit maximalen Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

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