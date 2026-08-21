Leeds United wird vor der vorübergehenden Unterbrechung der Premier League wegen der Länderspielpause so viele Punkte wie möglich sammeln wollen, und mit zwei Heimspielen in Folge an der Elland Road Mitte September bietet sich dafür die perfekte Gelegenheit.

Im Anschluss an das Heimligaspiel gegen Newcastle am 14. September rollt die Mannschaft von Daniel Farke nur fünf Tage später erneut den roten Teppich aus, wenn sie am Samstag, 19. September, auf Crystal Palace trifft. Für eine der beiden Partien oder sogar für beide könnt ihr euch noch heute Tickets sichern.

Leeds machte seinen leidenschaftlichen Fans im vergangenen Jahr schon früh ein Weihnachtsgeschenk, als Palace fünf Tage vor Weihnachten, am 20. Dezember, mit 4:1 abgefertigt wurde. Dominic Calvert-Lewin (zweimal), Ethan Ampadu und Anton Stach trafen an diesem denkwürdigen Abend an der Elland Road.

Wird Leeds Crystal Palace erneut deutlich schlagen? GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Leeds United gegen Crystal Palace zu bekommen, darunter wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Crystal Palace statt?

Leeds United gegen Crystal Palace findet am Samstag, 19. September, an der Elland Road (Leeds) statt. Anstoß ist planmäßig um 15 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 5 20. Sept. 2026 - 09:00 Elland Road

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Leeds United gegen Crystal Palace

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Ballotsystem): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Ticketverlosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Leeds United gegen Crystal Palace?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Attraktive Duelle gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Preise zum Nennwert.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze entlang der Seitenlinie und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren die günstigeren Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Ticketverlosungen oder Weiterverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

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