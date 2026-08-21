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So kommt man an Tickets für Leeds United gegen Crystal Palace: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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So kauft ihr Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Crystal Palace, inklusive Spielinformationen

Leeds United wird vor der vorübergehenden Unterbrechung der Premier League wegen der Länderspielpause so viele Punkte wie möglich sammeln wollen, und mit zwei Heimspielen in Folge an der Elland Road Mitte September bietet sich dafür die perfekte Gelegenheit.

Im Anschluss an das Heimligaspiel gegen Newcastle am 14. September rollt die Mannschaft von Daniel Farke nur fünf Tage später erneut den roten Teppich aus, wenn sie am Samstag, 19. September, auf Crystal Palace trifft. Für eine der beiden Partien oder sogar für beide könnt ihr euch noch heute Tickets sichern.

Leeds machte seinen leidenschaftlichen Fans im vergangenen Jahr schon früh ein Weihnachtsgeschenk, als Palace fünf Tage vor Weihnachten, am 20. Dezember, mit 4:1 abgefertigt wurde. Dominic Calvert-Lewin (zweimal), Ethan Ampadu und Anton Stach trafen an diesem denkwürdigen Abend an der Elland Road.

Wird Leeds Crystal Palace erneut deutlich schlagen? GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Leeds United gegen Crystal Palace zu bekommen, darunter wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Crystal Palace statt?

Leeds United gegen Crystal Palace findet am Samstag, 19. September, an der Elland Road (Leeds) statt. Anstoß ist planmäßig um 15 Uhr BST.

crest
Premier League - Spielwoche 5
Elland Road

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Leeds United gegen Crystal Palace

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Ballotsystem): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Ticketverlosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Leeds United gegen Crystal Palace?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

  • Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Attraktive Duelle gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Preise zum Nennwert.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze entlang der Seitenlinie und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren die günstigeren Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Ticketverlosungen oder Weiterverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

LEE

LEE - Form

NFO
S0-2
BRE
U1-1
BHA
U1-1
CHE
N6-3
NEW
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
CRY

CRY - Form

MCI
N1-4
FUL
S2-3
MID
S3-0
IPS
N2-3
LCH
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
13/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

LeedsUnentschiedenCrystal Palace
1
2
2
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Leeds badge
Leeds
LEE
0
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
4
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
5
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
7Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Teamnews & Kader

Leeds vs Crystal Palace Aufstellungen

3-5-2
Leeds crest
Leeds
LEE
Aufstellung
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
J. TraffordJ. TraffordJ. JustinJ. JustinT. MuharemovicT. MuharemovicN. ElvediN. ElvediA. StachA. StachJ. BogleJ. BogleE. AmpaduE. AmpaduG. GudmundssonG. GudmundssonA. TanakaA. TanakaN. OkaforN. OkaforD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinW. BenitezW. BenitezT. TomiyasuT. TomiyasuC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotYéremy PinoYéremy PinoT. MitchellT. MitchellQ. TimberQ. TimberD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. Whartonteam-logoA. KhalailiJörgen Strand LarsenJörgen Strand Larsen
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-5-2
Leeds

Startelf

Crystal Palace

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Farke
  • P. Sage
Leeds

Verletzungen und Sperren

Crystal Palace

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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