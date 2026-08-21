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So kommt man an Tickets für Leeds United gegen Newcastle United: Preise für die Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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So kaufst du Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Newcastle United, inklusive Spielinformationen

Als Leeds United und Newcastle United zuletzt im Januar in der Liga im St James' Park aufeinandertrafen, bekamen die Fans einen packenden Sieben-Tore-Krimi geboten. Werden sie ein weiteres Fußball-Spektakel zaubern, wenn sie sich am Montag, 14. September, diesmal in der Elland Road wieder gegenüberstehen? Sie könnten das Geschehen heute unter Flutlicht live verfolgen, indem Sie sich jetzt Tickets sichern.

Obwohl Leeds in diesem denkwürdigen Duell im Januar dank Treffern von Brenden Aaronson (zweimal) und Dominic Calvert-Lewin nicht weniger als dreimal in Führung ging, standen sie am Ende mit leeren Händen da, nachdem Newcastle in der Nachspielzeit zweimal traf und sich so alle drei Punkte sicherte.

Das Leeds von Daniel Farke ist stark in diese Saison gestartet und hat wichtige Siege in der Premier League und im Carabao Cup eingefahren. Nun wird das Team versuchen, den Schwung mitzunehmen, und weiß, wie wichtig Heimsiege im Verlauf der Saison sein werden.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Leeds United gegen Newcastle United wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Leeds United gegen Newcastle United statt?

Leeds United gegen Newcastle United findet am Montag, 14. September, in der Elland Road (Leeds) statt. Anpfiff ist planmäßig um 20 Uhr BST.

crest
Premier League - Spielwoche 4
Elland Road

So kaufen Sie Tickets für Leeds United gegen Newcastle United in der Premier League

Für Premier-League-Spiele stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal jedes Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Verlosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich mehrere Wochen vor dem Spiel innerhalb eines festgelegten Zeitfensters für die Auslosung.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticketbörse des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Leeds United gegen Newcastle United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterschiedlich sind.
  • Spieleinstufung: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze auf den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Verlosungen oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwierigsten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

LEE

LEE - Form

NFO
S0-1
NFO
S0-2
BRE
U1-1
BHA
U1-1
CHE
N6-3
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
NEW

NEW - Form

LIV
U2-2
WBA
S3-2
TOT
S0-2
BOU
U2-2
MIL
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

LeedsUnentschiedenNewcastle United
0
3
2
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
4
Leeds badge
Leeds
LEE
3
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
2
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Newcastle United
NEW
2
END
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
Leeds badge
Leeds
LEE
0
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
END
5Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Teamnews & Kader

Leeds vs Newcastle United Aufstellungen

3-5-2
Leeds crest
Leeds
LEE
Aufstellung
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinN. ElvediN. ElvediA. StachA. StachJ. BogleJ. BogleG. GudmundssonG. GudmundssonE. AmpaduE. AmpaduA. TanakaA. TanakaD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. OkaforL. HornicekL. HornicekA. DedicA. DedicL. HallL. HallS. BotmanS. BotmanM. ThiawM. ThiawL. MileyL. MileyM. Fernandez-PardoM. Fernandez-PardoNico GonzálezNico GonzálezH. BarnesH. BarnesJ. MurphyJ. MurphyY. WissaY. Wissa
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
3-5-2
Leeds

Startelf

Newcastle United

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Farke
  • M. Jaissle
Leeds

Verletzungen und Sperren

Newcastle United

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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