Die glücklichen Fans, die beim vorherigen Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und Fulham im April dabei waren, können ihren Liebsten und Freunden nun erzählen, dass sie anwesend waren, als Mo Salah sein allerletztes Tor an der Anfield Road erzielte. Am Samstag, dem 12. September, treffen die Teams an der Merseyside erneut aufeinander, und Tickets können schon heute gebucht werden.

Dieses Duell mit Fulham, das Liverpool mit 2:0 gewann, war auch für Rio Ngumoha ein denkwürdiger Anlass. Das hoch gehandelte Flügeljuwel hatte die Reds in Führung gebracht und wurde damit im Alter von nur 17 Jahren und 225 Tagen zum jüngsten Spieler aller Zeiten, der an der Anfield Road traf.

Tore sind natürlich keine Seltenheit, wenn Liverpool und Fulham aufeinandertreffen. Liverpool hat in jedem der vergangenen fünf Duelle mit Fulham mindestens zwei Tore erzielt. Was erwartet uns diesmal?

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Liverpool gegen Fulham wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Fulham statt?

Liverpool gegen Fulham findet an der Anfield Road (Liverpool) am Samstag, dem 12. September, statt. Anpfiff ist planmäßig um 15 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 10:00 Anfield

So kaufen Sie Tickets für Liverpool gegen Fulham in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelspieltickets bis hin zu Dauerkarten und Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufallsbasierte Losverfahren ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitfenster einige Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann sie auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Liverpool gegen Fulham?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spielkategorisierung: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

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